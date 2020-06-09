Российские военные на фоне учений НАТО на Балтике отрабатывают защиту военных объектов в Калининградской области

В учении задействованы системы ПВО С-400

Москва. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Балтийский флот проводит тренировки по противовоздушной обороне военных объектов, расположенных в Калининградской области.

"Проходят тренировки по отражению ракетных и авиационных ударов условного противника по военным объектам, расположенным в Калининградской области. Задействованы расчеты зенитных ракетных систем С-400, зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" соединения противовоздушной обороны флота, а также самолеты морской авиации", - сообщили в пресс-службе Балтийского флота в понедельник.

Там уточнили, что отрабатываются вопросы обнаружения, перехвата и уничтожения условных воздушных целей, имитирующих нарушителей воздушного пространства, прикрытия воздушных рубежей и подразделений, дислоцирующихся в Калининградской области.

"В роли условного противника выступают бомбардировщики Су-24, истребители Су-27, истребители-бомбардировщики Су-30СМ, а также беспилотные летательные аппараты", - заявили в пресс-службе.

Согласно сообщению, радиотехнические подразделения ПВО Балтийского флота в рамках тренировки выполняют нормативы по развертыванию РЛС, обнаружению воздушных целей и выдаче информации о них на командные пункты зенитных ракетных подразделений, оснащенных комплексами С-400.

В военно-морских учениях НАТО BALTOPS задействовано не менее 29 кораблей, 29 самолетов и вертолетов, сообщило ранее Европейское командование вооруженных сил США. В них участвуют около трех тысяч военнослужащих из 17 стран-членов НАТО, а также двух партнеров альянса: Швеции и Финляндии.