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Российский гиперзвуковой «Циркон» ударит из-подо льда

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Источник изображения: Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Атомные подводные лодки (АПЛ) проектов 885 и 885М Военно-морского флота (ВМФ) России смогут наносить удары гиперзвуковыми «Цирконами» из-подо льда, сообщают «Известия».

Согласно газете, соответствующие испытания субмарины «Северодвинск» проекта 885 с «крылатыми ракетами» в Арктике состоялись в декабре прошлого года. Подробности тестов, в частности, наименование запущенного ракетного вооружения, не приводятся.

Издание отмечает, что ранее возможностью применения ракет из-подо льда отличались лишь стратегические АПЛ. «В арктических широтах АПЛ применят оружие из районов разреженного льда, а также полыньи, которую надо найти или сделать, пробив лед корпусом», — пишет газета.

В апреле ТАСС, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе, сообщило, что «Циркон» должен быть принят на вооружение через два года. Согласно собеседнику, первый пуск данной ракеты с борта субмарины «Северодвинск» проекта 885 планируется выполнить из надводного положения, а второй — из подводного.

В январе издание, ссылаясь на источники в Минобороны, сообщило, что АПЛ, выступающие носителями стратегического оружия, для применения ракетного вооружения из-подо льда задействуют неуправляемые реактивные снаряды, обеспечивающих образование прорубей для прохода ракет.

В октябре 2019 года военный эксперт Максим Климов заявил, что при стрельбе Р-30 «Булава-30», которой оснащаются АПЛ проекта 955, не предусматривает возможность прохода через лед, что «несовместимо с обеспечением высокой ракетной готовности морских стратегических ядерных сил».

В феврале 2019 года президент России Владимир Путин заявил, что «Циркон», «способный поражать как морские, так и наземные цели», будет иметь скорость девять чисел Маха и дальность полета более тысячи километров, а оружие получат действующие и строящиеся надводные и подводные корабли, в том числе создаваемые под ракеты «Калибр».

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Страны
Россия
Продукция
Булава-30
Северодвинск АПЛ
Циркон-С 3М22
Компании
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Путин Владимир
Проекты
885 Ясень
955 Борей
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ГЗЛА
Калибр КР
Ядерный щит
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