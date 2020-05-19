В Амурское объединение ВВО поступила современная подвижная цифровая типография на базе армейского вездехода

ЦАМТО, 18 мая. В мотострелковое соединение, дислоцированное в Амурской области, поступил комплект новейшей передвижной цифровой типографии полного цикла на базе армейского грузовика повышенной проходимости "Урал-43203".

Оборудованная цифровой аппаратурой передвижная типография обеспечивает изготовление в полевых условиях брошюр, карт, боевых листков и различных типов печатной продукции.

Время подготовки новой типографии из походного состояния в рабочее не превышает 30 мин. Новая типография будет обеспечивать выпуск газет и другой периодической печати соединения, которые особенно востребованы военнослужащими в ходе длительных учений и полевых выходов, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.