Печать каталогов: виды полиграфии, способы заказа

Каталоги помогают реализовывать разные товары и продвигать услуги. Это особый вид полиграфической продукции, который должен подавать информацию убедительно, красочно и эффектно.

Услуги типографии – от разработки шаблона до печати

Печать каталогов по низкой цене можно заказать в типографии «Принт Экспресс». Сроки и стоимость изготовления полиграфической продукции обсуждаются индивидуально, все зависит от особенностей проекта. Типография может выполнить всю работу «под ключ», предлагая полный спектр услуг:

разработку унифицированного шаблона;

выбор дизайна и макета;

печать;

постобработку печатной продукции;

доставку готового тиража.

Срочная печать каталогов тоже возможна, достаточно обсудить это с типографией. Современное оборудование позволяет быстро изготавливать разные тиражи, чтобы бизнес мог в установленные сроки запустить рекламную кампанию, заказчику нужно лишь определиться с проектом.

Основная задача данной полиграфической продукции – это информирование. Специалисты типографии помогут подобрать оптимальный дизайн с учетом пожеланий и бюджета заказчика. Оперативная печать каталогов заказывается через сайт print-xp.ru или по телефону, здесь же представлены данные о способах изготовления полиграфической продукции и примеры выполненных работ.

Этапы изготовления каталогов в типографии

Напечатать каталог можно за несколько дней. Точные сроки обговариваются после озвучивания ТЗ. Кратко алгоритм оформления и выполнения заказа в типографии выглядит примерно так:

Сначала специалисты разрабатывают и делают верстку. Затем согласовываются моменты, касающиеся формата, сроков, стоимости работ. Далее печатается тираж, заказанный клиентом. При необходимости готовые каталоги проходят обработку уже после печати, например, выполняется ламинирование, лакировка страниц и т.д. Затем продукция доставляется клиенту.

Клиент сам решает, с помощью какой технологии распечатать каталог, офсетом или цифровой печатью. К плюсам офсета можно отнести хорошее качество изображения, точную цветопередачу, невысокую себестоимость изготовления при большом тираже – чем он больше, тем ниже себестоимость. Цифровая печать используется при минимальном тираже от 1 тыс. ед., позволяет изготавливать полиграфию срочно.

Переплеты

Есть несколько вариантов сшивания листов. Каталог на скрепке – это подходящий метод для полиграфии с небольшим и средним объемом страниц (их точное количество определяется толщиной бумаги). Есть и другие способы – пружина, клей. Клиент и специалисты типографии выбирают оптимальный вариант.