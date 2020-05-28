США предостерегают, что Россия наращивает вооружения в Арктике: «Кто оснащает ракетами ледоколы»? (High North News, Норвегия)

США в очередной раз обвинили Россию и Китай в милитаризации Арктики. Адмирал Джеймс Фогго с неодобрением высказался о новом российском ледоколе, который можно оснастить крылатыми ракетами. При этом сами американцы только что завершили очередные военные учения в Баренцевом море.

Соединенные Штаты продолжают выражать растущую обеспокоенность по поводу деятельности России и Китая в Арктике. «Вас должна тревожить активность китайцев у берегов Норвегии», — сказал официальный представитель США

Через неделю после завершения совместных учений США и британского Королевского военно-морского флота в Баренцевом море официальные лица Государственного департамента США вновь предостерегли, что Китай и Россия все активнее бросают вызов интересам США и их союзников в регионе.

Во время особого брифинга, посвященного арктическим интересам США, были высказаны опасения по поводу того, какие последствия для национальной безопасности страны могут иметь китайские инвестиции в регионе.

"Вам нужно иметь механизмы, с помощью которых можно будет изучать эти (арктические) инвестиции, рассматривая их через призму национальной безопасности", - объяснил Майкл Мёрфи (Michael J. Murphy), первый заместитель помощника государственного секретаря США по делам Европы и Евразии.

На брифинге также подчеркивалось, что Китай, возможно, захочет воспользоваться ситуацией с covid-19. Хотя конкретных примеров из жизни за полярным кругом или в Норвегии представители США не привели, они предостерегли, что "и Норвегия, и Швеция, и Финляндия, и Канада, и Исландия - все они чувствуют то же, что и мы, из-за китайской дезинформации и попыток Китая запутать ситуацию с пандемией и скрыть ее источники".

На прошлой неделе китайский министр иностранных дел Ван И обвинил США в нападениях на Китай по поводу коронавируса и клевете, что толкает две страны к новой холодной войне.

Учения и откровенная милитаризация

Эти новые замечания были сделаны после недельных морских учений, прошедших ранее в этом месяце. В ходе учений три американских эсминца - "Дональд Кук", "Портер" и "Рузвельт" - совершали маневры в Баренцевом море, чтобы "утвердить свободу навигации и продемонстрировать бесшовную интеграцию сил союзников". Это первые подобные маневры с середины 1980-х.

В последние годы военное руководство США очень активно высказывает опасения по поводу деятельности России и Китая в Арктике. В этом месяце к дискуссии подключились новые участники.

Во время слушаний по вопросу утверждения бывшего посла США в Норвегии Кеннета Брэйтуэйта (Kenneth J. Braithwaite) в должности министра военно-морских сил, прошедших перед Комитетом вооруженных сил США, Брэйтуэйт подробно рассказал о проблемах безопасности в Арктике и отдельно коснулся того, какое отношение они имеют к Норвегии. Этот регион стал самой популярной темой слушаний, а Арктика была упомянута 34 раза.

"Китайцы и русские повсюду, особенно китайцы. Вас должна тревожить активность китайцев у берегов Норвегии на севере. Мы должны проявить бдительность. Мы должны понять мотивы, - объяснил Брэйтуэйт. - Россия надеется снова стать значительным игроком на международной арене, и Китай, как мы все знаем, тоже хочет доминировать. Они прикладывают много усилий, чтобы сделать Норвегию частью своих расчетов".

Далее министр ВМС еще раз подробно обозначил, почему китайцы особое внимание уделяют важной региональной роли Норвегии и особенно Киркенеса на фоне того, что Китай начал поставлять все больше товаров через Арктику.

"Китай признает важность Киркенеса, который стал самой западной конечной остановкой Северного морского пути, поэтому китайцы и отправились туда, снова пытаясь завоевать расположение жителей Северной Норвегии".

Вооруженные российские ледоколы

Также в этом месяце, выступая в Военно-морском институте США, адмирал Джеймс Фогго-третий (James G. Foggo III), командующий военно-морскими силами США в Европе и Африке, говорил о деятельности России в Арктике и заявил, что все должны обратить на нее внимание. Россия "применяет в Арктике агрессивный подход".

Отдельно он высказался о новейшем ледоколе российского Северного флота "Иван Папанин", сконструированном так, что его можно оснастить крылатыми ракетами "Калибр". "Кто ставит ракеты на ледоколы?" - задался вопросом адмирал. Обычно у ледоколов есть только легкое вооружение. "Иван Папанин" похож на норвежские ледоколы класса "Свальбард", но оснащен более тяжелым оружием.

Адмирал также подтвердил, что арктический регион очень важен для военно-морских сил США. "Наши маневры с Великобританией [на прошлой неделе] продемонстрировали силу, гибкость и решительность альянса НАТО, намеренного защищать свободу навигации во всех арктических и европейских водах".

Аналогичные опасения высказал на брифинге Госдепартамента и Майкл Мёрфи. Он подчеркнул, что Россия сформировала новое арктическое командование и бригады, отремонтировала старые и построила новые базы и аэродромы, а также разместила в регионе современные системы противоракетной обороны. "Это выходит за рамки территориальной обороны. Отчасти все это сделано для того, чтобы направить свою мощь в сторону Северной Атлантики с целью помещать США и Канаде отреагировать и отправить подкрепление в случае кризиса".

Россия осуждает растущую активность НАТО в Арктике

Российские официальные лица в свою очередь отреагировали на состоявшийся на прошлой неделе брифинг Госдепа тем, что указали на растущую активность НАТО в регионе.

"Я хочу отметить, что данное заявление со стороны США является попыткой найти повод для наращивания военного потенциала на арктическом направлении со стороны стран блока НАТО, которое сегодня, к великому сожалению, имеется", - заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. По словам российских официальных лиц, учебная деятельность НАТО за последние три года усилилась на 17%, а разведывательная деятельность - на 15%.

Подобные же опасения ранее в этом году высказывал посол по особым поручениям министерства иностранных дел России Николай Корчунов: "Естественно, мы обеспокоены ростом активности Североатлантического альянса в Арктике. Мы сталкиваемся с новым феноменом, когда неарктические страны - члены НАТО принимают свои военные арктические стратегии или выпускают доклады и иные стратегические документы, в которых оправдывается целесообразность военного присутствия в высоких широтах. Это подрывает сохранение Арктики как зоны мира, стабильности и конструктивного взаимодействия".

Мальте Хумперт (Malte Humpert)