Угроза COVID-19: французский авианосец направляется домой

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Единственный авианосец Франции, Charles de Gaulle, направляется домой в связи с опасениями, что около 40 моряков на борту могли заразиться коронавирусом COVID-19. Это произошло на фоне массового заболевания матросов на американском вымпеле аналогичного класса Theodore Roosevelt и появлении инфекции на авианосце Nimitz ВМС США.

На «Шарль де Голле» находятся примерно 2 тыс. чел. С января текущего года он выполнял боевые задачи в море, его плановое возвращение ожидалось 20 апреля.

На борту авианосца Charles de Gaulle, который в настоящее время развернут в Атлантике в рамках миссии Foch, около сорока моряков […] демонстрируют симптомы, соответствующие возможной инфекции COVID-19

- поясняет Минобороны.

Французские военные направили на корабль группу медиков со специализированным оборудованием, которые должны начать проверку членов экипажа.

Лица, у которых проявляются симптомы коронавируса, были помещены в изолятор. На корабле имеется лазарет на дюжину больных, работает медицинская бригада из 20 человек, в состав которой входят врачи, включая хирургов, и медсестры. Другие моряки дважды в день проводят уборку мест общего пользования. Были установлены ограничения на количество членов экипажа, собирающихся одновременно в определенных местах.