Российские военные закрыли район в Баренцевом море для стрельб на фоне захода группы кораблей США и Британии

Ракетный крейсер "Маршал Устинов" на репетиции парада в честь Дня Военно-морского флота в Кронштадте. 20 июля 2018.

Москва. 5 мая. ИНТЕРФАКС - Ракетный крейсер "Маршал Устинов" вышел из главной базы Северного флота Североморска в Баренцево море для проведения артиллерийских стрельб, сообщил Северный флот во вторник.

"Экипаж корабля выполнит ряд артиллерийских стрельб по морским и воздушным целям в морских полигонах боевой подготовки флота в ходе проведения корабельных учений по противовоздушной обороне и ведению боя с кораблями условного противника", - сообщили в пресс-службе флота.

По словам военных, район проведения стрельб будет закрыт для судоходства и полётов авиации.

Накануне в Национальном центре управления обороной РФ сообщили, что корабельная ударная группа НАТО вошли в Баренцево море, за ней следит Северный флот РФ.

"Силы и средства Северного Флота приступили к слежению за действиями корабельной ударной группы ОВМС НАТО в составе эсминцев "Портер", "Дональд Кук", "Франклин Рузвельт" ВМС США и фрегата УРО "Кент" ВМС Великобритании, зашедшей в 7:00 мск 4 мая в акваторию Баренцева моря", - говорилось в сообщении Национального центра.

Эсминцы ВМС США "Портер" и "Дональд Кук" оснащены крылатыми ракетами "Томагавк" и системой противоракетной обороны "Иджис". Корабли на постоянной основе размещены в Европе на испанской военной базе в Рота. Вместе с наземными базами ПРО "Иджис" в Польше и Румынии эти эсминцы являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.