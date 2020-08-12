Двуликий Вучич

Президент Сербии послушен НАТО и откровенно игнорирует Россию

В 2018 году министр Сербии Зоран Джорджевич подписал от имени правительства так называемое Марракешское соглашение о допуске в страну одного миллиона мигрантов из стран Африки и Азии. Сербия должна не только принять эту орду и фактически увеличить численность населения страны на 15 процентов, но и обеспечить беженцев документами, жильем, работой, социальным и медицинским сервисом. Все это делалось с ведома президента Вучича, который создал в стране такие условия, что молодые люди, получив образование, покидают страну в поисках работы в странах Европы и Северной Америки. Но дело не только в этом.

Мигранты, расселенные в Сербии, вначале вели себя более-менее спокойно. Ходили большими группами, но не создавали проблем окружению. Однако это быстро закончилось. Дошло, как и в греческом городе Кавала, до сжигания икон и раздачи пропагандистских исламистских листовок. И изнасилования женщин – как в Германии. Начались грабежи, драки с охранниками, милицией и армией. Один из вопиющих примеров – драка 6 апреля 2020 года в лагере для беженцев в поселке Крняча, когда пришлось выстрелами в воздух успокаивать обезумевших «гостей».

Чувствуя неприязнь жителей к мигрантам, власти в лице президента Вучича распорядились развозить тех по местам нового проживания ночью, когда во время карантина из-за «эпидемии» коронавируса было запрещено выходить из своих домов. А потом и вовсе разрешили тем свободно передвигаться. В отличие, кстати, от граждан Сербии, которым за выход из дома полагался штраф (150 000 динар – больше 1200 евро, при средней зарплате 300–400 евро). При этом никто не занимался проверкой чужаков на коронавирус и другие болезни.

Почти все мигранты – молодые люди призывного возраста. Такой состав представляет реальную опасность для Сербии. При определенном раскладе, в случае непризнания независимости Косово, албанцы могут попытаться решить вопрос силовым путем – организовать поход на Белград, захватить столицу и заставить руководство Сербии подписать унизительное перемирие. Для этого им понадобится мобилизовать примерно 60 тысяч человек. Обученных косоваров – примерно 20 тысяч. Остальное – мобилизованная косоварская молодежь, военные силы Албании и естественно – мигранты. При этом численность боеспособной части сербской армии не превышает 10–15 тысяч человек.

Президент Вучич рассчитывает на мигрантов как на подконтрольный электорат. Миллион голосов в стране с семимиллионным населением может решить вопрос большинства в парламенте и правительстве, тем более учитывая манипуляции с избирательными списками. В конце концов, если народ восстанет против признания Вучичем независимости Косово – президент всегда сможет рассчитывать на поддержку мигрантов.

Реальная угроза

После 2000-го и прихода к власти демократов Сербия стала активно продавать оружие на Ближний Восток и другие страны. Например, летальное оружие Югославии поставлялось через Байдена и бывшего министра обороны Шутановца в страны Ближнего Востока, а также в Грузию. Поэтому нечему удивляться, что в Грузии русскими войсками был взят склад с сербскими «Малютками» (ПТУРС), которые должны были быть уничтожены еще в начале 2000-х.

“ Своей политикой Вучич опустошил страну, оставил без грамотных людей. Похоже, он решил, что проще управлять и манипулировать манкуртами. Об этом надо помнить и российским предприятиям, инвестировавшим в сербскую экономику ”

Одним из главных лиц, участвующих в поставках ВВТ, являлся отец ближайшего соратника и кума Вучича, министра внутренних дел Небойши Стефановича по прозвищу Сопля – Бранко Стефанович, ныне покойный. Им были вычищены армейские и полицейские склады с оружием для продажи в страны Ближнего Востока, а через них вооружение попадало в руки запрещенного в РФ ИГ, других террористических организаций, воюющих против Асада в Сирии, а также в руки ИГ в Йемене. Не раз наше ТВ показывало эпизоды с взятыми складами боеприпасов джихадистов с коробками, на которых красовались надписи на сербском. Во время эпидемии самолетами из Белграда производились поставки оружия в ОАЭ для боевиков, воюющих в Йемене против хуситов.

Как же так? С одной стороны, Вучич у РФ и Белоруссии успешно выпросил самолеты, танки и БТР для своей армии. С другой – продает оружие террористам, против которых Москва борется в Сирии. Вряд ли после этого руководство РФ и Министерства обороны могут рассчитывать на взаимодействие с президентом Сербии. Хочется надеяться, что у руководства нашей страны есть реальное представление о том, кем и чем на самом деле он является, как и некоторые лица из его окружения.

24 января 2020 года прошли переговоры Вучича и спецпредставителя Трампа Ричарда Гренеля, центральной темой которых стало налаживание экономических связей между Сербией и Косово. 3 марта 2020 года в Вашингтоне Вучич встретился также с советником президента США Трампа по вопросам национальной безопасности Робертом О’Брайеном и заручился его поддержкой в заселении Сербии эмигрантами. Взамен обещал проводить прозападную политику. И это – после недавних рукопожатий с Владимиром Путиным в Москве.

Сейчас Вучич и подконтрольные ему СМИ распространяют ложь о давлении США на Сербию по вопросу признания Косово, оправдывая это тем, что Трампу нужна дипломатическая победа на Балканах – как козырь на предстоящих выборах. Но это не так, тема Косова – далеко не самая важная для Трампа. Главное – в другом.

Признание Вучичем независимости Косово в той или иной форме будет крайне негативно встречено в ряде стран, прежде всего в Российской Федерации, которая настойчиво требует придерживаться резолюции 1244 Совета безопасности ООН. Кроме того, подобное вызовет крайне серьезные народные протесты в Сербии, возможно, и в некоторых соседних странах – Черногории, Греции. Поэтому Вучичу приходится лавировать: находить оправдание своим действиям в несуществующем давлении со стороны администрации США.

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Есть много и других примеров двуличия сербского главы государства по отношению к России. Еще с 2012 года, когда в Нише начал работать Российско-сербский гуманитарный центр, Вучич нашел причины, чтобы не дать дипломатический иммунитет его сотрудникам. Во время наводнений в середине мая 2014 года первыми на помощь жителям города Обреновац прилетели сотрудники МЧС. Рискуя жизнями, многое сделали для спасения пострадавших. Вучич не удосужился ни встретить, ни проводить их. А после введения санкций ЕС против России заявил, что Сербия не будет кредитовать предприятия, работающие с РФ.

Подконтрольные Вучичу СМИ проталкивают тему, что организаторы недавних беспорядков 7–9 июля находятся в России. С одной стороны, это его месть за отказ Кремля поддержать независимость Косово, а с другой – попытка сделать в общественном мнении из РФ образ врага и тем самым устранить ее из круга стран, которые участвуют в определении будущего статуса Косово. Беспорядки же на самом деле начались после заявления Вучича о повторном введении ограничений на передвижение из-за второй волны эпидемии и ничем не могут быть связаны с РФ.

Первые шаги к сдаче Косово Вучич сделал сразу после прихода к власти в 2012 году. Несмотря на действующую резолюцию 1244 Совбеза ООН, в которой Косово и Метохия признаются составной частью Сербии, он и тогдашний министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич подписали в 2013 году так называемое Брюссельское соглашение, переведя вопрос Косово и Метохии в ведение администрации ЕС. После чего сербские институты власти в крае были аннулированы, установлена граница между Сербией и Косово. А судьба сербов, проживающих в автономном крае Косово и Метохия, передана в руки косовским албанцам.

Помимо подписания соглашения, Вучич в Брюсселе дал обещание, что через пять лет решит вопрос Косово, что в переводе на язык администрации ЕС означает признание независимости Косово. Что же это за президент страны, который отдает часть территории, не соблюдает конституцию Сербии? Если Косово получит независимость, это будет означать, что он не контролирует ситуацию в стране.

Долги – на внуков

О секретных переговорах Вучича и «президента» Косово Хашима Тачи при посредничестве верховного представителя Евросоюза по внешней политике и безопасности Федерики Могерини и таких деятелей, как Александр Сорос и Тони Блэр, аудитория впервые узнала в 2018 году от бывшего министра иностранных дел Сербии Вука Еремича. Создается впечатление, что ключевой составляющей всей стратегии является выбор подходящего момента – он должен быть таким, чтобы у сербской и международной общественности не было времени на ответные действия.

Успех правления Вучича, как бы он ни манипулировал показателями и демонстрировал экономический рост, можно видеть в таблице, где указана сумма явного долга Сербии за период с 2000 по 2020 год.

За 12 лет правления демократов долг государства увеличился примерно на восемь процентов, то есть ежегодно растет на 0,67 процента. С приходом к власти прогрессивной партии Сербии в 2012 году госдолг Сербии за восемь лет увеличился почти в два раза. А так называемые экономические «успехи», достигнутые за счет внешнего заимствования, – дополнительная нагрузка на будущие поколения.

Уровень образования в Сербии не повышается. Да и как он может расти, если с 2000 года (после «бархатной революции») в министерствах обороны, внутренних дел, образования и прочих госучреждениях появились западные советники. На одном из семинаров для преподавателей советник из Великобритании объяснил присутствующим, что система образования Сербии должна готовить исполнителей. Когда один из преподавателей робко спросил, а кто будет готовить управленцев, получил прямой ответ – их будем готовить мы у себя.

Вряд ли поколение «исполнителей» с неполноценным образованием сможет расплатиться с долгами «мудрого» вождя. Останется одно – продавать недра, землю и другое имущество за бесценок. В результате потомки сербов будут проживать на чужой земле, а от Сербии останется одно название.

Еще одно последствие «бархатной революции» – из школ и вузов ускоренными темпами власти стали вытеснять русский язык. Уменьшился фонд занятий и число преподавателей. К сожалению, те, кто должен был противостоять такой тенденции, почти ничего не предпринимали. Это «Русский дом», отделение «Россотрудничества» в Сербии. Даже то, что «Русский дом» начал несколько лет назад отбирать по паре сотен студентов для бесплатного обучения в российских вузах, является каплей в море. Турция и Германия обеспечивают ежегодно бесплатное обучение для тысяч студентов. Уже сегодня на улицах Белграда часто можно услышать, что российские гости с местными жителями общаются на английском.

Цена труда в Сербии одна из самых низких в Европе, и Вучич постоянно выставляет этот аргумент, когда приглашает иностранных инвесторов. Трудовое законодательство плохо защищает работающих, скорее сводит их к уровню оплачиваемых рабов. К примеру, на действующем в Сербии корейском заводе рабочим не позволено уходить с рабочего места, даже если им нужно сходить в туалет. Они, получается, должны закупать памперсы, если не хотят потерять работу.

В Сербии нет закрытых циклов производства. В сборочных цехах не нужны проектировщики, инженеры, а требуются в основном низкоквалифицированные рабочие. Все это заставляет образованных людей и специалистов уезжать. Своей политикой Вучич опустошил страну, оставил без грамотных людей. Похоже, он решил, что проще управлять и манипулировать манкуртами. Об этом надо помнить и российским предприятиям, инвестировавшим в сербскую экономику. «Газпромнефть», например, отремонтировала и расширила НПЗ в городе Панчево, но никаких стимулов для дальнейшей работы не получила.

Вучич до сих пор почему-то числится в союзниках РФ, хотя фактически узаконил присутствие войск НАТО, которые могут свободно перемещаться по территории Сербии, использовать инфраструктуру сербской армии и не нести ответственности в случае происшествий. При этом сотрудники российского центра МЧС в городе Ниш, которые более пяти лет производят разминирование после бомбежек НАТО в 1999 году, тушат пожары, спасают население от последствий разных катастроф, такой статус до сих пор не получили.

Не удостоил Вучич своим вниманием и сотрудников Министерства обороны Российской Федерации, которые в период эпидемии помогали населению Сербии, дезинфицировали огромные площади. Все слова благодарности – Китаю и товарищу Си за платную подмогу. Ну а россияне – это братья, они и так должны якобы помогать младшим.

Конечно, наша помощь, как и поддержка по Косово, обращена сербскому народу, а не самовлюбленному лидеру. Но не пора ли РФ забыть о роли «старшего брата» и больше думать о своих национальных интересах?

Игорь Машков, политолог

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 30 (843) за 11 августа 2020 года