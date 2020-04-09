Эстонская компания Milrem Robotics разрабатывает безэкипажную боевую машину

В то время, когда людей увольняют, зарплаты сокращают, а многие предприятия находятся в тяжелом экономическом состоянии, эстонская компания Milrem Robotics пытается совершить революцию в мировой оборонной промышленности, разрабатывая новый вид боевого робототехнического комплекса под обозначением TypeX, пишет Леннарт Рууда в статье в эстонской газете "Postimees".

Генеральный директор эстонской компании Milrem Robotics Кулдар Вяэрси (с) Remo Tõnismäe

Чтобы дать читателю более полное представление о концепции, новый робототехнический комплекс TypeX можно сравнить с боевыми машинами пехоты CV90, приобретенными вооруженными силами Эстонии несколько лет назад. Хотя это и не танк, у TypeX есть гусеницы и турельная установка.

Milrem Robotics - известный военный подрядчик как в Эстонии, так и во всем мире. Компания наиболее известна своим наземным безэкипажным комплексом THeMIS, который эксплуатируется несколькими странами. Например, THeMIS использовались французскими вооруженными силами в Мали. Если какой-либо стране, во всяком случае европейской, потребуются боевые робототехнические комплексы, Milrem Robotics будет первой компанией, к которой она обратится.

Успех THeMIS означает, что компании пора предложить продукт на несколько порядков тяжелее - безэкипажную боевую машину. Основатель и генеральный директор Milrem Robotics Кулдар Вяэрси заявил, что долгосрочной целью является замена всех боевых машин пехоты старого типа на новую военную технику. Он убежден, что, как и во многих других сферах жизни, оборонная промышленность в будущем будет становиться все более зависимой от роботов, а в боевых действиях будет задействовано все меньше и меньше людей.

По его словам, уникальным TypeX делает сочетание трех элементов: гибридной трансмиссии (электричество и дизельный двигатель), возможности работы в полностью автономном режиме и отсутствия экипажа. К настоящему моменту некоторые существующие боевые машины пехоты были модифицированы, чтобы обеспечить возможность дистанционного управления, создаются также и опционально управляемые машины (Оptionally manned vehicles). "Я считаю, что эти решения похожи на таунхаусы, которые одновременно имеют недостатки как квартир, так и домов, при этом почти полностью лишены преимуществ", - отметил Вяэрси. - "Наше изделие полностью разработано эстонскими инженерами".

В компании полагают, что TypeX имеет ряд преимуществ по сравнению с боевыми машинами пехоты старого типа. Во-первых, он почти в два раза дешевле. Кроме того, он почти в три раза легче средней БМП, а это означает, что TypeX обладает улучшенной мобильностью и его легче перевозить самолетом, а также сбрасывать с него. TypeX также имеет более низкий профиль, чем большинство БМП, что затрудняет его обнаружение в полевых условиях. В то же время, он оснащен установкой с бикалиберной 30/55-мм пушкой, как и CV90.

То, как TypeX будет использоваться в ходе боевых действий, во многом зависит от структуры вооруженных сил, местности и тактики. По словам Вяэрси, основной задачей нового робота будет поддержка основных танков и механизированных подразделений. Он идеально подходит для ситуаций повышенного риска, когда присутствие войск будет слишком опасным.

Как и THeMIS, который можно использовать как для боевых действий в пустыне, так и для тушения пожаров, TypeX является многофункциональным. Это означает, что его пушка может быть заменена зенитным комплексом, минометом или РЛС при необходимости. Он также может быть использован в качестве транспортной платформы для перевозки оборудования и солдат. Модифицированные комплексы TypeX даже могут быть задействованы в лесном хозяйстве.

Кто первым проявил интерес к новому боевому комплексу? Вяэрси сказал, что у Milrem Robotics есть очень важный клиент в лице вооруженных сил некоей страны, которая практически полностью заплатила за разработку. Это не означает, что Milrem Robotics может потерять патент и свои права на машину. Компания уже давно не беспокоится о том, захочет ли кто-либо приобретать продукцию, с которой она выходит на рынок. Скорее напротив, страны выстраиваются в очередь, чтобы с ней сотрудничать.

Стоит отметить, что TypeX сегодня существует лишь на бумаге. Компоненты для прототипа готовы, но еще не доставлены в Эстонию. Компания надеется собрать опытный образец к концу лета. Изделию понадобится еще три года, чтобы стать сертифицированным продуктом, готовым к продаже. Вяэрси не боится, что что-то пойдет не так. Большая часть работы была проделана, все этапы прошли программные тесты, и осталось только собрать реальную машину.

Является ли начало крупного экономического кризиса хорошим временем для запуска нового проекта? Вяэрси признал, что, хотя Milrem Robotics и не испытала падения выручки в 90-100 процентов как туристический сектор, кризис влияет и на нее. Страны сокращают расходы на оборону и военные разработки. Новые и интересные, но дорогие робототехнические решения не рассматриваются.

Италия и Испания - страны, наиболее пострадавшие от пандемии коронавируса в Европе, заявили, что им придется отложить сотрудничество с Milrem Robotics. Однако многие заказы, которые получила компания, уже подтверждены контрактами, а это означает, что в нынешнем году она не должна столкнуться с серьезными проблемами. Milrem Robotics, тем не менее, была вынуждена сократить зарплаты.

Вяэрси ожидает, что вооруженные силы Эстонии предпочтут внутренних подрядчиков иностранным. Компании имеют ноу-хау и производственные мощности, которые позволяют сохранить существующие рабочие места и создать новые. "Тем более что наша оборонная промышленность расцвела в последние годы", - сказал Вяэрси. По этой же причине Milrem Robotics недавно заявила вооруженным силам Эстонии, что может построить для них несколько сотен единиц бронетехники.

Генеральный директор Milrem Robotics не слишком обеспокоен относительно долгосрочной перспективы развития событий, потому что безэкипажные комплексы уже никуда не денутся. "Возможно, кризис ускорит этот процесс, поскольку страны осознают, что наши роботы в конечном итоге эффективнее и дешевле".