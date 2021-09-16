Европейцы договорились о создании беспилотного «танка»

Компании Milrem Robotics и Kongsberg Defense & Aerospace создадут роботизированную машину, которая сможет удовлетворить множество требований. Ранее стал известно об испытании демонстратора гусеничного беспилотника.

Европейские компании Milrem Robotics и Kongsberg Defense & Aerospace объединили усилия для создания новой боевой роботизированной машины, отвечающей требованиям разных стран. Об этом Milrem Robotics сообщило в заявлении, опубликованном сегодня на оборонной выставке DSEI, стартовавшей в Лондоне.

Получивший имя Nordic Robotic Wingman концепт основан на технологиях многоцелевой роботизированной платформы Type-X RCV и боевого модуля Kongsberg Protector.

«Milrem Robotics и [Kongsberg] договорились совместно продолжить разработку Type-X RCV путем интеграции систем [Kongsberg] для удовлетворения требований многих стран, заинтересованных в этом типе технологий, особенно государств Северной и Западной Европы, а также США», — приводит Defense News слова Сверкера Свэрдбю, управляющего директора Milrem Robotics Sweden.

Издание напоминает, что два года назад на выставке DSEI эстонская компания Milrem представила свою роботизированную платформу THeMIS, привлекшую внимание специалистов по всему миру.

А в 2020-м были опубликованы фото опытного образца перспективного робототехнического комплекса Type-X, который называли «прообразом боевого комплекса будущего».

Type-X Источник изображения: Milrem Robotics

Безэкипажная машина должна иметь модульную конструкцию и полную боевую массу 12 тонн при полезной нагрузке до трех тонн. Башню могут оснастить 30-миллиметровой пушкой (опционально — 50-миллиметровым орудием) и спаренным 7,62-миллиметровым пулеметом.

На машину решили установить гибридную дизель-электрическую силовую установку с размещением дизель-генератора и электродвигателей в кормовой части. Аккумуляторные батареи будут находиться в передней части Type-X. Скорость по шоссе должна достигать 80 километров в час.

В январе этого года стало известно, что в Milrem Robotics приступили к тестам прототипа беспилотной гусеничной платформы. Она успешно показала возможность передвижения и маневрирования.

Испытание Type-X / ©Milrem Robotics

Над беспилотными гусеничными платформами активно работают и в России. Кроме теперь уже известного робототехнического комплекса «Уран-9», страна прорабатывает вопрос создания полноценного беспилотного танка. Если точнее, речь идет о целой линейке перспективных комплексов, включающей роботизированную боевую машину поддержки танков и машину управления.