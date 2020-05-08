Северный флот проводит маневры с участием противолодочной авиации на фоне захода в Баренцево море кораблей НАТО

Москва. 7 мая. ИНТЕРФАКС - Северный флот России закрыл для учений район Баренцева моря на фоне захода ударной корабельной группы НАТО, сообщили военные.

В маневрах задействованы противолодочные самолеты Ил-38, малые противолодочные корабли "Юнга", "Брест" и "Снежногорск", тральщики "Владимир Гуманенко", "Котельнич", "Соловецкий юнга", говорится в сообщении пресс-службы Северного флота России, которое поступило в "Интерфакс" в четверг.

Ранее сообщалось о выходе ракетного крейсера "Маршал Устинов" в Баренцево море для проведения учебных артиллерийских стрельб.

"Район выполнения боевых упражнений заранее закрыт для судоходства и полетов авиации", - сообщил в четверг Северный флот.

"В полигонах боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море корабельная поисково-ударная группа приступила к проведению зачетного тактического учения по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника. Данное учение отрабатывается во взаимодействии с противолодочными самолетами Ил-38 армии ВВС и ПВО Северного флота", - отмечается в сообщении.

"На завершающем этапе учения, которое продлится несколько дней, моряки-противолодочники Северного флота планируют выполнить ряд учебно-боевых упражнений, в том числе и торпедные стрельбы", - сообщил флот.

4 мая Национальный центр управления обороной РФ сообщил, что корабельная ударная группа НАТО вошла в Баренцево море, за ней следит Северный флот РФ.

"Силы и средства Северного Флота приступили к слежению за действиями корабельной ударной группы ОВМС НАТО в составе эсминцев "Портер", "Дональд Кук", "Франклин Рузвельт" ВМС США и фрегата УРО "Кент" ВМС Великобритании, зашедшей в 7:00 мск 4 мая в акваторию Баренцева моря", - говорилось в сообщении Национального центра.

Эсминцы ВМС США "Портер" и "Дональд Кук" оснащены крылатыми ракетами "Томагавк" и системой противоракетной обороны "Иджис". Корабли на постоянной основе размещены в Европе на испанской военной базе в Рота. Вместе с наземными базами ПРО "Иджис" в Польше и Румынии эти эсминцы являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.