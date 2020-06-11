В ЕС подчеркивают, что США не могут влиять на работу в рамках СВПД, поскольку вышли из соглашения

Вашингтон. 9 июня. ИНТЕРФАКС - США более не могут оказывать влияние на работу, которая проводится в рамках совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной программы, поскольку Вашингтон вышел их этого соглашения, заявил во вторник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции в Брюсселе после видеосовещания с китайским министром иностранных дел.

"США вышли из СВПД, и теперь они не могут заявлять о том, что они до сих пор являются его частью. Они вышли, и это ясно", - сказал он, добавив, что этот предпринятый ими шаг не позволяет им пытаться вводить эмбарго на поставки оружия Ирану.

Ранее в июне госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в Вашингтоне разработали план с целью предотвращения возможности поставок вооружений в Иран из России и Китая после того, как истечет срок оружейного эмбарго в октябре этого года.

"Как вы отметили, в октябре этого года, 18 октября, Россия сможет продавать оборудование Ирану. Она это прорабатывает. Китай сможет продавать танки Ирану... У нас есть план, который, как мы полагаем, может успешно предотвратить это", - сказал Помпео в интервью в подкасте American Enterprise Institute. Подробно об этом плане он не рассказал.

Госсекретарь США добавил, что Вашингтон считает опасным позволить Ирану получить возможность вооружиться и приобрести у России высококлассные системы вооружения.

Резолюция СБ ООН 2231, принятая в июле 2015 года, вводит запрет на поставки Ирану тяжелого вооружения до 18 октября 2020 года и ракетного вооружения - до 2023 года. Срок окончания эмбарго предусмотрен Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе.