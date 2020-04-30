Шойгу поручил сформировать из курсантов ВМА имени Кирова спецбригады, чтобы они были готовы подключиться к борьбе с COVID-19 по всей стране

Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова.

Москва. 29 апреля. ИНТЕРФАКС - Минобороны России сформировало резервные врачебные бригады из курсантов и слушателей старших курсов Военно-медицинской академии имени Кирова для оказания помощи заражённым коронавирусом в военных частях и гарнизонах в России, доложил замминистра обороны РФ Тимур Иванов.

"На сегодняшний день бригады укомплектовываются и готовы будут приступить к работе в кратчайшие сроки", - доложил Иванов главе военного ведомства Сергею Шойгу на коллегии Минобороны в среду.

По словам замминистра, они проходят специализированный курс подготовки по борьбе с коронавирусной инфекцией.

"Проведите все тренировки для того, чтобы мы понимали, насколько они подготовлены для оказания той помощи, которую мы от них ожидаем", - поручил Шойгу.