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Интерфакс-АВН

Океанографическое судно ВМФ РФ "Адмирал Владимирский" по завершении кругосветной экспедиции прибывает в Кронштадт

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Океанографическое исследовательское судно ВМФ РФ "Адмирал Владимирский".
Океанографическое исследовательское судно ВМФ РФ "Адмирал Владимирский".
Источник изображения: Алексей Даничев/РИА Новости

Москва. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Океанографическое исследовательское судно Военно-морского флота России "Адмирал Владимирский" в понедельник прибудет в Кронштадт, завершив кругосветную экспедицию, сообщил "Интерфаксу" представитель Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по ВМФ капитан 1 ранга Игорь Дыгало со ссылкой на главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова.

"Сегодня, 8 июня, в 10.00 океанографическое исследовательское судно ВМФ России "Адмирал Владимирский" прибудет в Кронштадт, завершив уникальную кругосветную экспедицию ВМФ России, посвященную 200-летию открытия русскими моряками Антарктиды и 250-летию со дня рождения И.Ф. Крузенштерна, организованную, в соответствии с решением министра обороны РФ Главным командованием ВМФ и Русским Географическим Обществом", - приводятся в сообщении слова главкома.

"Адмирал Владимирский" будет торжественно встречен в Кронштадте, отметил Евменов.

Главком ВМФ напомнил, что моряки ОИС "Адмирал Владимирский" находились в кругосветной экспедиции с 3 декабря 2019 года по 8 июня 2020 года.

По его словам, маршрут экспедиции практически полностью совпадал с маршрутом легендарного похода шлюпов "Мирный" и "Восток". При этом он был составлен таким образом, чтобы в день 200-летия открытия Антарктиды, 28 января 2020 года, судно прибыло к российской антарктической станции "Беллинсгаузен", где совместно с сотрудниками антарктической станции были проведены памятные торжественные мероприятия, посвященные 200-летию открытия русскими моряками Антарктиды.

Как сказал Евменов, за время экспедиции "получены уникальные батиметрические данные, проведены океанографические и гидрометеорологические исследования в морях, омывающих Антарктиду, с целью пополнения базы климатических данных, которая используются как Военно-Морским Флотом, так и научно-исследовательскими организациями России".

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Страны
Россия
Компании
Кронштадт
Минoбороны РФ
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2020-й год
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