Войти
Военное обозрение

Угроза COVID-19: французский авианосец направляется домой

99
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Единственный авианосец Франции, Charles de Gaulle, направляется домой в связи с опасениями, что около 40 моряков на борту могли заразиться коронавирусом COVID-19. Это произошло на фоне массового заболевания матросов на американском вымпеле аналогичного класса Theodore Roosevelt и появлении инфекции на авианосце Nimitz ВМС США.

На «Шарль де Голле» находятся примерно 2 тыс. чел. С января текущего года он выполнял боевые задачи в море, его плановое возвращение ожидалось 20 апреля.

На борту авианосца Charles de Gaulle, который в настоящее время развернут в Атлантике в рамках миссии Foch, около сорока моряков […] демонстрируют симптомы, соответствующие возможной инфекции COVID-19

- поясняет Минобороны.

Французские военные направили на корабль группу медиков со специализированным оборудованием, которые должны начать проверку членов экипажа.

Лица, у которых проявляются симптомы коронавируса, были помещены в изолятор. На корабле имеется лазарет на дюжину больных, работает медицинская бригада из 20 человек, в состав которой входят врачи, включая хирургов, и медсестры. Другие моряки дважды в день проводят уборку мест общего пользования. Были установлены ограничения на количество членов экипажа, собирающихся одновременно в определенных местах.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Франция
Продукция
Arleigh Burke
Charles de Gaulle
Проекты
Nimitz
Авианосец
Медицина
Похожие новости
09.04.2020
COVID-19 обнаружен на французском авианосце в Атлантике
10.03.2020
Авианосец ВМС США "Эйзенхауэр" вошел в Восточное Средиземноморье
10.03.2020
Американские военные самолеты провели разведку вблизи российских баз в Сирии
29.02.2016
Французские подводники сохраняют высокий уровень подготовки
11.11.2013
Российский флот уходит под воду
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.04 02:15
  • 1
Охота подешевле: Ми-28Н ждет бюджетная модернизация
  • 10.04 01:10
  • 3
Армия США получила первую партию новых снайперских винтовок M110A1
  • 10.04 00:40
  • 3
Командир сверхсекретного отряда ВВС США рассказал о ненадежности советских МиГов
  • 09.04 23:54
  • 3
На авианосце ВМС США "Теодор Рузвельт" выявлено уже более 200 заболевших коронавирусом
  • 09.04 20:43
  • 3
Обстрел самолета США из гранатомета сняли на видео
  • 09.04 18:23
  • 6
Новый калибр может изменить тактику боя
  • 09.04 17:39
  • 55
Новый способ ведения боя
  • 09.04 17:31
  • 28
Российский «Циркон» оказался неточным
  • 09.04 17:06
  • 34
Кому выгодно убийство экономики
  • 09.04 16:51
  • 87
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 09.04 14:56
  • 132
Страна не работает до 30 апреля
  • 09.04 14:44
  • 12
В NASA рассчитывают, что россияне и американцы будут летать в космос на кораблях обеих стран
  • 09.04 14:06
  • 1
В МИД РФ напомнили о статусе космического пространства
  • 09.04 13:58
  • 1
Нецелесообразно: кого не позовут на парад Победы
  • 09.04 13:57
  • 1
«Захват территорий»: в России оценили планы Трампа на Луну