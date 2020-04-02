Три российских фрегата на учениях в Средиземном море "уничтожили" подлодку условного противника

Москва. 1 апреля. ИНТЕРФАКС - Корабельная ударная группа (КУГ) Черноморского флота (ЧФ) в составе фрегатов "Адмирал Григорович", "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен" провела учения по поиску и уничтожению подводной лодки (ПЛ) условного противника в акватории Средиземного моря.

"В ходе учений моряки отработали тактические приёмы по обнаружению и непрерывному преследованию подводной лодки с выполнением нормативов по условному применению торпедного оружия и реактивных бомб", - сказано в сообщении ЧФ, поступившем в "Интерфакс" в среду.

Поиск субмарины "противника" был проведён при поддержке с воздуха экипажем противолодочного вертолёта Ка-27ПЛ из состава морской авиации и ПВО ЧФ.

"В результате совместных действий экипажей фрегатов и вертолёта преследование подводной лодки завершилось её условным уничтожением", - говорится в пресс-релизе.

На завершающем этапе учений "экипажи кораблей ЧФ отработали элементы совместного плавания и боевого маневрирования в составе КУГ, провели частные учения по связи и противовоздушной защите отряда кораблей на переходе морем", информирует штаб флота.

По его данным, учения плановые.