Непобедимая армада: к чему стремится на море Латвия

ВМС страны рассчитаны на интеграцию с НАТО

Совсем недавно завершились совместные маневры военных флотов прибалтийских государств и Великобритании. Для моряков Латвии эта весна важна вдвойне: 11 апреля исполняется 30 лет военному флоту обновленной республики. Страна активно пытается развивать свои ВМС, видя в них органический элемент структуры альянса НАТО, необходимый для потенциального противостояния России. В морских амбициях Латвии разбирались «Известия».

Уходим завтра в море

Развивать собственные ВМС Латвийская Республика начала вскоре после своего основания. 12 июня 1921 года на воду был спущен первый корабль латвийского военно-морского флота Virsaitis («Вождь»), выполнявший в дальнейшем функции флагмана. 1 декабря 1922 года в Латвии было учреждено подразделение морской авиации. К 1940-м военно-морские силы Латвии включали в себя три минных тральщика — «Вирсайтис», «Виестурс», «Иманта» и две подводные лодки — «Спидола» и «Ронис». Из них войну пережил только «Виестурс», вошедший под номером Т-298 в состав советского Балтийского флота.

После того как Латвия вышла из состава СССР, в Риге немедленно задумались о восстановлении морской мощи. К тому моменту на родину вернулись многие офицеры-латыши, проходившие службу в советских Вооруженных силах. Именно «возвращенцы» и составили первоначальную кадровую основу возрожденных морских сил своей родины. Знаковым событием стало поднятие флага на первом корабле флота второй Латвийской Республики Sams («Сом») — это произошло еще 11 апреля 1991 года. В дальнейшем эта дата стала считаться днем возрождения военного флота Латвии. Латвийский флот начал свою деятельность с того, что в августе и сентябре 1992 года создал наблюдательные посты в прибрежных пунктах Роя, Колка, Яунциемс, Овиши, Сталдзене, Озолини, Ужава, Силмале и Лабрага.

Минный тральщик «Виестурс». 1926 год Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Поскольку Россия, оставляя военные базы в Латвии, увела все свои боевые корабли, возрожденной республике пришлось закупать у соседей минные тральщики и патрульные катера очень почтенного возраста. В 1998-м Латвия решила скооперироваться с Литвой и Эстонией, ВМС которых тоже отнюдь не поражали своей мощью, и создать совместное подразделение BALTRON (Baltic Naval Squadron). В задачу подразделения входит главным образом поиск мин, оставшихся в Балтике после двух мировых войн. BALTRON регулярно участвует в противоминных учениях НАТО Open Spirit.

К середине 2000-х в Риге пришли к мысли о необходимости обновления своего корабельного состава. Контракт, подписанный 21 декабря 2007 года, предусматривал строительство для латвийских ВМС пяти сторожевиков типа «Скрунда». При водоизмещении 127 т длина «Скрунд» составляет всего лишь 25,7 м, а ширина ─ 13 м; фактически эти полупогружаемые катамараны можно считать катерами. Они способны развивать скорость до 20 узлов и вооружены двумя едиными пулеметами калибра 12,7 мм, но при необходимости могут брать на борт противокорабельные ракеты.

Сторожевой катер типа «Шторм» «Скалвис» Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

«Скрунды» стали хорошей заменой 135-тонным сторожевым катерам класса «Шторм» (Storm), которые эксплуатировались ВМС Норвегии еще в 60-х и были приобретены Латвией в 1994–2001 годах, а также пяти катерам KBV 236, переданным латышам в 1993–1994 годах береговой охраной Швеции. Общая стоимость контракта на постройку «Скрунд» составила 39 млн латов ($75 млн).

Исполнителями были определены рижская верфь Rigas kugu buvetava/RKB и немецкая компания Abeking & Rasmussen. Строительство судов осуществлялось в немецком Лемвердере (2 ед.) и Риге (3 ед.). Названия кораблей, как с пафосом заявили в Риге, «были выбраны в соответствии с наиболее значимыми местами борьбы за свободу в исторических регионах Латвии».

Латвийские «дредноуты»

В Риге придавали этому заказу большое значение, так как новым тактическим единицам латвийского флота с самого начала отвели широкий круг задач. «Скрунды» предназначены для патрулирования территориальных вод и исключительной экономической зоны Латвии, для ведения наблюдения, поисково-спасательных операций, защиты рыболовных промыслов. Они могут оснащаться сменными модулями, которые позволят им выполнять различные функции. Так, носовая часть приспособлена под монтаж устройств, позволяющих применять корабли в качестве минных тральщиков или водолазных платформ.

Головная «Скрунда» была спущена на воду в январе 2011 года и передана ВМС Латвии в апреле. Второй корабль «Цесис» (Cēsis) поднял флаг 2 апреля 2012 года, третий «Виесите» (Viesīte) — в августе того же года. В июне 2013-го латвийский флот усилился за счет ввода в строй «Елгавы» (Jelgava). Пятый и последний корабль «Резекне» (Rezekne) поступил в распоряжение ВМС Латвии в марте 2014 года.

Сторожевой корабль типа «Скрунда» «Елгава» в порту Риги Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Всего на данный момент в состав латвийского флота входят пять «Скрунд», четыре очень старых минных тральщика типа «Иманта» (Imanta), три сторожевых катера типа «Шторм», шесть патрульных катеров, приобретенных в Швеции и Финляндии в 1993–1994 годах, минный заградитель, гидрографическое и вспомогательное суда. Латвийские моряки ввиду недостатка средств на радикальное обновление корабельного состава расставаться со своими «старичками» не торопятся, бесконечно их ремонтируют и модернизируют. Так, в конце октября 2020 года Латвия подписала договор с французской компанией ECA group — о модернизации трех минных тральщиков класса Imanta. Эти корабли были построены в Нидерландах еще в начале 80-х и в 2007-м приобретены Латвией.

В рамках договора будет произведена модернизация устройств управления, минно-поисковой подводной аппаратуры, систем идентификации и нейтрализации мин. Командующий морскими силами Латвии Каспарс Зелчс заявил по этому поводу: «На трех кораблях будут интегрированы лучшие технологии французского предприятия ECA group, которые позволят судну производить поиск мин удаленно, не входя непосредственно на минное поле». Будет также обеспечена поставка запасных частей и обучение команды пользованию современными устройствами. Общая стоимость проекта модернизации кораблей составляет более €20 млн. По крайней мере часть предстоящих работ окажется выполнена латвийскими предприятиями ООО Belss, ООО RK Metāls, ООО Scan-Plast Latvia и ООО Axon Cable.

Минный тральщик «Иманта» в порту Салацгрива Источник изображения: Фото: fleetphoto.ru

В июне 2020-го стало известно, что Эстония, Латвия и Литва рассматривают возможность единого тендера на обновление военно-морского флота всех трех республик — в рамках проекта Naval Vision 2030. Дело в том, что большинство кораблей стран Балтии через 15 лет уже будет пора окончательно списывать со счетов. Покупка одного военного корабля — очень дорогостоящая процедура, потому страны и хотят объединиться в своем заказе, чтобы получить более привлекательную цену. В связи с этим командующий ВМС Эстонии Юри Саска напомнил, что основной тип военных судов всех трех государств — это минные тральщики. По мнению Саска, именно тральщики были и остаются для прибалтов наиболее оптимальным вариантом.

Однако, если речь идет о заказе новых кораблей, то их, как считают прибалтийские военно-морские стратеги, нужно будет строить не только для борьбы с минной опасностью, но и с учетом дополнительных потребностей. «Мы хотим, чтобы можно было осуществлять надводный контроль, чтобы имелась возможность поражать и надводные цели, корабли или другие объекты. Также необходимо обеспечить слежение за воздушным пространством. И, само собой, потребуются системы контроля, чтобы в том случае, если мы не сможем поразить цель, мы хотя бы знали, где она», — поясняет Саска.

Необходимы базы

Некоторые эксперты относятся к этому плану с известной долей скептицизма. По словам военного обозревателя Александра Хроленко, даже Польша не может себе позволить создать мощный военно-морской оборонный комплекс — что уж тогда говорить о государствах Прибалтики? «Полноценный флот должен включать ударные корабли, противолодочные корабли, бригады тральщиков, подводные лодки, систему ПВО, авиацию и береговые войска. Этого всего не может позволить себе даже Польша. Поэтому совместные ВМС стран Балтии обречены на неудачу или на имитацию эффективности», — указывает Хроленко. С другой стороны, большого и самодостаточного флота государствам Балтии и не требуется — поскольку их вооруженные силы включены в общую структуру блока НАТО.

Сторожевой корабль типа «Скрунда» «Елгава» во время парада ВМС Латвии в Рижском заливе Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Само по себе наличие военных кораблей означает очень мало, если у них нет опорно-ресурсного пункта, базы. В Латвии это понимают и намерены развивать свою береговую инфраструктуру. Латвийский флот базируется в Лиепае, Вентспилсе и Риге. Летом прошлого года было анонсировано кардинальное расширение военной базы в Лиепае. Ее разместят на площади в 35 га вокруг бывшей военной гавани. Стоит отметить, что военный порт (ныне его территория носит наименование Кароста, что, собственно, и обозначает в переводе с латышского «военный порт») в Лиепае был построен в конце XIX — XX веке. Строительство крепости и военного городка началось в 1890 году по приказу императора Александра III. Позже это место получило название «Порт Александра III». Данный участок земли обзавелся полностью автономной инфраструктурой, электростанцией и водоснабжением, своими церковью и школами. В советские времена Кароста являлась закрытой территорией, использовавшейся Военно-морским флотом. Российский флот окончательно покинул Лиепаю в 1994 году.

В последовавшие годы этот район Лиепаи постепенно приходил во всё большее запустение. Теперь здесь снова разместились боевые подразделения — но уже под флагом Латвийской Республики. Планируется, что на этой базе сконцентрируются все структуры вооруженных сил, расположенных в Лиепае и ее окрестностях, — в первую очередь военного флота. В частности, в Лиепае окажутся 1-й региональный центр обеспечения безопасности, служба наблюдения и связи флотилий морских сил, эскадра судов флотилий морских сил, учебный центр морских сил (школа водолазов), штаб 4-й бригады ополчения «Земессардзе», 44-й пехотный батальон «Земессардзе», учебный центр морских сил, отдел медицинского обслуживания 1-го центра обеспечения безопасности национальных вооруженных сил, другие подразделения армии и флота.

Парад ВМС Латвии в Рижском заливе Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Латвийские моряки участвуют в совместных учениях с коллегами из других стран НАТО. Так, в марте 2021-го в рамках сотрудничества объединенных международных экспедиционных сил (Joint Expeditionary Force, JEF) на Балтике прошли маневры флотов прибалтийских стран и ВМС Великобритании. В учениях были задействованы британские фрегаты Lancaster и Westminster и корабль снабжения Tiderace, ВМС Латвии представлял патрульный корабль Jelgava, Литву — минный тральщик Selis и корабль обеспечения Jotvingis, Эстонию — корабль обеспечения Wambola. Швеция тоже отправила на эти учения один свой вертолет. «Первая совместная военно-морская операция объединенных экспедиционных сил показала готовность британцев работать вместе со своими балтийскими союзниками», — заявил по этому поводу министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

В ходе учений стороны отрабатывали противовоздушную, противокорабельную и противолодочную борьбу, конвоирование транспортных судов, боевые стрельбы и высадку десанта на побережье. По мысли организаторов мероприятия таким образом послан очередной «сигнал Москве» — подчеркивается, что операция являлась «инструментом сдерживания».

Андрей Разумовский