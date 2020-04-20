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Интерфакс-АВН

Лавров заявил Помпео о готовности к работе над новыми договоренностями о ядерных вооружениях, но призвал пока сохранить ДСНВ

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Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и госсекретаря США М. Помпео
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и госсекретаря США М. Помпео.
Источник изображения: © РИА Новости / ТАСС/POOL

Москва. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - Глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео заявил о готовности Москвы работать с Вашингтоном над новыми договоренностями о ядерных вооружениях, но призвал сохранить на время их выработки договор о СНВ, сообщили в пятницу в МИД России.

"Лавров вновь напомнил о российском предложении продлить Договор о СНВ, истекающий в феврале 2021 года. Подчеркнуто, что Россия готова к работе над возможными новыми договоренностями о ядерных вооружениях, однако было бы важно на период их подготовки, которая неизбежно займет длительное время, сохранить такой краеугольный камень глобальной безопасности, как ДСНВ", - говорится в сообщении, размещенном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В ходе разговора "стороны условились об активизации российско-американского диалога по ограничению вооружений и нераспространению", отметили на Смоленской площади. "Лавров подчеркнул необходимость его выстраивания с учетом всех факторов, влияющих на стратегическую стабильность", - сообщили в МИД РФ.

В свою очередь в госдепе США по итогам разговора заявили, что "госсекретарь подчеркнул, что любые последующие переговоры по контролю над вооружениями должны быть основаны на представлении президента США Дональда Трампа о трехстороннем соглашении по контролю над вооружениями, которое включает в себя как Россию, так и Китай".

"Госсекретарь и глава МИД (Лавров, - "ИФ") также обсудили двусторонние отношения, в том числе ситуацию с задержанием граждан США", - отмечает госдепартамент.

Кроме того, глава госдепартамента США и глава МИД РФ в пятницу во время разговора обсудили "следующие шаги касательно диалога по вопросу о стратегической безопасности" на фоне пандемии коронавируса COVID-19.

В марте в госдепартаменте сообщали, что, по мнению США, участие Китая в новом соглашении по контролю над вооружениями позволит предотвратить гонку вооружений.

Ранее в этом году советник американского президента по нацбезопасности Роберт О'Брайан сообщил о готовности США к переговорам с российской стороной, это подтвердила постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон.

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Китай
Россия
США
Персоны
Лавров Сергей
Трамп Дональд
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NATO
Ядерный щит
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