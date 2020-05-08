Войти
Интерфакс-АВН

Северный флот проводит маневры с участием противолодочной авиации на фоне захода в Баренцево море кораблей НАТО

259
0
+1
МПК "Снежногорск"
Малый противолодочный корабль (МПК) Северного флота "Снежногорск".
Источник изображения: Aleksey Lisitsyn / fotki.yandex.ru

Москва. 7 мая. ИНТЕРФАКС - Северный флот России закрыл для учений район Баренцева моря на фоне захода ударной корабельной группы НАТО, сообщили военные.

В маневрах задействованы противолодочные самолеты Ил-38, малые противолодочные корабли "Юнга", "Брест" и "Снежногорск", тральщики "Владимир Гуманенко", "Котельнич", "Соловецкий юнга", говорится в сообщении пресс-службы Северного флота России, которое поступило в "Интерфакс" в четверг.

Ранее сообщалось о выходе ракетного крейсера "Маршал Устинов" в Баренцево море для проведения учебных артиллерийских стрельб.

"Район выполнения боевых упражнений заранее закрыт для судоходства и полетов авиации", - сообщил в четверг Северный флот.

"В полигонах боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море корабельная поисково-ударная группа приступила к проведению зачетного тактического учения по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника. Данное учение отрабатывается во взаимодействии с противолодочными самолетами Ил-38 армии ВВС и ПВО Северного флота", - отмечается в сообщении.

"На завершающем этапе учения, которое продлится несколько дней, моряки-противолодочники Северного флота планируют выполнить ряд учебно-боевых упражнений, в том числе и торпедные стрельбы", - сообщил флот.

4 мая Национальный центр управления обороной РФ сообщил, что корабельная ударная группа НАТО вошла в Баренцево море, за ней следит Северный флот РФ.

"Силы и средства Северного Флота приступили к слежению за действиями корабельной ударной группы ОВМС НАТО в составе эсминцев "Портер", "Дональд Кук", "Франклин Рузвельт" ВМС США и фрегата УРО "Кент" ВМС Великобритании, зашедшей в 7:00 мск 4 мая в акваторию Баренцева моря", - говорилось в сообщении Национального центра.

Эсминцы ВМС США "Портер" и "Дональд Кук" оснащены крылатыми ракетами "Томагавк" и системой противоракетной обороны "Иджис". Корабли на постоянной основе размещены в Европе на испанской военной базе в Рота. Вместе с наземными базами ПРО "Иджис" в Польше и Румынии эти эсминцы являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Испания
Польша
Россия
Румыния
США
Продукция
Arleigh Burke
BGM-109 Tomahawk
Иджис
Ил-38
Проекты
1164 Атлант
NATO
Военные учения
СФ
Похожие новости
06.05.2020
Российские военные закрыли район в Баренцевом море для стрельб на фоне захода группы кораблей США и Британии
05.05.2020
Сопроводил группу: российский флот встретил корабли НАТО
03.07.2019
В Черное море зашли еще два боевых корабля НАТО, идут в Одессу
16.04.2019
Российские военные следят за эсминцем США в Черном море
08.09.2008
ЧФ проигрывает "натовским" кораблям. Мы продолжаем терять свои позиции в Черноморском бассейне
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 08.05 06:15
  • 1
Источник: подлодку "Хабаровск" спустят на воду, ориентировочно, в конце июня
  • 08.05 06:07
  • 25
Зеленский против: Киев отказался вести переговоры с Донбассом
  • 08.05 05:20
  • 2
В США назвали уязвимость Т-14 «Армата»
  • 08.05 03:54
  • 1
В Минпромторге рассказали о работах в США над "биологически активной пулей"
  • 08.05 03:53
  • 37
Американский флот выбрал проект фрегата FREMM итальянского объединения Fincantieri
  • 08.05 02:23
  • 13
Как вернуть себе Победу?
  • 08.05 01:57
  • 1
Не годны: в армию США не пустят переболевших COVID-19
  • 08.05 01:47
  • 1
Затронет и Европу: СМИ США рассказало о сбросе бомбы на Москву
  • 08.05 01:34
  • 1
Прибалтики не останется: в Совфеде описали войну России и США
  • 07.05 23:18
  • 4
Новейшие санитарные бронеавтомобили "Линза" получат военнослужащие в Сибири в 2020 году
  • 07.05 23:07
  • 2
Путин присудил премию им. Жукова создателям управляемых снарядов для РСЗО "Торнадо-С"
  • 07.05 22:06
  • 23
Эксперт оценил создаваемые в США "умные" прицелы
  • 07.05 21:28
  • 3
Омское подразделение Ростеха «перепутало» Т-34 с японским танком
  • 07.05 21:09
  • 3
Пакистан предпочел Россию в качестве места модернизации танков Т-80УД украинского производства - СМИ
  • 07.05 15:25
  • 1
Кабмин отсрочил установку ГЛОНАСС на транспорте до лета 2021г