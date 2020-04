Армии мира против COVID-19. Как военные в разных странах помогают бороться с коронавирусом

Распространение коронавируса нового типа (COVID-19) требует экстренных мер реагирования. В ходе борьбы с ним широко задействуются как гражданские организации, так и вооруженные силы. И сочетание этих усилий приносит свои плоды, заставляя опасную болезнь отступить. ТАСС — о том, как военные оказывают помощь гражданским

"Европа столкнулась с самым большим испытанием со времен войны. Прямо сейчас она терпит неудачу за неудачей в борьбе с вирусом. Если ничего не изменится, Евросоюз может рухнуть", - писало известное немецкое издание Der Tagesspiegel. Сложнейшая ситуация в США - страна лидирует по количеству заболевших и смертей от COVID-19. И в этих экстремальных условиях на помощь приходит армия.

Как правило, практически все вооруженные силы предоставляют и направляют свой медицинский персонал и специалистов для совместной работы с гражданскими медиками. Некоторые осуществляют закупку средств индивидуальной медицинской защиты и их раздачу населению, а также производство тестов на коронавирус. Армии мобилизуют парки военно-транспортной авиации - как самолетные, так и вертолетные - для перевозки больных и медицинских припасов. Осуществляется помощь и органам государственного управления в строительстве полевых госпиталей, инфекционных центров и карантинных станций. Вооруженные силы также предоставляют здания, лечебные учреждения, авиационную и сухопутную технику и плавучие госпитали для обслуживания гражданских больных.

Так, бундесвер задействовал военнослужащих в логистических операциях и в области здравоохранения, призвав к оказанию добровольной помощи зараженным солдат и офицеров запаса с опытом в медицине. Во Франции военнослужащие доставляют инфицированных в больницы, а британское оборонное министерство привлекает к борьбе с коронавирусом военных в запасе, особенно с медицинским образованием. В Италии, наиболее пострадавшей в Европе от COVID-19, военнослужащие в том числе выполняют печальную миссию по транспортировке умерших.

Однако на этом фоне выделяется российская армия. Президент РФ Владимир Путин поручил военным в сжатые сроки построить 16 многофункциональных медицинских центров. Ожидается, что они будут возведены к середине мая и общая вместимость будет составлять 1,6 тыс. человек. Все мероприятия, проводимые Министерством обороны РФ, соответствуют мировой практике, но при этом военнослужащие достаточно эффективно работают за границей, помогая бороться с пандемией в Италии и Сербии.

Специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) проводят там дезинфекцию медицинских учреждений, различных зданий и дорог; военные медики дают рекомендации по проведению противоэпидемических мероприятий и лечению инфицированных.

В Италии работают в одном из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса районов на севере страны - в городе Бергамо и его окрестностях. С 22 по 25 марта из России туда были направлены 15 военно-транспортных Ил-76 с военными вирусологами и специалистами в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад, а также оборудование для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий.

"Я хочу выразить огромную благодарность российским военным за работу по обеззараживанию и обработке различных учреждений. А также отдельную благодарность восьми бригадам российских врачей, которые сейчас трудятся совместно с нашими докторами в больницах Бергамо", - сказал глава Генерального штаба Вооруженных сил Италии генерал Энцо Вичерелли. На встрече с заместителем начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-майором Сергеем Кикотем, возглавляющим группу наших военных в Италии, он дал высокую оценку работе россиян, помогающих его стране.

Также сообщалось, что в соответствии с поручением президента РФ самолеты ВКС России доставляют помощь для борьбы с коронавирусом в Боснию и Герцеговину.

Впервые американские военные столкнулись с новым заболеванием 29 января 2020 года в ходе эвакуации граждан США из китайского Уханя и прохождения ими последующего карантина на авиабазе резерва ВВС Марч (штат Калифорния).

По состоянию на 14 апреля уже более 14 тыс. американских военнослужащих принимали участие в борьбе с COVID-19 на территории страны, при этом в различных мероприятиях задействовалось более 4 тыс. медицинского персонала. Стоит отметить, что особое внимание было уделено Нью-Йорку, в который было направлено 2100 медиков (в том числе 300 человек, распределенных в 11 различных гражданских госпиталей города).

На данный момент Минобороны США выделило 14 медицинских групп Сухопутных войск (Army Urban Augmentation Medical Task Force) для усиления борьбы с COVID-19 в ряде штатов, отнесенных к разряду приоритетных в плане получения медицинской помощи. Шесть групп было направлено в Нью-Йорк, три - в штат Нью-Джерси, две - в Массачусетс, одна - в Коннектикут, одна - в Мичиган и еще одна - в Пенсильванию. В Новом Орлеане и Далласе было развернуто два военно-морских госпиталя, которые уже принимают пациентов.

Корпус инженеров американской армии в настоящее время занимается сооружением 25 госпиталей, которые позволят принять в общей сложности 15,5 тыс. пациентов в таких городах, как Чикаго, Детройт и Нью-Йорк. Широко задействованы и около 30 тыс. военнослужащих национальной гвардии, которые помогли в строительстве 150 госпиталей на 83 тыс. больных, распределении пищевых продуктов и медицинских припасов. Также ВМС США развернули на море два плавучих госпиталя - Mercy и Comfort.

Минобороны поставило Министерству здравоохранения и социальных служб (HHS) и Федеральному агентству по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) около 10 млн медицинских масок и готовится к поставке еще 10 млн. Оборонное ведомство также заключило контракт стоимостью $415 млн на поставку 60 систем дезактивации, которые позволят стерилизовать около 5 млн респираторов типа N95 в день. Шесть таких систем уже поставлены в Нью-Йорк, Колумбус (штат Огайо), Бостон (штат Массачусетс), Чикаго (штат Иллинойс) и Такома (штат Вашингтон); остальные, как ожидается, будут поставлены к началу мая.

Однако в ходе борьбы с коронавирусом военные тоже несут потери. В конце марта на борту авианосца CVN-71 Theodore Roosevelt была зафиксирована вспышка заболевания. 12 апреля на сайте ВМС США сообщалось, что на корабле заразились 550 членов экипажа, а еще у 3673 тест на коронавирус был отрицательным. 13 апреля стало известно, что проходивший службу на авианосце моряк, ранее переведенный в отделение интенсивной терапии, умер.

Страна занимает вторую строчку в мире по количеству заболевших (по данным на 17 апреля - более 180 тыс.). Комплекс мероприятий Вооруженных сил Испании в борьбе с коронавирусом получил название "Операция "Балмис" (Operacion Balmis).

По состоянию на 12 апреля испанская армия провела 19 960 медицинских мероприятий в 1207 населенных пунктах. В них приняли участие 89 700 военнослужащих, которые оказали помощь 1124 больницам, 667 медицинским центрам и 558 центрам социальной защиты. Было проведено 3483 мероприятия по санитарной обработке домов престарелых.

В медицинских мероприятиях принимают широкое участие военные врачи - их число увеличилось с 2500 15 марта до 3100 к 27 марта. Стоит отметить, что в них задействуются и военные медики, находящиеся в резерве.

ВВС Испании также переоборудовали военно-транспортный самолет A400M Atlas в летающий госпиталь, способный перевозить пять больных в тяжелом состоянии и 14 больных средней тяжести.

Вооруженные силы страны, которая в Европе пострадала наиболее серьезно (занимает вторую строчку по количеству заразившихся), оказывают максимально возможную поддержку гражданских учреждений, начиная с января 2020 года. В частности, подразделения проводят дезинфекцию гражданских сооружений, дорог и транспортных средств, а также направляют военных медиков для поддержки работы гражданских специалистов.

С 24 февраля ВВС Италии принимают участие в перевозке больных и транспортировке медикаментов: по состоянию на 9 апреля было выполнено 28 вылетов продолжительностью 116 летных часов, были задействованы военно-транспортные вертолеты UH-205, RH-206C, CH-47F Chinook, UH-90A и HH-412, а также военно-транспортные самолеты P-180, Do-228 и C-130. При этом объем перевозок медикаментов достиг порядка 142 т. ВВС также помогли в размещении полевого госпиталя в городе Кремона в марте.

В этой стране борьба вооруженных сил с коронавирусом нового типа получила название "Операция "Устойчивость" (Opération Resilience). Она проводится с 25 марта и предполагает оказание французской армией широкой поддержки организациям гражданской системы здравоохранения страны.

В настоящее время французские военные медики задействованы в лечении больных, а военное управление реанимации оказывает помощь районам страны с наибольшим распространением коронавируса. Вертолеты NH90 Caiman ВМС и военно-транспортные самолеты ВВС Франции транспортируют больных и перевозят медицинские грузы и предметы первой необходимости.

Ресурсы французской армии, как правило, задействуются в тех случаях, когда поддержки гражданских организаций недостаточно. В марте в городе Мюлуз был развернут военно-полевой госпиталь, предназначенный для оказания помощи больным. В нем работает 121 военный врач (в том числе 91 специалист из французской военно-медицинской службы и 30 - из военно-медицинского корпуса Сухопутных войск), а также 15 профильных специалистов (в том числе анестезиологов, физиотерапетов и реаниматологов).

Также проводится интеграция военных госпиталей с гражданскими медицинскими учреждениями для усиления возможностей по борьбе с COVID-19: в частности, военные госпитали Бегин (Париж), Перси (Париж), Сен-Энн (Тулон), Лаверан (Марсель) и Клермон-Тоннер принимают участие в лечении больных с коронавирусом. Военные госпитали в Меце, Лионе и Бордо также подготовлены к приему пациентов.

Для обеспечения оперативного медицинского вмешательства и транспортировки больных ВВС Франции применяют новейший реанимационный модуль Morphee, который устанавливается на военно-транспортных самолетах C-135 и многоцелевых транспортных самолетах A330 Phoenix. Модуль позволяет перевозить от шести до 12 больных на расстояние до 10 тыс. км. "Операция "Устойчивость" стала первым случаем применения самолета A330 в медицинской конфигурации на территории Франции.

Вооруженные силы страны сформировали и оперативную авиационную группу для перевозки грузов и больных. В ее состав входят три вертолета Caracal, два вертолета Puma, один средний военно-транспортный самолет CN235 и один тяжелый военно-транспортный самолет A400M Atlas.

Также коронавирусом заразились моряки на авианосце R91 Charles de Gaulle. Корабль прибыл в город Тулон 12 апреля из-за того, что у многих появились симптомы заболевания. По прибытии весь экипаж (более 2 тыс. человек) единственного французского авианосца, как сообщило Министерство вооруженных сил страны, помещен в 14-дневный карантин. У 668 военных был обнаружен коронавирус, 11 моряков выздоровели, 20 - госпитализированы (из них один находился в реанимации).

В середине марта руководство Министерства обороны Великобритании сообщило об учреждении специальной группы по борьбе с коронавирусом нового типа (COVID Support Force).

По состоянию на 4 апреля в ней проходили службу 2798 военнослужащих, которые выполняли 69 задач по оказанию вооруженными силами помощи гражданским организациям - к 14 апреля это количество увеличилось до 2937 человек. Около 450 военнослужащих оказывали помощь национальной системе здравоохранения Великобритании в распределении средств индивидуальной медицинской защиты (СИМЗ) в нескольких центрах, развернутых по всей стране. К началу апреля британская армия помогла доставить 923 млн СИМЗ, в том числе 173 млн медицинских масок, 163 млн защитных фартуков, 1,3 млн медхалатов и 440 млн пар перчаток.

Источник изображения: © Ministry of Defence/Crown Copyright 2020 via REUTERS

Особое внимание Великобритания уделяет предотвращению распространения недостоверных сведений о коронавирусе нового типа: в частности, было заявлено, что два эксперта Сухопутных войск страны присоединятся к одной из структур Североатлантического альянса для борьбы с ложной информацией о COVID-19.

В состоянии повышенной готовности к борьбе с коронавирусом нового типа находятся 20 тыс. британских военнослужащих. Также начата подготовка водителей грузовых автомобилей, перевозящих емкости с кислородом. Для выполнения рейсов по перевозке СИМЗ применяется военно-транспортная авиация страны. Объявлено о мобилизации части резервистов - в настоящее время планируется призыв только резервистов, обладающих каким-либо специальными навыками.

Британская армия также принимает участие в развертывании временных госпиталей. По состоянию на начало апреля было подтверждено развертывание пяти данных медицинских учреждений, в том числе в Лондоне (500 коек с возможностью развертывания до 4 тыс.), Бирмингеме (500 коек с возможностью развертывания до 2 тыс.), Манчестере (500 коек с возможностью развертывания до 1 тыс.), Харрогейте (в общей сложности до 500 коек) и Бристоле (300 коек с возможностью развертывания до 850). В настоящее время военные специалисты оказывают помощь в проектировании еще четырех подобных госпиталей на территории Соединенного Королевства.

Источник изображения: © Dave Jenkins/UK Ministry of Defence/Crown copyright 2013 via REUTERS

Управление по поставке и поддержке оборонной техники (Defence Equipment and Support) Министерства обороны Великобритании помогает в закупке и распределении дыхательного оборудования. Так, госпиталям системы здравоохранения страны передали 1200 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), концентраторов кислорода и увлажнителей. Как отметили в оборонном ведомстве, только в Лондоне 40 человек отвечают за распределение новых аппаратов ИВЛ.

Специалисты Минобороны также сотрудничают с Общественным здравоохранением Англии (Public Health England) в области строительства нового диагностического центра в технологическом парке Портон-Даун. Этот центр позволит производить 500 тестов на коронавирус нового типа в день (британские военные, в частности, отвечают за выпуск 2 тыс. из этого количества) из 100 тыс. тестов, запланированных к ежедневному производству правительством страны. Стоит отметить, что около 200 военных помогают в работе британской службы скорой помощи.

Для своевременной доставки медицинских грузов была создана авиатранспортная группа по борьбе с коронавирусом нового типа (COVID Aviation Task Force), в состав которой вошли два средних вертолета Puma и один Wildcat, два тяжелых Chinnok и два морских Merlin. Эти вертолеты также принимают участие в перевозке больных. Таким образом Вооруженные силы Великобритании оказывают поддержку системе здравоохранения страны на всех уровнях.

Вооруженные силы Германии (бундесвер) уже получили более 400 запросов на поддержку от федеральных земель, причем большая часть из них предполагает оказание медицинской помощи и направление специалистов. Например, в Брандебурге около 100 военных поддерживают десять медицинских учреждений, а в Баден-Вюртебмерге 150 военнослужащих оказывают помощь гражданским.

Все медицинские меры по борьбе с коронавирусом управляются командным центром военно-медицинской службы бундесвера. ВВС Германии находятся в постоянной готовности для медицинской эвакуации. В соответствии с запросами Италии и Франции в Германию было доставлено несколько больных для лечения. Поддержку населению оказывают и военно-морские силы страны, в частности, закупая продовольствие для нуждающихся. Бундесвер также передает гражданским организациям в сфере здравоохранения аппараты ИВЛ.

Стоит отметить, что Вооруженные силы Германии рассматривают возможность задействования резервистов в случае каких-либо вероятных осложнений ситуации с пандемией коронавируса. В частности, к середине апреля около 1 тыс. человек вызвались добровольно содействовать борьбе с COVID-19, и несколько из них уже направлены для оказания помощи.

Министерство обороны Австралии еще 9 марта создало группу по борьбе с COVID-19, а 1 апреля глава ведомства Линда Рейнолдс сообщила о расширении участия ведомства в противостоянии заболеванию.

На данный момент австралийская армия принимает участие в планировании мер по борьбе с коронавирусом и оказывает логистическую поддержку Министерству здравоохранения и другим правительственным организациям. По состоянию на 16 апреля 72 военнослужащих были прикомандированы к правительственным ведомствам. В общей сложности Министерство обороны отправило около 2 тыс. военных в восемь регионов страны для выполнения различных медицинских, технических и логистических мероприятий.

К началу апреля индийские военные медики наблюдали за здоровьем более 1700 человек, размещенных на шести карантинных станциях в Мумбае, Джайсалмере, Джодхпуре, Хиндоне, Манесаре и Ченнаи. В случае обнаружения COVID-19 больные направлялись для дальнейшего лечения в больницу Сафдарджунг в Нью-Дели. Еще 15 карантинных станций находились в состоянии готовности и могли быть задействованы в случае необходимости.

В 51 военном госпитале Вооруженных сил Индии были созданы отделения для лечения больных с коронавирусом, а пять военных вирусологических лабораторий, способных проводить тесты на наличие коронавируса нового типа, были интегрированы в национальную сеть медицинских центров.

В середине марта индийская военно-медицинская служба отправила специалистов на Мальдивы с целью оказания помощи в организации карантинного режима. К началу апреля для оказания помощи соседним странам были подготовлены шесть военных кораблей; пять медицинских групп были готовы для развертывания на Мальдивах и Шри-Ланке, а также в Бангладеш, Непале, Бутане и Афганистане.

Военно-воздушные силы страны организовали несколько вылетов военно-транспортной авиации для эвакуации граждан и перевозки медикаментов: к началу апреля военные транспортники перевезли 60 т грузов в разные части страны, при этом 28 самолетов и 21 вертолет находились в режиме готовности на различных базах по всей стране.

ВВС Индии применяют в ходе борьбы с пандемией коронавируса нового типа широкий спектр военно-транспортных самолетов, в том числе Ил-76МД, C-17 Globemaster III, C-130 Hercules, Ан-32 и Do-228. Доставка медикаментов в труднодоступные регионы страны (в первую очередь на востоке и северо-востоке) осуществляется при помощи вертолетов, в первую очередь Ми-17В-5 (производства Казанского вертолетного завода холдинга "Вертолеты России").

The medical supplies were airlifted by Mi17V5 from Baghdogra to Gangtok. pic.twitter.com/KB6xDCsgt2

- Indian Air Force (@IAF_MCC) April 6, 2020