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Интерфакс-АВН

Шойгу поручил сформировать из курсантов ВМА имени Кирова спецбригады, чтобы они были готовы подключиться к борьбе с COVID-19 по всей стране

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Военно-медицинская академия
Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова.
Источник изображения: http://ens.mil.ru/

Москва. 29 апреля. ИНТЕРФАКС - Минобороны России сформировало резервные врачебные бригады из курсантов и слушателей старших курсов Военно-медицинской академии имени Кирова для оказания помощи заражённым коронавирусом в военных частях и гарнизонах в России, доложил замминистра обороны РФ Тимур Иванов.

"На сегодняшний день бригады укомплектовываются и готовы будут приступить к работе в кратчайшие сроки", - доложил Иванов главе военного ведомства Сергею Шойгу на коллегии Минобороны в среду.

По словам замминистра, они проходят специализированный курс подготовки по борьбе с коронавирусной инфекцией.

"Проведите все тренировки для того, чтобы мы понимали, насколько они подготовлены для оказания той помощи, которую мы от них ожидаем", - поручил Шойгу.

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Минoбороны РФ
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Шойгу Сергей
Проекты
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