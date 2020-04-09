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Российская газета

COVID-19 обнаружен на французском авианосце в Атлантике

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Атомный авианосец Charles de Gaulle ВМС Франции
Атомный авианосец Charles de Gaulle ВМС Франции.
Источник изображения: Sirpa Marine/Wikimedia.org

Около 40 членов экипажа атомного авианосца Charles de Gaulle ВМС Франции помещены в медицинский отсек корабля с симптомами COVID-19,

- Симптомы моряков совпадают с признаками заражения коронавирусной инфекцией. Они находятся под усиленным медицинским наблюдением, - пишет ТАСС со ссылкой на коммюнике Министерства обороны Франции.

Единственный французский авианосец и флагман военно-морского флота страны находится в Атлантическом океане. Его возвращение на базу ВМС в Тулоне запланировано на 23 апреля. На борту корабля находится около двух тысяч человек.

Ранее коронавирус был обнаружен в экипажах американских авианосцев Ronald Reagan и Theodore Roosevelt. За утечку информации в СМИ о COVID-19 на борту командир последнего был отстранен от должности.


Антон Валагин

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