Критическую небоеспособность российской «Булавы» устранят

Критическая небоеспособность российской ракеты Р-30 «Булава-30», заключающаяся в неспособности ракеты проходить через лед, будет устранена. Для этого, как пишут «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны, атомные подводные лодки (АПЛ), выступающие носителями стратегического оружия, задействуют неуправляемые реактивные снаряды (НРС).

Газета сообщает, что подобные изделия обеспечат образование прорубей, через которые и будут проходить баллистические ракеты. Издание отмечает, что российские АПЛ, в частности проектов 955 «Борей» и 855 «Ясень», находясь подо льдами Северного Ледовитого океана, смогут не только запускать ракеты, но и якобы оставаться незаметными для противника.

Согласно газете, первые испытания НРС без взрывчатого вещества в боевой части прошли еще летом 2014 года. Тесты, отмечает газета, в настоящее время продолжаются. «Известия» приводят комментарий Героя России Всеволода Хмырова, который заявляет, что лед не должен быть помехой для выполнения команды о применении ядерного оружия.

В октябре 2019 года военный эксперт Максим Климов заявил, что при стрельбе Р-30 «Булава-30», которой оснащаются АПЛ проекта 955 («Борей»), не предусматривает возможность прохода через лед, что «несовместимо с обеспечением высокой ракетной готовности морских стратегических ядерных сил (МСЯС)».

МБР Р-30 «Булава-30» разработана Московским институтом теплотехники (МИТ) для вооружения ракетоносцев проекта 955 «Борей». Испытания оружия начались в 2004 году. Из 33 пусков ракеты с атомных подводных лодок семь признаны неудачными, а два — частично неудачными.