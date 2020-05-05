wPolityce.pl (Польша): США развивают арсенал ядерного сдерживания. Москва лишилась одного из инструментов давления на Европу

В ходе локального конфликта у России может возникнуть искушение выпустить несколько ракет с ядерными боеголовками, считает польский автор. В свойственной полякам манере он анализирует ядерные прения между Россией и США, ставя излюбленный акцент: гипотетическое нападение РФ на Польшу и страны Балтии.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова несколько дней назад выступила на специальной пресс-конференции с критикой доклада, появившегося на сайте Госдепартамента США. В этом документе рассматривается стратегическое значение ядерных боеголовок малой мощности, которыми начали оснащать подводные лодки (речь идет о боеголовках W76-2 мощностью 5-6 килотонн).

Вашингтону следует помнить о том, что, согласно российской военной доктрине, любая атака с применением баллистических ракет будет воспринята Россией как нападение с использованием ядерного оружия и послужит основанием для полномасштабного ответного удар, заявила Захарова. При этом, как она добавила, Москва не руководствуется принципом "эскалация ради деэскалации", так что шаги США, направленные на блокирование такого рода действий, лишены смысла.

Эта тема заслуживает внимания, ведь она касается ключевого с точки зрения польской безопасности решения Пентагона. Неравная реакция российского внешнеполитического ведомства позволяет предположить, что мы имеем дело с крайне важным решением, которое, что удивительно, не вызвало в Польше резонанса. Российские официальные лица не отличаются стремлением в любых ситуациях говорить правду, поэтому как заявления Захаровой, так и более ранние высказывания заместителя министра иностранных дел Рябкова или самого Путина не следует принимать за чистую монету.

Доклад вносит дополнения

Помощник госсекретаря США по вопросам международной безопасности и контролю над вооружениями Кристофер Форд (Christopher Ford) во вступлении к опубликованному докладу написал, что этот текст развивает тезисы, которые появились в "Обзоре ядерной политики" от 2018 года. Тот документ определял, при каких условиях и в каких ситуациях Соединенные Штаты могут решиться использовать ядерное оружие для собственной защиты или защиты своих союзников. В нем говорилось, что Вашингтон не исключает возможности в "чрезвычайных обстоятельствах" дать ядерный ответ на неядерный стратегический удар значительной силы. Как, однако, отмечает Форд, ни одна предыдущая администрация не была способна четко сформулировать, что это конкретно означает, то есть точно определить, когда такая реакция будет уместна, на какие действия потенциального противника США могут ответить ядерным ударом.

Отдельной темой оставались технические возможности, которыми США не обладали или обладали в ограниченном масштабе из-за одностороннего решения о разоружении администрации Обамы (речь шла об отказе использовать ракеты "Томагавк" на подлодках), что делало такого рода заявления пустыми. О какой ситуации говорят американские стратеги? По их мнению, в военной стратегии как Российской Федерации, так и Китая, содержатся положения, которые позволяют с большой долей вероятности предположить, что обе эти страны могут руководствоваться в своих военных действиях (в особенности в рамках локальных военных конфликтов) стратегией "эскалация ради деэскалации". Российские эксперты чаще называют такой метод контролируемой цепочкой эскалации. В чем в общих чертах он заключается?

Представим себе, что Россия вступила в конфликт с одним или несколькими членами НАТО. Авторы доклада не пишут об этом прямо, но, по сути, подразумеваются два сценария: нападение РФ на Польшу и страны Балтии или столкновение в Черноморском регионе. Если в ходе конвенционального конфликта россияне решат применить тактические ракеты с ядерными боеголовками (в этой сфере они значительно превосходят американцев) и нанесут удар по одной-двум целям в Европе, то какие возможности для реакции останутся у Соединенных Штатов? До сих пор они прежде всего могли опереться на доктрину "массированного возмездия", рискуя развязать глобальный ядерный конфликт.

Такой сценарий выглядит маловероятным, поскольку со времен президента Эйзенхауэра никто в Соединенных Штатах не рассматривает его всерьез. В свою очередь, дать ответ, адекватный по силе удару противников, американцам было бы сложно, поскольку они до недавнего времени не располагали ни боеголовками малой мощности, ни средствами их доставки. Им пришлось бы использовать стратегические ракеты или стратегические бомбардировщики, рискуя тем, что Москва сочтет такую реакцию полномасштабной атакой и даст на нее адекватный ответ, а это тоже выльется в ядерную войну.

При наличии только такого варианта Вашингтону было бы сложно принять какое-либо решение о реагировании на российский или китайский ядерный удар ограниченной мощности, поскольку это грозило бы вылиться в глобальный конфликт. Как пишут авторы доклада, "ядерное сдерживание имеет смысл только тогда, когда Соединенные Штаты и их союзники располагают возможностью добиться своих целей в случае, если оно подведет". Иными словами, мы не хотим войны, но если она вспыхнет, нам понадобятся соответствующие обстоятельствам инструменты.

В ходе какого-то локального конфликта у России может возникнуть искушение выпустить несколько ракет с ядерными боеголовками, если она будет знать, что единственный вариант действий, к которым может обратиться НАТО, связан с риском глобального ядерного столкновения. Отсутствие технической возможности ответить на такой удар ударом столь же ограниченного масштаба, как полагают американские эксперты, лишь склоняет россиян и китайцев принимать эту логику.

Разумеется, ни у кого нет гарантий, что Москва не воспримет американский ограниченный ответ на российскую атаку неверным образом, а в итоге все равно вспыхнет конфликт. Однако, как указывают авторы доклада, главная цель стратегии США состоит в том, чтобы лишить противников уверенности в потенциальной эффективности их ядерного удара ограниченного масштаба. Неравная реакция российской дипломатии позволяет сделать вывод, что решение о размещении на подводных лодках ядерных боеголовок малой мощности возымело то действие, на которое и рассчитывали американцы. Это значит, что Москва лишилась одного из инструментов военного давления на Европу.

Марек Будзиш (Marek Budzisz)