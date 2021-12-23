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Печать каталогов: виды полиграфии, способы заказа

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Каталоги помогают реализовывать разные товары и продвигать услуги. Это особый вид полиграфической продукции, который должен подавать информацию убедительно, красочно и эффектно.


Услуги типографии – от разработки шаблона до печати

Печать каталогов по низкой цене можно заказать в типографии «Принт Экспресс». Сроки и стоимость изготовления полиграфической продукции обсуждаются индивидуально, все зависит от особенностей проекта. Типография может выполнить всю работу «под ключ», предлагая полный спектр услуг:

  • разработку унифицированного шаблона;
  • выбор дизайна и макета;
  • печать;
  • постобработку печатной продукции;
  • доставку готового тиража.

Срочная печать каталогов тоже возможна, достаточно обсудить это с типографией. Современное оборудование позволяет быстро изготавливать разные тиражи, чтобы бизнес мог в установленные сроки запустить рекламную кампанию, заказчику нужно лишь определиться с проектом.

Основная задача данной полиграфической продукции – это информирование. Специалисты типографии помогут подобрать оптимальный дизайн с учетом пожеланий и бюджета заказчика. Оперативная печать каталогов заказывается через сайт print-xp.ru или по телефону, здесь же представлены данные о способах изготовления полиграфической продукции и примеры выполненных работ.

Этапы изготовления каталогов в типографии

Напечатать каталог можно за несколько дней. Точные сроки обговариваются после озвучивания ТЗ. Кратко алгоритм оформления и выполнения заказа в типографии выглядит примерно так:

  1. Сначала специалисты разрабатывают и делают верстку.
  2. Затем согласовываются моменты, касающиеся формата, сроков, стоимости работ.
  3. Далее печатается тираж, заказанный клиентом.
  4. При необходимости готовые каталоги проходят обработку уже после печати, например, выполняется ламинирование, лакировка страниц и т.д.
  5. Затем продукция доставляется клиенту.

Клиент сам решает, с помощью какой технологии распечатать каталог, офсетом или цифровой печатью. К плюсам офсета можно отнести хорошее качество изображения, точную цветопередачу, невысокую себестоимость изготовления при большом тираже – чем он больше, тем ниже себестоимость. Цифровая печать используется при минимальном тираже от 1 тыс. ед., позволяет изготавливать полиграфию срочно.

Переплеты

Есть несколько вариантов сшивания листов. Каталог на скрепке – это подходящий метод для полиграфии с небольшим и средним объемом страниц (их точное количество определяется толщиной бумаги). Есть и другие способы – пружина, клей. Клиент и специалисты типографии выбирают оптимальный вариант.

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