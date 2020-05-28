Проект безэкипажной гусеничной боевой машины Type-X эстонской компании Milrem Robotics

Эстонская компания Milrem Robotics, известная как разработчик безэкипажной гусеничной наземной платформы THeMIS, сообщила о планах к концу третьего квартала 2020 года завершить постройку и начать заводские испытания первого опытного образца разрабатываемой ею более тяжелой безэкипажной гусеничной боевой машины (робототехнического комплекса) под обозначением Type-X, о которой уже сообщалось, и обнародовала некоторые подробности ее проекта.

Изображение перспективной безэкипажной гусеничной боевой машины (робототехнического комплекса) Type-X эстонской компании Milrem Robotics. Слева для сравнения изображена безэкипажная гусеничная наземная платформа THeMIS (с) Milrem Robotics

Сообщается, что безэкипажная машина Type-X должна иметь модульную конструкцию и полную боевую массу 12 тонн при массе полезной нагрузки до 3 тонн. Основным вариантом "полезной нагрузки" должна быть необитаемая башня полной боевой массой около 2 тонн с 30-мм (опционально 50-мм) автоматической пушкой и спаренным 7,62-мм пулеметом. По всей видимости, имеется в виду использование автоматической пушки семейства Northrop Grumman Bushmaster.

Машина будет иметь гибридную дизель-электрическую силовую установку, с размещением дизель-генератора и электродвигателей в кормовой части, а аккумуляторных батарей - в передней части. Все электросистемы питаются по единой шине. Ходовая часть имеет по шесть катков на борт, гусеницы резиновые. Длина машины 6 м, высота 2,2 м. Заявлены весьма высокие ходовые характеристики - скорость по шоссе до 80 км/ч и запас хода до 600 км.

"Шасси спроектировано как независимое и автономное транспортное средство, оснащенное вычислительной мощностью, движением, зондированием, навигацией, связью, производством энергии и хранением для поддержки полностью автономного выполнения задач" - заявил главный инженер проекта Type-X Сверкер Свардбю. Электронные системы скомпонованы в единые быстрозаменяемые блоки.

Машина оснащена комплексом телевизионных и тепловизионных камер кругового обзора, а также лазерным лидаром. Все датчики взаимодействуют с высокопроизводительной вычислительной системой, использующей мощные алгоритмы для создания карты местности и выработки решений о движении машины. Фактические решения о движении учитывают эти карты местности и ситуации, команды дистанционного управления и требования поставленной задачи.

Наряду с возможностью автомномного передвижения, машина управляется дистанционно. Для управления группой машин Type-X создается комбинированный центр управления в составе четырех операторских мест, размещаемый на колесном бронетранспортере. Отдельные операторские пульты могут размещаться в боевых отделениях танков и линейных БМП и БТР.

Заявляется, что конструкция Type-X обладает модульностью и гибкостью, что позволяет в будущем конфигурировать семейство машин для выполнения различных задач в виде взаимодействия с личным составом или полностью безэкипажных боевых действий.

Изображение перспективной безэкипажной гусеничной боевой машины (робототехнического комплекса) Type-X эстонской компании Milrem Robotics (с) Milrem Robotics

Концепция выполненного на бронетранспортере подвижного центра управления для управления группой перспективных безэкипажных гусеничных боевых машин Type-X эстонской компании Milrem Robotics (с) Milrem Robotics