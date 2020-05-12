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Военное обозрение

Во Франции проведут расследование по факту заражения моряков авианосца «Шарль де Голль»

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Источник изображения: topwar.ru

Министерство вооружённых сил Франции публикует заявление о том, что французский авианосец «Шарль де Голль» будет подвергнут масштабной дезинфекции. Выбран вариант, схожий с тем, который уже реализуется на военной базе США на острове Гуам в отношении авианосца ВМС США «Теодор Рузвельт».

Министр вооружённых сил Флоранс Парли:

Также мы начинаем расследования того, как оказалось, что до двух третей экипажа авианосца оказались заражёнными.

По словам министра, коронавирус, вероятно, «проник» на борт авианосца в середине марта, когда боевой корабль находился в порту Брест на западе страны. Будут выяснять обстоятельства заражения и распространения инфекции.

Флоранс Парли заявила о фактически несвоевременном информировании о проблемах на борту корабля ВМС Франции. По словам министра вооружённых сил, командование и медицинская служба авианосца «Шарль де Голль», вероятно, были «чрезмерно уверены в возможности справиться с коронавирусом».

«Шарль де Голль» - единственный ныне действующий авианосец ВМС Франции. В эксплуатацию он был введён в 2001 году. При этом его строительство началось в 1989 году. Полное водоизмещение боевого корабля составляет 42 тыс. тонн. Ход обеспечивают два атомных реактора К15. Экипаж авианосца может составлять (вместе с авиагруппой) около 2000 человек. На момент начала распространения заболевания на борту корабля было около 1600 человек. Некоторое время назад выяснилось, что инфекцию подхватили 1082 моряка французского авианосца.

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