Российскую "Булаву" признали "критически" небоеспособной
При стрельбе баллистическая ракета подводной лодки (БРПЛ) Р-30 "Булава-30" не предусматривает возможность прохода через лед, пишет в LiveJournal военный эксперт Максим Климов.
По его словам, пуск Р-30 "Булава-30" с атомной подводной лодки (АПЛ) проекта 955 ("Борей") требует "чистых и крупных полыней". "Поиск таковых требует весьма длительного времени, что несовместимо с обеспечением высокой ракетной готовности морских стратегических ядерных сил (МСЯС)", — уверен эксперт.
Климов отмечает, что в случае, если Верховный Главнокомандующий отдаст приказ на запуск Р-30 "Булава-30" из-подо льда, исполнить его будет возможным лишь через один-два дня — после того, как АПЛ найдет полынью. Данную ситуацию эксперт называет "нонсенсом".
Климов напоминает, что недостатков Р-30 "Булава-30" была лишена БРПЛ Р-39УТТХ ("Барк"), разработка которой прекратилась в конце 1990-х годов, а "возможность прохода при стрельбе БРПЛ через лед" является "критически необходимым" для субмарин четвертого поколения.
Эксперт обращает внимание на ряд нестыковок в заявлениях официальных лиц. Например, врио начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны генерал-майор Евгений Ильин, в октябре анонсируя учениях СЯС "Гром-2019", говорил, что в данном мероприятии будет задействована Р-30 "Булава-30", чего в действительности не произошло.
Климов считает "абсолютно ненормальным и недопустимым" то, что АПЛ "Александр Невский" и "Владимир Мономах" после передислокаций на Тихоокеанский флот "вообще никогда не выполняли практическую стрельбу" Р-30 "Булава-30". По его мнению, данное обстоятельство может быть связано с тем, что пункт базирования подлодок Вилючинск (Камчатка), "о якобы "готовности" которого к приему "Бореев" докладывало множество должностных лиц, и сообщалось в СМИ, оказался по факту не готов".
В августе военный эксперт Дмитрий Болтенков заявил, что АПЛ проекта 955 "Борей" обычно проводят пуски Р-30 "Булава-30" из Баренцева и Белого морей, что может указывать на недостаточную отработку или неготовность некоторых элементов системы "Борей" — "Булава".
В июне The National Interest написал, что точности Р-30 "Булава-30", предназначенных для размещения на российских подводных лодках проекта 955 "Борей", недостаточно для применения оружия в рамках сценария "первого удара", предполагающего, в частности, уничтожение шахтных пусковых установок американских LGM-30 Minuteman.
В декабре 2018 года член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Константина Циолковского, доктор технических наук Игорь Гладков заявил, что большое число опытных пусков ракеты Р-30 "Булава" объясняется несовершенством российских средств траекторных измерений, оборудование для которых производилось Украиной.
МБР Р-30 "Булава-30" разработана Московским институтом теплотехники для вооружения ракетоносцев проекта 955 "Борей". Испытания оружия начались в 2004 году. Из 33 пусков ракеты с атомных подводных лодок семь признаны неудачными, а два — частично неудачными.
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Климов напоминает, что недостатков Р-30 "Булава-30" была лишена БРПЛ Р-39УТТХ ("Барк"), разработка которой прекратилась в конце 1990-х годов, а "возможность прохода при стрельбе БРПЛ через лед" является "критически необходимым" для субмарин четвертого поколения.Даже если бы "Барк" доделали, не факт, что и на ней бы от подлёдного старта не отказались. И "Барк" на целое поколение отставал от "Булавы". Толку от возможности подлёдного пуска, если ракету система ПРО может с более высокой вероятностью перехватить?
Например, врио начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны генерал-майор Евгений Ильин, в октябре анонсируя учениях СЯС "Гром-2019", говорил, что в данном мероприятии будет задействована Р-30 "Булава-30", чего в действительности не произошло.А Ильин точно говорил о пуске "Булавы"?
"Пуски двух баллистических ракет РСМ-50 (по классификации НАТО SS-N-18) будут выполнены по полигону "Чижа". Кроме того, состоятся пуски межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" (SS-29) и баллистической ракеты "Синева" (SS-N-23) по полигону "Кура", - подчеркнул генерал.
https://ria.ru/20191014/1559753416.html
Может это безграмотные журналисты "Станцию-2" с "Булавой" перепутали?
В августе военный эксперт Дмитрий Болтенков заявил, что АПЛ проекта 955 "Борей" обычно проводят пуски Р-30 "Булава-30" из Баренцева и Белого морей, что может указывать на недостаточную отработку или неготовность некоторых элементов системы "Борей" — "Булава".А может указывать например на то, что некоторые особенности траекторий "Булавы" не спешат светить перед средствами наблюдения США. Или на что-то ещё. Но нет, раз "Булаву" не пускали пока с Тихого океана, значит оттуда она запускаться не может. А ещё её ни разу из Атлантического и Индийского океана не пускали и от побережья Антарктиды. Наверное и оттуда "Булава" не может быть пущена.
В июне The National Interest написал, что точности Р-30 "Булава-30", предназначенных для размещения на российских подводных лодках проекта 955 "Борей", недостаточно для применения оружия в рамках сценария "первого удара"В The National Interest уже и точность булавы знают. :) У Trident II четвёртого поколения без коррекции по сигналу КРНС достаточно точности для использования в превентивном ударе, а у "Булавы" пятого поколения с коррекцией по сигналу КРНС не достаточно. :)
Пуск Булавы будет произведён с подлодки "Князь Владимир".Сейчас про декабрь говорят. Но даже когда отстреляется "Князь Владимир", всё равно найдутся желающие заявлять, что "Булава" не летает.