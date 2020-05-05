Противоминные учения Open Spirit с участием кораблей НАТО начались в Балтийском море

Таллин. 4 мая. ИНТЕРФАКС - В Балтийском море в понедельник начались противоминные учения Open Spirit с участием кораблей НАТО, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Сил обороны Эстонии.

Там отметили, что двухнедельные учения проходят в Ирбенском проливе и их целью является поиск и обезвреживание морских мин и иных взрывных устройств времен Первой и Второй мировых войн для повышения безопасности навигации на Балтийском море.

От Эстонии в них участвует минный тральщик ВМС Sakala. Кроме него, задействованы корабли Балтийской противоминной эскадры Baltron: штабное судно ВМС Латвии Virsaitis и минные тральщики Talivaldis и Rusins, а также минный тральщик ВМС Норвегии Otra, минный тральщик ВМС Нидерландов Willemstad и три минных тральщика ВМС Германии Datteln, Weilheim и Gromitz.

"Две последние войны оставили в Балтийском море множество исторических взрывных устройств. Ежегодные международные учения Open Spirit и участвующий в них минный тральщик ВМС Эстонии Sakala вносят свой значительный вклад в обеспечение безопасной морской навигации", - сообщил и.о. командующего флотом капитан второго ранга Мати Терве (Mati Terve).

"Учения также свидетельствуют, что и в условиях нынешнего чрезвычайного положения солидарность союзников, их готовность и приверженность коллективной защите не пострадали", - добавил он.