Более 10 российских боевых самолетов провели учение над Балтикой на фоне маневров НАТО

Москва. 11 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - Российская авиация провела учение по уничтожению условных морских целей в Балтийском море на фоне крупных маневров НАТО Baltops, сообщил Балтфлот в четверг.

"Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24 и Су-30СМ морской авиации Балтийского флота в ходе плановых тренировок отработали условное нанесение ударов авиационными средствами поражения по надводным целям в морских полигонах в Балтийском море", - говорится в сообщении, которое поступило в "Интерфакс".

Согласно сообщению, "в плановых тренировках было задействовано более десяти самолетов соединения морской авиации Балтийского флота".

Российские военные сообщили, что под прикрытием звена истребителей Су-27 пилоты выполнили полеты в заданный квадрат моря для вскрытия надводной обстановки, осуществили учебные атаки по мишеням, имитирующим отряд кораблей условного противника.

"Мероприятия боевой подготовки сил Балтийского флота проходят на фоне проходящего в Балтийском море учения ВМС стран Североатлантического альянса BALTOPS 2020", - говорится в сообщении Балтфлота.

8 июня в Национальном центре управления обороной РФ сообщили, что российские военные отслеживают учения НАТО Baltops в Балтийском море.

"Силы и средства Балтийского флота наблюдают за ходом учения ВМС США и Европейских стран "Балтопс-2020", проводимого с 7 по 19 июня в акватории южной и центральной частей Балтийского моря", - говорилось в сообщении центра, которое поступило в "Интерфакс".

Первый замглавы комитета Госдумы по обороне, герой России Андрей Красов заявил "Интерфаксу", что учения Baltops "проходят возле границ Российской Федерации, и они явно направлены против России".

В военно-морских учениях НАТО задействовано не менее 29 кораблей, 29 самолетов и вертолетов, сообщило ранее Европейское командование вооруженных сил США. В них примут участие около трех тысяч военнослужащих из 17 стран-членов НАТО, а также двух партнеров альянса: Швеции и Финляндии. В связи с пандемией Covid-19 учения будут проходить исключительно на море, наземных операций не предусматривается.

Участвовавший в учении морской авиации Балтфлота РФ Су-30СМ - истребитель поколения "4+", разработан компанией "Сухой", серийно производится на Иркутском авиазаводе корпорации "Иркут". Су-24 - российский фронтовой бомбардировщик. Предназначен для нанесения ракетно-бомбовых ударов в простых и сложных метеоусловиях, днем и ночью, в том числе на малых высотах с прицельным поражением наземных и надводных целей. Су-27 - истребитель четвертого поколения, разработанный в ОКБ Сухого. Входит в состав российских дежурных сил противовоздушной обороны.