Конгресс США официально назначил Россию противником Америки



Капитолийский холм проголосовал за ухудшение отношений с Россией.

Источник: Reuters Капитолийский холм проголосовал за ухудшение отношений с Россией.Источник: Reuters

Санкционная война между двумя ядерными сверхдержавами уже в разгаре

Практически единодушно проголосовав за "Закон о противодействии противникам Америки", Конгресс США расставил все точки над "i" в геополитической реальности. С этого поистине исторического момента Россия наряду с Ираном и Северной Кореей официально считается противником Америки. Если бы по каким-то соображениям Дональд Трамп передумал подписать этот скандальный билль, через 10 дней закон автоматически все равно вступил бы в силу. И это многое меняет в двусторонних отношениях.

Уже понятно, что высылкой американских дипломатов из России дело не закончится. Как заявили на берегах Потомака, Госдеп США готовит ответ на решение Москвы уравнять численность сотрудников российского и американского диппредставительств. Такова прелюдия. И хотя постоянный представитель РФ при НАТО Александр Грушко продолжает надеяться, что Москва и Вашингтон не прекратят сотрудничество в Сирии, вряд ли такие надежды дорогого стоят, поскольку сотрудничать противники по определению не в состоянии. Тем более на поле боя.

ВО ЧТО МЫ ПОВЕРИЛИ

При этом и Кремль, и российский МИД стараются дипломатично не замечать статус, который присвоили России американские законодатели. Но что это меняет и что это даст? Давно можно было убедиться, что "хорошие манеры" коллективный Запад во главе США воспринимает исключительно как слабость. Это Михаил Горбачев и правительство Бориса Ельцина, где дипломатией заправлял "самый лучший российский министр иностранных дел" Андрей Козырев, наивно полагали (а может, дело вовсе и не в наивности?), будто, идя на беспрецедентные политические и военные уступки Западу, мы совместно создаем какой-то особенный миропорядок. В результате сегодня имеем натовские танки у своей границы, гибридную войну, которая ничем не отличается от холодной, набор санкций, какие не применялись даже против СССР, и гонку вооружений. И здесь надо четко понимать: что бы там ни говорилось об асимметричных ответах Западу, эти самые асимметричные ответы тоже влетают в копеечку. Но другого варианта у России сегодня нет. Для примера вспомните Югославию, которую сначала оболгали, а потом раскатали "Томагавками" до распада на части. И посмотрите на Северную Корею. Да, государство весьма самобытное, но уже одно предположение о том, что у Пхеньяна может быть ядерное оружие и его носители, остановило американские авианосцы, которые Дональд Трамп сгоряча послал к берегам полуострова.

Пожалуй, только простодушная интеллигенция продолжает верить в дружбу с Америкой и в то, что помыслы за океаном исключительно чисты. Но это специфическая категория, отдельные представители которой даже не скрывают, что в случае оккупации России готовы записаться в бургомистры. Большая часть российского народонаселения - а это именно большая часть, судя по рейтингу Владимира Путина, который и принял решение о высылке американских дипломатов, – скорее всего уйдет в партизаны. А что касается российского Генштаба, то здесь и вовсе никогда не питали иллюзий, даже в те времена, когда отношения с США казались чуть ли не идеальными.

Сомнений, с кем, если что, придется воевать, не было, просто противника на рабочих картах обозначали то "южными", то "северными". Теперь можно и не валять ваньку…

Кстати, американцы уже давно не скрывают, что и на картах, и на местности отрабатывают удары именно по России. При Анатолии Сердюкове, которым в НАТО восторгались, потому что он перекраивал Российскую армию на европейский манер и активно закупал на Западе технику и вооружения, такого еще не было. При Сергее Шойгу, который собрал Вооруженные силы РФ в буквальном смысле из обломков, маскировка была сброшена. Поэтому нельзя исключить, что рано или поздно генерал армии Шойгу окажется в очередных санкционных списках. Есть и другая кандидатура, на которую Запад давно точит зубы, – глава российского МИДа Сергей Лавров. Нельзя исключить персональные санкции и в отношении Верховного главнокомандующего Владимира Путина. И пусть такой вариант не покажется вам запредельно невероятным. Подпал же под американские санкции Николас Мадуро, хотя Венесуэла и не числится в противниках США. Так чем, спрашивается, лучше глава государства, которое уже объявлено противником? Тут надо понимать, что сегодня Россия имеет дело с "публикой", ход мыслей которой, мягко говоря, непредсказуем.

ЧТО ИМ ОТ НАС НАДО

Только одного: чтобы Россия перестала быть сама собой, чтобы разоружилась в прямом и переносном смысле. А еще лучше – чтобы перестала существовать как геополитическая реальность, тогда уже никто не будет мешать Америке единолично править миром.

При этом в Америке свято убеждены, что Россия ведет себя не по чину, что ее экономика в сравнении с американской ничтожна, что у России, кроме ядерного оружия, за душой ничего нет – отсюда и сравнение с бензоколонкой, а еще – с Верхней Вольтой, обладающей межконтинентальными баллистическими ракетами. Кстати, в годы перестройки и в лихие 90-е США предприняли титанические усилия, чтобы разоружить Россию: за американские деньги под нож пошли перспективные ракетные комплексы, которых ни у кого в мире не было, подводные стратегические крейсера "Акула" (в строю остался только ТРПКСН "Дмитрий Донской", который показали на морском параде в Санкт-Петербурге) – один такой корабль способен превратить в пустыню половину американского континента. И в определенный момент сложилось впечатление, что Российская армия уже превратилась в металлолом. Но рано в Вашингтоне раздавали награды за победу в холодной войне. Уже в середине нулевых высокопоставленные американские и натовские военные сокрушались, что не довели дело до конца, что не вырвали у Москвы "последние ядерные зубы".

Промашка вышла и с российскими Вооруженными силами, и с российским оборонно-промышленным комплексом, чуть не в прямом смысле возродившимся из пепла. И этого оказалось для Москвы достаточно, чтобы проводить независимую внешнюю политику. А вот у Парижа и Лондона, тоже обладающих ядерной мощью, не получается. Об экономическом локомотиве Европы – Германии – и говорить не приходится. Якобы еще с 1949 года в США специально для Германии был учрежден некий секретный документ под названием "Канцлер-Акт", обуславливающий кабальную зависимость Берлина от Вашингтона. И каждый новый глава бундесправительства после назначения обязательно ездит за океан, чтобы письменно засвидетельствовать подчиненность США. Государства, которые не подчиняются Вашингтону или стараются не подчиняться, можно по пальцам пересчитать, и все они под прицелом. Вот и Китай получил от Дональда Трампа черную метку за то, что не выполнил его указания относительно Северной Кореи. А командующий Тихоокеанским флотом США адмирал Скотт Свифт заявил, что готов нанести ядерный удар по Китаю хоть на следующей неделе, если получит приказ.

Душевный разговор со второй экономикой мира! Чему тогда удивляться, что заокеанский истеблишмент с оторопью воспринял решение Москвы в ответ на их санкции выслать американских дипломатов: "Как посмели?" И в местной печати, и в госучреждениях поднялся такой гвалт, будто бы малоценная Россия нанесла великой Америке такое оскорбление, которое можно смыть только кровью или еще более жесткими санкциями. Для начала – заморозить российские деньги…

Не надо быть доктором, чтобы поставить диагноз: это стиль поведения нации, считающей себя исключительной – превыше других (вспомните Европу 40-х). Прежде была иллюзия, что таким недугом страдает один сенатор Джон Маккейн, но, оказывается, пандемия исключительности поразила добрую половину американского общества, кстати, переживающего сейчас глубокий политический кризис. Ситуация может измениться, если на очередных выборах в коридоры власти придут более адекватные люди. Но скорее всего санкции – это надолго.

ЧЕМ МЫ ИМ МОЖЕМ ОТВЕТИТЬ

В телеинтервью ВГТРК Владимир Путин четко сказал, что "без ответа мы уже ничего оставлять не будем". Говоря о возможности введения дополнительных ограничительных мер, президент подчеркнул, что у России и США есть "очень важные сферы взаимодействия". Такими сферами, по его словам, являются область ограничения оружия массового уничтожения, борьба с незаконной миграцией, вопросы кибербезопасности, сфера энергетики. "И у нас есть, конечно, что сказать и ограничить такие сферы нашей совместной деятельности, которые будут чувствительны для американской стороны. Но я думаю, что этого делать не нужно. Это будет вредить и развитию международных отношений. И вредить не только российско-американским отношениям как таковым, но и нам будет наносить какой-то ущерб", – отметил Владимир Путин.

Россия может "рассмотреть и другие варианты ответов". "Но я надеюсь, что до этого не дойдет. Я на сегодняшний день против", – пояснил президент. Категорически против высказался Владимир Путин и в отношении гипотетически возможного сворачивания российско-американского сотрудничества в космосе. Это уже эксперты напомнили, что американские "Атласы" летают пока еще на российских движках РД-180. Да и на МКС астронавтов доставляют наши космические корабли. Но даже при самом апокалиптическом сценарии Россия, конечно же, никого на орбите не оставит. Не такое воспитание.

А вот интересно: как бы поступили американцы, если все было бы наоборот?.. Не приходится сомневаться, что Вашингтон преподнесет Москве еще немало сюрпризов. Не исключено, что весьма болезненных. И тогда, когда доля России в мировом ВВП будет не 1,77% (для сравнения: доля США поданным за 2016 год составила 24,41%), а на порядок больше, на любые "вражеские" санкции можно будет вообще не обращать внимания. Надо только что-то поправить в экономике.

Олег Одноколенко

Заместитель ответственного редактора НВО