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Новое испытание американской перспективной оперативно-тактической ракеты PrSM

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Корпорация Lockheed Martin сообщила, что 30 апреля 2020 года на американском ракетном полигоне Уайт Сандс (штат Нью-Мексико) произвела третье испытание создаваемой в интересах армии США перспективной оперативно-тактической ракеты по программе Precision Strike Missile (PrSM). При этом испытание было проиллюстрировано фото- и видеоматериалами первого испытания ракеты PrSM, осуществленного 10 декабря 2019 года.

Перспективная оперативно-тактическаяй ракета разработки Lockheed Martin по программе армии США Precision Strike Missile (PrSM) во время первого летного испытания при запуске из пусковой установки ракетной системы М142 HIMARS на полигоне Уайт Сэндс 10.12.2019 (c) Lockheed Martin

Испытание 30 апреля стало пуском на небольшую дальность - опытный образец ракеты был запущен из пусковой установки М142 ракетной системы HIMARS и пролетел около 85 км до района цели, успешно поразив цель установленной на ракете реальной боевой частью. "Сегодняшнее испытание PrSM, очень стрессовый выстрел с малой дальности, представляет собой третье успешное летное испытание, доказавшее эффективность, живучесть и надежность базовой тактической ракеты" - заявила представитель Lockheed Martin.

Напомним, что ранее Lockheed Martin произвела на полигоне Уайт Сандс два первых испытания своего варианта ракеты PrSM - 10 декабря 2019 года (ракета пролетела 240 км) и 10 марта 2020 года (на дальностьь около 180 км). Оба первых пуска были произведены также из пусковой установки М142 и сочтены полностью успешными. После этого Lockheed Martin в марте 2020 года получила контракт армии США на дальнейшую полномасштабную разработку ракеты PrSM в качестве единственного генерального подрядчика по программе.

Программа Precision Strike Missile (PrSM) осуществляется армией США с марта 2017 года, предполагая создание высокоточной оперативно-тактической ракеты нового поколения с официальной изначально заявленной дальностью от 60 до 499 км для замены существующего семейства американских оперативно-тактических ракет Lockheed Martin MGM-140 ATACMS. Подобно ATACMS, ракета PrSM должна запускаться из стандартных пусковых установок американских ракетных систем М270А1 MLRS и М142 HIMARS, но, в отличие от ATACMS, на пусковой установке М270А1 MLRS должны размещаться четыре ракеты PrSM (вместо двух ATACMS), а на пусковой установке М142 HIMARS - две ракеты PrSM (вместо одной ATACMS).

Хотя для ракеты PrSM изначально официально заявлялась максимальная дальность 499 км, однако фактически разработка изначально велась с учетом ожидавшегося выхода США из договора по РСМД, и в настоящее время заявляется, что фактическая дальность ракеты составит не менее 550 км, а по ряду источников реально достижение дальности в 700-750 км (то есть ракета PrSM является ракетой "меньшей" дальности в терминах договора РСМД).

Создание PrSM велось на конкурсной основе корпорациями Lockheed Martin и Raytheon на основе контрактов стоимостью около 116 млн долл каждый, выданных армией США в июне 2017 года. Изначально летные испытания ракет обеих конкурентов планировалось начать в июле 2019 года, но были отложены из-за затягивания создания ряда систем субподрядчиками.

Lockheed Martin в итоге начала испытания своей ракеты первой, произведя первый испытательный пуск своего варианта ракеты PrSM 10 декабря 2019 года. Raytheon в рамках программы PrSM вела разработку ракеты под обозначением DeepStrike, однако неоднократно переносила начало ее испытаний, которые в итоге до сих пор так и были не начаты, вопреки контрактным срокам (последним объявленным сроком был первый квартал 2020 года). В качестве причины Raytheon называла "технические проблемы". Это вынудило армию США в марте 2020 года принять решение о нецелесообразности дальнейшего участия Raytheon в программе PrSM, оставив Lockheed Martin единственным генеральным подрядчиком по программе.

Армия США сейчас предполагает начать серийное производство выбранного образца PrSM уже в 2023 году с достижением первоначальной боевой готовности (IOC) в 2025 году, а также в 2025 году начать получение модифицированных вариантов ракеты с возможностью поражения движущихся морских целей и наземных систем ПВО.

Видео первого испытания 10 декабря 2019 года:

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Страны
Мексика
США
Продукция
HIMARS
Компании
Lockheed-Martin
Raytheon
Проекты
2020-й год
РСМД
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