"Легкий танк" General Dynamics Griffin II

На проходившей с 17 по 19 сентября 2019 года в Куантико (штат Вирджиния) ежегодной выставке-конференции 2019 Modern Day Marine корпорация General Dynamics впервые представила модель разработанного ею "легкого танка" Griffin II, проект которого ранее был отобран армией США в качестве одного из двух финальных претендентов на разработку на конкурсной основе гусеничных боевых машин с пушечным вооружением по программе Mobile Protected Firepower (MPF).

Модель гусеничной боевой машины с пушечным вооружением ("легкого танка") General Dynamics Griffin II по программе Mobile Protected Firepower (MPF) в экспозиции выставки-конференции 2019 Modern Day Marine. Куантико, сентябрь 2019 года (с) Jimkir / twitter.com/Jimkir78

Напомним, что в декабре 2018 года армия США выдала ВАЕ Systems и General Dynamics контракты на разработку на конкурсной основе гусеничных боевых машин по программе Mobile Protected Firepower (MPF), предусматривающей создание для американской армии своего рода нового "легкого танка" с пушечным вооружением. ВАЕ Systems и General Dynamics получили от армии США контракты на сумму 375,9 и 335 млн долл соответственно, каждая на постройку и поставку для испытаний по 12 прототипов собственного варианта машины MPF по этапу ОКР (Engineering, Manufacturing, and Development - EMD). Поставка прототипов должна быть начата через 14 месяцев и завершена через 18-19 месяцев с момента получения контракта. По результатам сравнительных испытаний представленных опытных образцов, армия США должна к концу 2021 финансового года сделать окончательный выбор машины для серийного производства и в 2022 фин. году выдать избранному подрядчику заказ на первую предсерийную партию из 26 машин с опционом на вторую предсерийную партию из 28 машин. Полномасштабное срийное производство ожидатеся с 2025 фин. года.

Нынешними планами армии США предусматривается закупка 504 серийных машин MPF. В первую очередь эти машины должны пойти на оснащение планируемых к формированию отдельных рот (штатная численность роты 14 машин) в пехотных бригадах (Infantry Brigade Combat teams - IBCT). Предполагается введение такой роты в каждую из 33 пехотных бригад регулярной армии и Национальной гвардии, первая такая рота должна достичь боеготовности в 2025 фин. году.

Программа Mobile Protected Firepower (MPF), начатая армией США в 2015 году, предусматривает создание гусеничной боевой машины массой сперва не более 32 тонн (по последним данным, лимит массы повышен до 38 тонн - хотя возможно, имеются в виду "короткие" тонны), оснащенной пушечным вооружением калибром 105 или 120 мм и комплексом активной защиты. По замыслу, машины MPF будут иметь более высокий уровень оперативной и тактической подвижности, чем танки Abrams.

ВАЕ Systems предлагает по данной программе реинкарнацию известного легкого танка М8 Armored Gun Systems (AGS) Buford, разработанного компанией FMC (затем United Defense, сейчас в составе ВАЕ Systems) на рубеже 1980-х и 1990-х годов для замены легкого танка М551 Sheridan, в первую очередь в воздушно-десантных соединениях. В 1995 году танк М8 был принят на вооружение армии США, но в 1997 году программа М8 была аннулирована до начала серийного производства ввиду сокращений военных расходов. Было построено всего шесть образцов М8. Легкий танк М8 имеет боевую массу от 19 до 25 тонн в зависимости от варианта сменного комплекта защиты и оснащен 105-мм пушкой М35 с автоматом заряжания.

В тоже время General Dynamics предлагает по программе MPF машину Griffin II полностью новой разработки, облик которой до последнего времени не обнародовался. Известно, что Griffin II разработана на основе показанного несколько лет назад прототипа-демонстратора Griffin I, представлявшего собой установку модифицированной облегченной башни танка М1А2SEPv2 Abrams с новой 120-мм пушкой ХМ360 на шасси ASCOD 2, используемое в новой британской гусеничной боевой разведывательной машинe Ajax (разработчиками и изготовителями ASCOD 2 являются принадлежащие General Dynamics европейские компании - испанская General Dynamics European Land Systems Santa Bárbara Sistemas и австрийская General Dynamics European Land Systems - Steyr). Общая масса башни в Griffin I была снижена с 22 тонн (у танка М1А2SEPv.2) до якобы всего 8 тонн, а общая масса Griffin I была заявлена в "менее чем 30 тонн" (согласно ряду публикаций - 27-28 тонн).

В тоже время, по ряду публикаций, боевая масса новой Griffin II достигает именно указанных предельных для MPF 38 тонн. Можно заметить, что на представленной модели Griffin II башня снова вернулась к почти "нормальным" для основного танка размерам - в том числе за счет установки весьма внушительных блоков модульного бронирования..

Модульное бронирование башни гусеничной боевой машины с пушечным вооружением ("легкого танка") General Dynamics Griffin II по программе Mobile Protected Firepower (MPF) (с) General Dynamics (via Jimkir / twitter.com/Jimkir78 )