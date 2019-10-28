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28.10.2019
Lenta.ru

Российскую "Булаву" признали "критически" небоеспособной

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Источник изображения: Кадр: Минобороны РФ / YouTube

При стрельбе баллистическая ракета подводной лодки (БРПЛ) Р-30 "Булава-30" не предусматривает возможность прохода через лед, пишет в LiveJournal военный эксперт Максим Климов.

По его словам, пуск Р-30 "Булава-30" с атомной подводной лодки (АПЛ) проекта 955 ("Борей") требует "чистых и крупных полыней". "Поиск таковых требует весьма длительного времени, что несовместимо с обеспечением высокой ракетной готовности морских стратегических ядерных сил (МСЯС)", — уверен эксперт.

Климов отмечает, что в случае, если Верховный Главнокомандующий отдаст приказ на запуск Р-30 "Булава-30" из-подо льда, исполнить его будет возможным лишь через один-два дня — после того, как АПЛ найдет полынью. Данную ситуацию эксперт называет "нонсенсом".

Климов напоминает, что недостатков Р-30 "Булава-30" была лишена БРПЛ Р-39УТТХ ("Барк"), разработка которой прекратилась в конце 1990-х годов, а "возможность прохода при стрельбе БРПЛ через лед" является "критически необходимым" для субмарин четвертого поколения.

Эксперт обращает внимание на ряд нестыковок в заявлениях официальных лиц. Например, врио начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны генерал-майор Евгений Ильин, в октябре анонсируя учениях СЯС "Гром-2019", говорил, что в данном мероприятии будет задействована Р-30 "Булава-30", чего в действительности не произошло.

Климов считает "абсолютно ненормальным и недопустимым" то, что АПЛ "Александр Невский" и "Владимир Мономах" после передислокаций на Тихоокеанский флот "вообще никогда не выполняли практическую стрельбу" Р-30 "Булава-30". По его мнению, данное обстоятельство может быть связано с тем, что пункт базирования подлодок Вилючинск (Камчатка), "о якобы "готовности" которого к приему "Бореев" докладывало множество должностных лиц, и сообщалось в СМИ, оказался по факту не готов".

В августе военный эксперт Дмитрий Болтенков заявил, что АПЛ проекта 955 "Борей" обычно проводят пуски Р-30 "Булава-30" из Баренцева и Белого морей, что может указывать на недостаточную отработку или неготовность некоторых элементов системы "Борей" — "Булава".

В июне The National Interest написал, что точности Р-30 "Булава-30", предназначенных для размещения на российских подводных лодках проекта 955 "Борей", недостаточно для применения оружия в рамках сценария "первого удара", предполагающего, в частности, уничтожение шахтных пусковых установок американских LGM-30 Minuteman.

В декабре 2018 года член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Константина Циолковского, доктор технических наук Игорь Гладков заявил, что большое число опытных пусков ракеты Р-30 "Булава" объясняется несовершенством российских средств траекторных измерений, оборудование для которых производилось Украиной.

МБР Р-30 "Булава-30" разработана Московским институтом теплотехники для вооружения ракетоносцев проекта 955 "Борей". Испытания оружия начались в 2004 году. Из 33 пусков ракеты с атомных подводных лодок семь признаны неудачными, а два — частично неудачными.

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Александр Невский
Булава-30
Владимир Мономах
Компании
Климов
МИТ
Проекты
955 Борей
Minuteman
Военные учения
ТОФ
Ядерный щит
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6 комментариев
№1
28.10.2019 12:37
Ну просто офигенные выводы! А ничего, что ни одна в мире БРПЛ не может стартовать сквозь ледовый щит? Согласно логике Климова теперь все БРПЛ в мире не боеспособны? Для "Булавы" разрабатывалась система подлёдного старта, которая должна была преодолевать даже более толстый лёд, чем аналогичная система, создававшаяся для "Барка". Но от её использования отказались, поскольку вероятность повреждения ракеты во время преодоления льда признали слишком высокой. Проще торпедой лёд взорвать и отстреляться через полынью из надводного положения. Да и ни кто не запрещает в угрожаемый период заранее подготовить несколько очищенных ото льда точек для каждой подлодки.

Цитата, q
Климов напоминает, что недостатков Р-30 "Булава-30" была лишена БРПЛ Р-39УТТХ ("Барк"), разработка которой прекратилась в конце 1990-х годов, а "возможность прохода при стрельбе БРПЛ через лед" является "критически необходимым" для субмарин четвертого поколения.
Даже если бы "Барк" доделали, не факт, что и на ней бы от подлёдного старта не отказались. И "Барк" на целое поколение отставал от "Булавы". Толку от возможности подлёдного пуска, если ракету система ПРО может с более высокой вероятностью перехватить?

Цитата, q
Например, врио начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны генерал-майор Евгений Ильин, в октябре анонсируя учениях СЯС "Гром-2019", говорил, что в данном мероприятии будет задействована Р-30 "Булава-30", чего в действительности не произошло.
А Ильин точно говорил о пуске "Булавы"?

"Пуски двух баллистических ракет РСМ-50 (по классификации НАТО SS-N-18) будут выполнены по полигону "Чижа". Кроме того, состоятся пуски межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" (SS-29) и баллистической ракеты "Синева" (SS-N-23) по полигону "Кура", - подчеркнул генерал.
https://ria.ru/20191014/1559753416.html

Может это безграмотные журналисты "Станцию-2" с "Булавой" перепутали?

Цитата, q
В августе военный эксперт Дмитрий Болтенков заявил, что АПЛ проекта 955 "Борей" обычно проводят пуски Р-30 "Булава-30" из Баренцева и Белого морей, что может указывать на недостаточную отработку или неготовность некоторых элементов системы "Борей" — "Булава".
А может указывать например на то, что некоторые особенности траекторий "Булавы" не спешат светить перед средствами наблюдения США. Или на что-то ещё. Но нет, раз "Булаву" не пускали пока с Тихого океана, значит оттуда она запускаться не может. А ещё её ни разу из Атлантического и Индийского океана не пускали и от побережья Антарктиды. Наверное и оттуда "Булава" не может быть пущена.

Цитата, q
В июне The National Interest написал, что точности Р-30 "Булава-30", предназначенных для размещения на российских подводных лодках проекта 955 "Борей", недостаточно для применения оружия в рамках сценария "первого удара"
В The National Interest уже и точность булавы знают. :) У Trident II четвёртого поколения без коррекции по сигналу КРНС достаточно точности для использования в превентивном ударе, а у "Булавы" пятого поколения с коррекцией по сигналу КРНС не достаточно. :)
+4
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№2
28.10.2019 13:24
отличная статья!!! Спасибо.
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№3
28.10.2019 13:55
Пуск Булавы будет произведён с подлодки "Князь Владимир". Надо только подождать, правда пока что неизвестно сколько. Обещали ещё летом завершить испытания.
0
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№4
28.10.2019 14:14
Цитата, ID: 1949 сообщ. №3
Пуск Булавы будет произведён с подлодки "Князь Владимир".
Сейчас про декабрь говорят. Но даже когда отстреляется "Князь Владимир", всё равно найдутся желающие заявлять, что "Булава" не летает.
+1
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№5
28.10.2019 14:42
Мина жжет...
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№6
28.10.2019 15:05
Мина в своем амплуа, чего с него взять?
0
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