Войти
Lenta.ru

Критическую небоеспособность российской «Булавы» устранят

149
0
0
Испытания ракетного комплекса «Булава»
Испытания ракетного комплекса «Булава».
Источник изображения: Кадр: Минобороны России / YouTube

Критическая небоеспособность российской ракеты Р-30 «Булава-30», заключающаяся в неспособности ракеты проходить через лед, будет устранена. Для этого, как пишут «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны, атомные подводные лодки (АПЛ), выступающие носителями стратегического оружия, задействуют неуправляемые реактивные снаряды (НРС).

Газета сообщает, что подобные изделия обеспечат образование прорубей, через которые и будут проходить баллистические ракеты. Издание отмечает, что российские АПЛ, в частности проектов 955 «Борей» и 855 «Ясень», находясь подо льдами Северного Ледовитого океана, смогут не только запускать ракеты, но и якобы оставаться незаметными для противника.

Согласно газете, первые испытания НРС без взрывчатого вещества в боевой части прошли еще летом 2014 года. Тесты, отмечает газета, в настоящее время продолжаются. «Известия» приводят комментарий Героя России Всеволода Хмырова, который заявляет, что лед не должен быть помехой для выполнения команды о применении ядерного оружия.

В октябре 2019 года военный эксперт Максим Климов заявил, что при стрельбе Р-30 «Булава-30», которой оснащаются АПЛ проекта 955 («Борей»), не предусматривает возможность прохода через лед, что «несовместимо с обеспечением высокой ракетной готовности морских стратегических ядерных сил (МСЯС)».

МБР Р-30 «Булава-30» разработана Московским институтом теплотехники (МИТ) для вооружения ракетоносцев проекта 955 «Борей». Испытания оружия начались в 2004 году. Из 33 пусков ракеты с атомных подводных лодок семь признаны неудачными, а два — частично неудачными.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Булава-30
Компании
Климов
МИТ
Проекты
955 Борей
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
31.10.2019
Атомная подлодка "Князь Владимир" впервые выстрелила ядерной "Булавой"
10.11.2014
"Булава" и "Синева" летят на восток
11.04.2012
Ставка на «Лайнер» и «Булаву»
15.05.2009
Разработчика "Тополя" и "Булавы" исключили из числа стратегических предприятий
19.11.2008
Град Китеж. В каком состоянии подводный флот России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.01 01:39
  • 2
Вооружение на Т-15 "Армата" и Б-11 "Курганец-25" успело устареть с 2015 года
  • 27.01 01:04
  • 1
На Кубани спецназ снял видео в эпицентре боя за побережья
  • 27.01 01:00
  • 30
В Китае: Американская МБР "Trident II" в 10 раз надёжнее "Булавы"
  • 26.01 23:25
  • 6
Казахстан поддержал предложение России о непилотируемых запусках по проекту "Байтерек"
  • 26.01 22:52
  • 1
СМИ узнали о плане Boeing провести первый полет на лайнере 777X
  • 26.01 22:47
  • 100
Россия построит крупнейший в мире авианосец
  • 26.01 22:01
  • 1
Уникальную "машину ядерного апокалипсиса" восстановили на Дону
  • 26.01 21:41
  • 7
Печальный юбилей отказа от "Убийцы Абрамсов" – лучшего в мире танка Т-95
  • 26.01 21:30
  • 11
ТАНТК имени Г. М. Бериева передал ВКС РФ очередной самолет ДРЛОиУ А-50У
  • 26.01 21:23
  • 12
Первое официальное признание наличия «Искандера-М» в ядерном снаряжении
  • 26.01 20:25
  • 34
Облачный сервис: Су-34 сможет обнаружить невидимые цели
  • 26.01 20:20
  • 1
Военные сообщили о завершении обустройства зенитной ракетной бригады на юге России
  • 26.01 20:11
  • 11
В США раскрыли настоящие проблемы российской «Арматы»
  • 26.01 19:58
  • 22
Rheinmetall модернизирует системы "Скайгард" неназванного зарубежного заказчика
  • 26.01 18:56
  • 4
Беспилотник MQ-1C Gray Eagle станет наводчиком ракет и носителем дронов