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Интерфакс-АВН

Путин поручил правительству представить до 20 мая предложения о развертывании быстровозводимых полевых госпиталей

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Совместная работа российских и итальянских врачей в полевом госпитале Бергамо
Совместная работа российских и итальянских врачей в полевом госпитале Бергамо.
Источник изображения: © Министерство обороны РФ | Перейти в фотобанк

Москва. 11 мая. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству с участием МЧС до 20 мая представить предложения по развертыванию быстровозводимых госпиталей для снижения рисков распространения COVID-19.

"Правительству Российской Федерации рассмотреть вопросы и представить предложения о развертывании, в том числе с участием МЧС России, быстровозводимых полевых госпиталей, диагностических центров, мобильных лабораторий в субъектах Российской Федерации для снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и возникновения (распространения) очагов такой инфекции, в том числе на территориях, на которых реализуются масштабные строительные проекты, а также на отдаленных, малонаселенных, труднодоступных территориях", - говорится в перечне поручений президента, опубликованных на сайте Кремля.

Кроме того, поручено представить предложения об установлении порядка льготного исчисления стажа работы медицинских работников за период их работы с больными новой коронавирусной инфекцией.

Также поручено рассмотреть вопрос "об увеличении в 2020 году предельного размера бюджетного кредита, предоставляемого субъекту РФ на пополнение остатков средств на счете бюджета субъекта, предусмотрев срок возврата такого кредита в декабре 2020 года".

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Кредитование
Страны
Россия
Компании
МЧС
Персоны
Путин Владимир
Проекты
2020-й год
Медицина
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