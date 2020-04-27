Первая публичная демонстрация боевых машин по американской программе MPF

23 апреля 2020 года в ходе посещения министром армии США Райаном Маккарти предприятий General Dynamics Ground System (GDLS, часть корпорации General Dynamics) и BAE Systems в Детройте были впервые публично продемонстрированы первые опытные образцы представленных по программе Mobile Protected Firepower (MPF) конкурирующих образцов гусеничных боевых машин с пушечным вооружением обеих разработчиков.

Демонстрация министру армии США Райану Маккарти и армейскому руководству первого опытного образца боевой машины Griffin II, разработанной General Dynamics Ground System (GDLS) по программе армии США Mobile Protected Firepower (MPF). Детройт, 23.04.2020 (с) министр армии США / www.flickr.com/photos/sec-army-pao

Напомним, что программа Mobile Protected Firepower (MPF), начатая армией США в 2015 году, предусматривает создание гусеничной боевой машины массой сперва не более 32 тонн (по последним данным, лимит массы повышен до 38 тонн - хотя возможно, имеются в виду "короткие" тонны), оснащенной пушечным вооружением калибром 105 или 120 мм и комплексом активной защиты. По замыслу, машины MPF будут иметь более высокий уровень оперативной и тактической подвижности, чем танки Abrams.

В декабре 2018 года армия США выдала ВАЕ Systems и General Dynamics контракты на разработку на конкурсной основе гусеничных боевых машин по программе MPF на сумму 375,9 и 335 млн долл соответственно, каждая на постройку и поставку для испытаний по 12 прототипов собственного варианта машины MPF по этапу ОКР (Engineering, Manufacturing, and Development - EMD). Поставка прототипов должна быть начата через 14 месяцев и завершена через 18-19 месяцев с момента получения контракта -и теперь первые опытные образцы и продемонстрированы министру армии США.

По результатам сравнительных испытаний опытных образцов, армия США должна к концу 2021 финансового года сделать окончательный выбор машины для серийного производства и в 2022 фин. году выдать избранному подрядчику заказ на первую предсерийную партию из 26 машин с опционом на вторую предсерийную партию из 28 машин. Полномасштабное срийное производство ожидатеся с 2025 фин. года.

Нынешними планами армии США предусматривается закупка 504 серийных машин MPF. В первую очередь эти машины должны пойти на оснащение планируемых к формированию отдельных рот (штатная численность роты 14 машин) в пехотных бригадах (Infantry Brigade Combat teams - IBCT). Предполагается введение такой роты в каждую из 33 пехотных бригад регулярной армии и Национальной гвардии, первая такая рота должна достичь боеготовности в 2025 фин. году.

ВАЕ Systems предлагает по данной программе реинкарнацию известного легкого танка М8 Armored Gun Systems (AGS) Buford, разработанного компанией FMC (затем United Defense, сейчас в составе ВАЕ Systems) на рубеже 1980-х и 1990-х годов для замены легкого танка М551 Sheridan, в первую очередь в воздушно-десантных соединениях. В 1995 году танк М8 был принят на вооружение армии США, но в 1997 году программа М8 была аннулирована до начала серийного производства ввиду сокращений военных расходов. Было построено всего шесть образцов М8. Легкий танк М8 имел боевую массу от 19 до 25 тонн в зависимости от варианта сменного комплекта защиты и был оснащен 105-мм пушкой М35 в вынесенной установке с автоматом заряжания. Судя по впервые публично продемонстрированному во время визита министра армии США на предприятие ВАЕ Systems прототипу машины MPF на основе М8, обновленный вариант машины имеет усиленное бронирование корпуса и установки пушки.

General Dynamics предлагает по программе MPF машину Griffin II полностью новой разработки на основе показанного несколько лет назад прототипа-демонстратора Griffin I, представлявшего собой установку модифицированной облегченной башни танка М1А2SEPv2 Abrams с новой 120-мм пушкой ХМ360 на шасси ASCOD 2, используемое в новой британской гусеничной боевой разведывательной машинe Ajax (разработчиками и изготовителями ASCOD 2 являются принадлежащие General Dynamics европейские компании - испанская General Dynamics European Land Systems Santa Bárbara Sistemas и австрийская General Dynamics European Land Systems - Steyr). Общая масса башни в Griffin I была снижена с 22 тонн (у танка М1А2 SEPv.2) до якобы всего 8 тонн, а общая масса Griffin I была заявлена в "менее чем 30 тонн" (согласно ряду публикаций - 27-28 тонн).

В тоже время, по ряду публикаций, боевая масса Griffin II достигает именно указанных предельных для MPF 38 тонн. Можно заметить, что на Griffin II башня снова вернулась к почти "нормальным" для основного танка размерам - в том числе за счет установки весьма внушительных блоков модульного бронирования.

Также министру армии США на предприятии GDLS были продемонстрированы (также впервые публично) опытный образец боевой машины пехоты Griffin III (на той же платформе), представленной компанией на недавний несостоявшийся конкурс по программе американской армии Optionally Manned Fighting Vehicle (OMFV) для замены нынешнего парка американских БМП М2 Bradley (ныне эта программа перезапущена), и ходовая часть опытного образца-демонстратора безэкипажной гусеничной боевой платформы TL1 по программе армии США Robotic Combat Vehicle-Medium (RCV-M). Кроме того был один из опытных образцов уже неоднократно демонстрировавшейся с 2014 года наземной легкой колесной транспортной безэкипажной платформы GDLS MUTT (Multi-Utility Tactical Transport) по программе армии США Squad Multipurpose Equipment Transport (SMET).

Демонстрация министру армии США Райану Маккарти первого опытного образца боевой машины Griffin II, разработанной General Dynamics Ground System (GDLS) по программе армии США Mobile Protected Firepower (MPF). Детройт, 23.04.2020 (с) министр армии США / www.flickr.com/photos/sec-army-pao

Демонстрация министру армии США Райану Маккарти и армейскому руководству первого опытного образца боевой машины пехоты Griffin III, разработанной General Dynamics Ground System (GDLS) по программе армии США Optionally Manned Fighting Vehicle (OMFV). Детройт, 23.04.2020 (с) министр армии США / www.flickr.com/photos/sec-army-pao

Демонстрация министру армии США Райану Маккарти и армейскому руководству первого опытного образца боевой машины пехоты Griffin III, разработанной General Dynamics Ground System (GDLS) по программе армии США Optionally Manned Fighting Vehicle (OMFV). На переднем плане - ходовая часть опытного образца-демонстратора безэкипажной гусеничной боевой платформы TL1 по программе армии США Robotic Combat Vehicle-Medium (RCV-M). Детройт, 23.04.2020 (с) министр армии США / www.flickr.com/photos/sec-army-pao

Демонстрация министру армии США Райану Маккарти и армейскому руководству одного из опытных образцов наземной легкой колесной транспортной безэкипажной платформы MUTT (Multi-Utility Tactical Transport), разработанной General Dynamics Ground System (GDLS) по программе армии США Squad Multipurpose Equipment Transport (SMET). Детройт, 23.04.2020 (с) министр армии США / www.flickr.com/photos/sec-army-pao

Демонстрация министру армии США Райану Маккарти и армейскому руководству первого опытного образца боевой машины на основе легкого танка М8, разработанной корпорацией ВАЕ Systems по программе армии США Mobile Protected Firepower (MPF). Детройт, 23.04.2020 (с) министр армии США / www.flickr.com/photos/sec-army-pao