Сопроводил группу: российский флот встретил корабли НАТО

Северный флот следит за кораблями НАТО в Баренцевом море

Российский Военно-морской флот в очередной раз взял на сопровождение корабли НАТО. Это произошло в Баренцевом море, сообщили в Минобороны России. Северный флот сопровождал ударную группу из четырех кораблей, оснащенных системой ПРО с универсальными пусковыми установками.

Силы Северного флота начали сопровождать зашедшие утром 4 мая в Баренцево море четыре фрегата с управляемым ракетным оружием (УРО) объединенных военно-морских сил (ОВМС) стран НАТО, сообщили в Национальном центре управления обороной России (НЦУО, входит в Минобороны). Ударная группа состоит из эсминцев Porter, Donald Cook, Franklin D. Roosevelt ВМС США и фрегата УРО Kent ВМС Великобритании.

Эсминцы США Donald Cook (бортовой номер 75), Porter (78) и Roosevelt (80) относятся к классу Arleigh Burke.

Они оснащены системой противоракетной обороны Aegis с универсальными пусковыми установками Mk-41, способными запускать как зенитные ракеты, так и крылатые ракеты Tomahawk.

Британский фрегат Kent может нести до восьми противокорабельных крылатых ракет Harpoon.

Силы и средства российского Военно-морского флота регулярно сопровождают корабли НАТО. 13 апреля НЦУО России сообщил, что Черноморский флот взял на сопровождение вошедший в акваторию Черного моря эсминец американских ВМС Porter.

Ранее в тот день шестой оперативный флот США сообщил, что ракетный эсминец Porter (DDG 78) направляется в Черное море. «Он будет взаимодействовать с черноморскими странами-партнерами в целях обеспечения безопасности на море», - цитировал «Интерфакс» сообщение флота.

В октябре прошлого года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс увеличит свое присутствие в Черноморском регионе, поскольку он имеет стратегическое значение.

Он назвал присутствие кораблей военного блока в Одессе подтверждением важности этого региона для альянса.

Кроме того, по его словам, это демонстрирует поддержку организацией Украины.

Столтенберг подчеркнул, что Грузия и Украина - это партнеры альянса, которым НАТО будет еще больше помогать с военно-морским образованием, флотом, в логистике и других сферах. Вместе с тем глава военно-политического блока осудил «агрессивные действия России в Черноморском регионе», обозначено на официальном сайте организации.

При этом в Москве не раз заверяли, что обвинения в адрес России в агрессии в Черном море не соответствуют действительности.

За день до этого стало известно, что в Одессу прибыли четыре корабля НАТО. Это были минные тральщики ESPS Sella (Испания), Ros Lupu Dinescu (Румыния), BGS Shkval (Болгария) и ITS Numana (Италия). Они находились там на протяжении недели.

В середине октября командующая американским шестым флотом Лиза Франкетти сообщила, что эсминец Porter зашел в Черное море, чтобы продемонстрировать приверженность Соединенных Штатов свободе судоходства и союзникам по НАТО.

Она обратила внимание, что это уже седьмой раз, когда американский корабль посещал Черное море с начала 2019 года. До этого эсминец проводил операции в регионе и посетил Турцию и Болгарию. По словам Франкетти, это была плановая операция, говорится в сообщении на сайте флота.

Незадолго до этого в НЦУО сообщили, что Черноморский флот России взял на сопровождение вошедший в южную часть акватории Черного моря эсминец Porter.

«Непосредственный контроль за действиями корабля ВМС США в Черном море осуществляют фрегат «Адмирал Эcсен», малые ракетные кoрабли «Вышний Волoчек» и «Орехово-Зуево», - отметили в военном ведомстве.

В августе прошлого года за эсминцем Porter в Черном море следил сторожевой корабль «Сметливый» Черноморского флота, сообщали в НЦУО. Американский эсминец вошел в южную часть акватории Черного моря 8 августа.

По данным портала Naval Today, это был уже шестой американский корабль, направленный в акваторию Черного моря с начала 2019 года.

Ракетный эсминец американских ВВС Porter базируется на базе Соединенных Штатов в Испании. Корабль класса Arleigh Burke оснащен системой ПРО Aegis и вооружен крылатыми ракетами Tomahawk.

В конце июня 2019 года также сообщалось, что в Черное море вошел эсминец США «Карни». Он принял участие в военно-морских учениях Sea Breeze 2019 у берегов Украины. За ним также наблюдал «Сметливый».

Лидия Мисник