Российскую "Булаву" признали "критически" небоеспособной

При стрельбе баллистическая ракета подводной лодки (БРПЛ) Р-30 "Булава-30" не предусматривает возможность прохода через лед, пишет в LiveJournal военный эксперт Максим Климов.

По его словам, пуск Р-30 "Булава-30" с атомной подводной лодки (АПЛ) проекта 955 ("Борей") требует "чистых и крупных полыней". "Поиск таковых требует весьма длительного времени, что несовместимо с обеспечением высокой ракетной готовности морских стратегических ядерных сил (МСЯС)", — уверен эксперт.

Климов отмечает, что в случае, если Верховный Главнокомандующий отдаст приказ на запуск Р-30 "Булава-30" из-подо льда, исполнить его будет возможным лишь через один-два дня — после того, как АПЛ найдет полынью. Данную ситуацию эксперт называет "нонсенсом".

Климов напоминает, что недостатков Р-30 "Булава-30" была лишена БРПЛ Р-39УТТХ ("Барк"), разработка которой прекратилась в конце 1990-х годов, а "возможность прохода при стрельбе БРПЛ через лед" является "критически необходимым" для субмарин четвертого поколения.

Эксперт обращает внимание на ряд нестыковок в заявлениях официальных лиц. Например, врио начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны генерал-майор Евгений Ильин, в октябре анонсируя учениях СЯС "Гром-2019", говорил, что в данном мероприятии будет задействована Р-30 "Булава-30", чего в действительности не произошло.

Климов считает "абсолютно ненормальным и недопустимым" то, что АПЛ "Александр Невский" и "Владимир Мономах" после передислокаций на Тихоокеанский флот "вообще никогда не выполняли практическую стрельбу" Р-30 "Булава-30". По его мнению, данное обстоятельство может быть связано с тем, что пункт базирования подлодок Вилючинск (Камчатка), "о якобы "готовности" которого к приему "Бореев" докладывало множество должностных лиц, и сообщалось в СМИ, оказался по факту не готов".

В августе военный эксперт Дмитрий Болтенков заявил, что АПЛ проекта 955 "Борей" обычно проводят пуски Р-30 "Булава-30" из Баренцева и Белого морей, что может указывать на недостаточную отработку или неготовность некоторых элементов системы "Борей" — "Булава".

В июне The National Interest написал, что точности Р-30 "Булава-30", предназначенных для размещения на российских подводных лодках проекта 955 "Борей", недостаточно для применения оружия в рамках сценария "первого удара", предполагающего, в частности, уничтожение шахтных пусковых установок американских LGM-30 Minuteman.

В декабре 2018 года член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Константина Циолковского, доктор технических наук Игорь Гладков заявил, что большое число опытных пусков ракеты Р-30 "Булава" объясняется несовершенством российских средств траекторных измерений, оборудование для которых производилось Украиной.

МБР Р-30 "Булава-30" разработана Московским институтом теплотехники для вооружения ракетоносцев проекта 955 "Борей". Испытания оружия начались в 2004 году. Из 33 пусков ракеты с атомных подводных лодок семь признаны неудачными, а два — частично неудачными.