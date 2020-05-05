Сопроводил группу: российский флот встретил корабли НАТО

Северный флот следит за кораблями НАТО в Баренцевом море
Российский Военно-морской флот в очередной раз взял на сопровождение корабли НАТО. Это произошло в Баренцевом море, сообщили в Минобороны России. Северный флот сопровождал ударную группу из четырех кораблей, оснащенных системой ПРО с универсальными пусковыми установками.
Силы Северного флота начали сопровождать зашедшие утром 4 мая в Баренцево море четыре фрегата с управляемым ракетным оружием (УРО) объединенных военно-морских сил (ОВМС) стран НАТО, сообщили в Национальном центре управления обороной России (НЦУО, входит в Минобороны). Ударная группа состоит из эсминцев Porter, Donald Cook, Franklin D. Roosevelt ВМС США и фрегата УРО Kent ВМС Великобритании.
Эсминцы США Donald Cook (бортовой номер 75), Porter (78) и Roosevelt (80) относятся к классу Arleigh Burke.
Британский фрегат Kent может нести до восьми противокорабельных крылатых ракет Harpoon.
Силы и средства российского Военно-морского флота регулярно сопровождают корабли НАТО. 13 апреля НЦУО России сообщил, что Черноморский флот взял на сопровождение вошедший в акваторию Черного моря эсминец американских ВМС Porter.
Ранее в тот день шестой оперативный флот США сообщил, что ракетный эсминец Porter (DDG 78) направляется в Черное море. «Он будет взаимодействовать с черноморскими странами-партнерами в целях обеспечения безопасности на море», - цитировал «Интерфакс» сообщение флота.
В октябре прошлого года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс увеличит свое присутствие в Черноморском регионе, поскольку он имеет стратегическое значение.
Кроме того, по его словам, это демонстрирует поддержку организацией Украины.
Столтенберг подчеркнул, что Грузия и Украина - это партнеры альянса, которым НАТО будет еще больше помогать с военно-морским образованием, флотом, в логистике и других сферах. Вместе с тем глава военно-политического блока осудил «агрессивные действия России в Черноморском регионе», обозначено на официальном сайте организации.
При этом в Москве не раз заверяли, что обвинения в адрес России в агрессии в Черном море не соответствуют действительности.
За день до этого стало известно, что в Одессу прибыли четыре корабля НАТО. Это были минные тральщики ESPS Sella (Испания), Ros Lupu Dinescu (Румыния), BGS Shkval (Болгария) и ITS Numana (Италия). Они находились там на протяжении недели.
В середине октября командующая американским шестым флотом Лиза Франкетти сообщила, что эсминец Porter зашел в Черное море, чтобы продемонстрировать приверженность Соединенных Штатов свободе судоходства и союзникам по НАТО.
Она обратила внимание, что это уже седьмой раз, когда американский корабль посещал Черное море с начала 2019 года. До этого эсминец проводил операции в регионе и посетил Турцию и Болгарию. По словам Франкетти, это была плановая операция, говорится в сообщении на сайте флота.
«Непосредственный контроль за действиями корабля ВМС США в Черном море осуществляют фрегат «Адмирал Эcсен», малые ракетные кoрабли «Вышний Волoчек» и «Орехово-Зуево», - отметили в военном ведомстве.
В августе прошлого года за эсминцем Porter в Черном море следил сторожевой корабль «Сметливый» Черноморского флота, сообщали в НЦУО. Американский эсминец вошел в южную часть акватории Черного моря 8 августа.
По данным портала Naval Today, это был уже шестой американский корабль, направленный в акваторию Черного моря с начала 2019 года.
Ракетный эсминец американских ВВС Porter базируется на базе Соединенных Штатов в Испании. Корабль класса Arleigh Burke оснащен системой ПРО Aegis и вооружен крылатыми ракетами Tomahawk.
В конце июня 2019 года также сообщалось, что в Черное море вошел эсминец США «Карни». Он принял участие в военно-морских учениях Sea Breeze 2019 у берегов Украины. За ним также наблюдал «Сметливый».
Лидия Мисник