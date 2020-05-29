Войти
Российская газета

NI прокомментировал испытания модернизированного Ту-22М3М

631
0
0
Источник изображения: rg.ru

Американский журнал The National Interest прокомментировал испытания сверхзвукового модернизированного бомбардировщика ВВС России Ту-22М3М в сверхзвуковом режиме. В издании отметили, что самолет может противостоять авианосным ударным группам ВМС США.

Ту-22М3М представляет собой модернизированный вариант сверхзвукового ракетоносца большой дальности Ту-22М3 с крылом изменяемой стреловидности. Он имеет 80 процентов новой авионики по сравнению с оригинальным Ту-22М. А еще новое электронное оборудование, включая навигацию, связь, прицелы, системы управления двигателем и средства радиоэлектронной борьбы.

Бомбардировщики будут нести крылатые ракеты воздушного базирования X-32 с дальностью от 600 до одной тысячи километров. Х-32 позволяет самолету занимать уникальное положение между стратегическим и оперативно-тактическим уровнями. Кроме того, Ту-22М3М может получить новую гиперзвуковую ракету.

Предварительные испытания Ту-22М3М планируют завершить в 2020 году. Российские ВВС начнут получать модернизированные бомбардировщики в 2021 году.

Модернизация, по мнению журнала, повысит точность навигации, упростит обслуживание самолета и его предполетную подготовку.


Светлана Цыганкова

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Ту-22М
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
ГЗЛА
Похожие новости
19.08.2019
Быстрее и маневреннее всех
12.02.2018
И "немного" о бомбардировщиках Ту-160М2
22.01.2018
Глобальный неядерный удар Москве уже не угрожает
25.12.2017
Новые российские авиационные крылатые ракеты Х-50 и ГЗУР
26.09.2016
"Премьер" готовится к взлету
20.11.2013
Курсом здравого смысла
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.05 11:17
  • 5
Смерть и наследство КБ: как найти потерянную конструкторскую документацию?
  • 29.05 11:13
  • 14
Генерал ВС Польши прокомментировал слова политика о «способности польского десантника остановить танк бутылкой бензина»
  • 29.05 10:49
  • 10
Российский экономике нужно уходить от "нефтяной иглы", заявил Борисов
  • 29.05 10:09
  • 82
Первый полет турбовинтового самолета Cessna SkyCourier
  • 29.05 09:36
  • 3
Россия начала производство космического корабля «Арго»
  • 29.05 07:25
  • 24
«Мертвая рука»: жуткий план России контратаковать США в случае ядерного удара (The National Interest, США)
  • 29.05 04:53
  • 49
У недалеко летящей и неточной российской «Булавы» нашли преимущество
  • 29.05 01:01
  • 6
Современные бронемашины поступят в Сухопутные войска до конца 2020 года
  • 28.05 23:27
  • 3
Американские читатели о новом российском бомбардировщике: все равно на выходе получится воздушный змей
  • 28.05 21:15
  • 6
План восстановления экономики РФ будет представлен на одобрение Путину 1 июня - вице-премьер Борисов
  • 28.05 19:47
  • 18
wPolityce (Польша): новый аналог «Першингов» в Польше. Вопрос не в том появится ли они, а в том, когда это произойдет
  • 28.05 19:35
  • 3
The Washington Post (США): баланс сил в Ливии меняется, а судьбу страны контролируют Турция и Россия
  • 28.05 15:53
  • 5
Рогозин предложил немедленно приступить к созданию в РФ новой орбитальной станции
  • 28.05 13:21
  • 1
ПАК ДА станет легче, быстрее и малозаметнее
  • 28.05 00:16
  • 3
Эксперт оценил данные о начале строительства первого ПАК ДА