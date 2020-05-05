Войти
Газета.ru

Сопроводил группу: российский флот встретил корабли НАТО

360
0
0

Северный флот следит за кораблями НАТО в Баренцевом море

Российский Военно-морской флот в очередной раз взял на сопровождение корабли НАТО. Это произошло в Баренцевом море, сообщили в Минобороны России. Северный флот сопровождал ударную группу из четырех кораблей, оснащенных системой ПРО с универсальными пусковыми установками.

Силы Северного флота начали сопровождать зашедшие утром 4 мая в Баренцево море четыре фрегата с управляемым ракетным оружием (УРО) объединенных военно-морских сил (ОВМС) стран НАТО, сообщили в Национальном центре управления обороной России (НЦУО, входит в Минобороны). Ударная группа состоит из эсминцев Porter, Donald Cook, Franklin D. Roosevelt ВМС США и фрегата УРО Kent ВМС Великобритании.

Эсминцы США Donald Cook (бортовой номер 75), Porter (78) и Roosevelt (80) относятся к классу Arleigh Burke.

Они оснащены системой противоракетной обороны Aegis с универсальными пусковыми установками Mk-41, способными запускать как зенитные ракеты, так и крылатые ракеты Tomahawk.

Британский фрегат Kent может нести до восьми противокорабельных крылатых ракет Harpoon.

Силы и средства российского Военно-морского флота регулярно сопровождают корабли НАТО. 13 апреля НЦУО России сообщил, что Черноморский флот взял на сопровождение вошедший в акваторию Черного моря эсминец американских ВМС Porter.

Ранее в тот день шестой оперативный флот США сообщил, что ракетный эсминец Porter (DDG 78) направляется в Черное море. «Он будет взаимодействовать с черноморскими странами-партнерами в целях обеспечения безопасности на море», - цитировал «Интерфакс» сообщение флота.

В октябре прошлого года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс увеличит свое присутствие в Черноморском регионе, поскольку он имеет стратегическое значение.

Он назвал присутствие кораблей военного блока в Одессе подтверждением важности этого региона для альянса.

Кроме того, по его словам, это демонстрирует поддержку организацией Украины.

Столтенберг подчеркнул, что Грузия и Украина - это партнеры альянса, которым НАТО будет еще больше помогать с военно-морским образованием, флотом, в логистике и других сферах. Вместе с тем глава военно-политического блока осудил «агрессивные действия России в Черноморском регионе», обозначено на официальном сайте организации.

При этом в Москве не раз заверяли, что обвинения в адрес России в агрессии в Черном море не соответствуют действительности.

За день до этого стало известно, что в Одессу прибыли четыре корабля НАТО. Это были минные тральщики ESPS Sella (Испания), Ros Lupu Dinescu (Румыния), BGS Shkval (Болгария) и ITS Numana (Италия). Они находились там на протяжении недели.

В середине октября командующая американским шестым флотом Лиза Франкетти сообщила, что эсминец Porter зашел в Черное море, чтобы продемонстрировать приверженность Соединенных Штатов свободе судоходства и союзникам по НАТО.

Она обратила внимание, что это уже седьмой раз, когда американский корабль посещал Черное море с начала 2019 года. До этого эсминец проводил операции в регионе и посетил Турцию и Болгарию. По словам Франкетти, это была плановая операция, говорится в сообщении на сайте флота.

Незадолго до этого в НЦУО сообщили, что Черноморский флот России взял на сопровождение вошедший в южную часть акватории Черного моря эсминец Porter.

«Непосредственный контроль за действиями корабля ВМС США в Черном море осуществляют фрегат «Адмирал Эcсен», малые ракетные кoрабли «Вышний Волoчек» и «Орехово-Зуево», - отметили в военном ведомстве.

В августе прошлого года за эсминцем Porter в Черном море следил сторожевой корабль «Сметливый» Черноморского флота, сообщали в НЦУО. Американский эсминец вошел в южную часть акватории Черного моря 8 августа.

По данным портала Naval Today, это был уже шестой американский корабль, направленный в акваторию Черного моря с начала 2019 года.

Ракетный эсминец американских ВВС Porter базируется на базе Соединенных Штатов в Испании. Корабль класса Arleigh Burke оснащен системой ПРО Aegis и вооружен крылатыми ракетами Tomahawk.

В конце июня 2019 года также сообщалось, что в Черное море вошел эсминец США «Карни». Он принял участие в военно-морских учениях Sea Breeze 2019 у берегов Украины. За ним также наблюдал «Сметливый».


Лидия Мисник

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Болгария
Великобритания
Грузия
Испания
Италия
Россия
Румыния
США
Турция
Украина
Продукция
Arleigh Burke
BGM-109 Tomahawk
Harpoon ПКР
Mark 41
Иджис
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
Военные учения
СФ
ЧФ
Похожие новости
25.12.2019
Три года не был: американский эсминец зашел в порт Одессы
03.07.2019
В Черное море зашли еще два боевых корабля НАТО, идут в Одессу
01.07.2019
Учения у границ России: НАТО стягивает силы в Черное море
04.09.2015
США решили диктовать правила в Черном море
08.09.2008
ЧФ проигрывает "натовским" кораблям. Мы продолжаем терять свои позиции в Черноморском бассейне
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.05 09:17
  • 2
Россия первая в мире успешно испытала детонационный жидкостный ракетный двигатель
  • 05.05 08:10
  • 400
Страна не работает до 30 апреля
  • 05.05 07:20
  • 81
Новый "летающий радар" А-100 планируют передать ВКС России в 2024 году
  • 05.05 06:15
  • 3
Российские танки были и остались лучшими в мире
  • 05.05 04:45
  • 3
Украина в 2019 году заключила крупный контракт на поставку Индии авиационных ракет Р-27
  • 05.05 04:35
  • 190
Почему ВМФ отказался строить суперэсминцы
  • 05.05 01:18
  • 7
Американский флот выбрал проект фрегата FREMM итальянского объединения Fincantieri
  • 05.05 00:51
  • 1
Андрей Дутов: гражданская авиация после кризиса уже не будет прежней
  • 04.05 22:50
  • 11
Вертолет НАТО разбился у берегов Греции
  • 04.05 22:23
  • 1
В России завершается разработка "колесного танка" – броневика "Тайфун-ВДВ"
  • 04.05 19:12
  • 50
Космонавтика Илона Маска
  • 04.05 17:34
  • 39
Кому выгодно убийство экономики
  • 04.05 14:53
  • 33
Исследование: ракеты SpaceX для NASA и Пентагона на порядок дороже, чем для Илона Маска
  • 04.05 13:46
  • 1
Директор NASA сообщил, что США для высадки на Луне в 2024 году не нужна станция Gateway
  • 04.05 11:50
  • 1
В США выяснили о разработке в России "хищных микроспутников"