Назван год принятия «Циркона» на вооружение

Перспективная гиперзвуковая ракета «Циркон» должна быть принята на вооружение через два года, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе.

По его словам, соответствующий корабельный комплекс планируется принять на вооружение в 2022 году. Собеседник добавил, что испытания ракеты с борта фрегата «Адмирал Горшков» проекта 22350, в ходе которых будет проверена возможность оружия поражать береговые и надводные мишени, должны завершиться в текущем году.

Источник рассказал, что первый пуск «Циркона» с борта субмарины «Северодвинск» проекта 885 планируется выполнить из надводного положения, а второй — из подводного.

В марте агентство, ссылаясь на два источника, сообщило, что разработка «Циркона» ускорится.

В январе с фрегата «Адмирал Горшков» проекта 22350 в Баренцевом море был впервые запущен «Циркон».

В феврале 2019 года президент России Владимир Путин заявил, что «Циркон», «способный поражать как морские, так и наземные цели», будет иметь скорость девять чисел Маха и дальность полета более тысячи километров, а оружие получат действующие и строящиеся надводные и подводные корабли, в том числе создаваемые под ракеты «Калибр».