Оснащённый "Калибрами" фрегат "Адмирал Эссен" провёл учение в Средиземном море

Москва. 20 марта. ИНТЕРФАКС - Фрегат "Адмирал Эссен", оснащённый крылатыми ракетами "Калибр", провёл учебный бой с кораблями "противника" в Средиземном море, сообщил официальный представитель Черноморского флота Алексей Рулёв.

"В соответствии с планом боевой подготовки экипаж фрегата совершенствовал тактику ведения боя одиночным кораблём с надводными кораблями условного противника и организацию противовоздушной обороны корабля", - заявил Рулёв.

По его словам, на учении также отрабатывалась постановка помех комплексом радиоэлектронной борьбы в ходе отражения ракетных ударов условного противника.

"Экипаж палубного вертолёта Ка-27ПЛ, базирующегося на фрегате, провел плановые тренировки, в ходе которых отработали задачи по организации поиска и слежения за подводной лодкой", - сказал представитель ЧФ.

Он отметил, что фрегат продолжает выполнение задач в Средиземном море.

В Средиземном море на постоянной основе действует российская эскадра. В её составе до 15 боевых кораблей и судов обеспечения, сообщали ранее в пресс-службе Черноморского флота РФ.