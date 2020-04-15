Высокий накал боевой подготовки

Учения ЧФ в Средиземном море

Черноморцы, невзирая на козни коронавируса, который вносит определенные коррективы в их жизнь (профилактические меры), продолжают выполнять планы боевой подготовки флота, совершенствуют свое ратное мастерство как в море, включая дальнюю морскую зону, так и у причалов, на УТК и береговых объектах. Сегодня мы рассказываем о боевой подготовке ведущего корабельного соединения нашего флота.

Учения в Средиземном

Три фрегата дивизии надводных кораблей, которой командует контр-адмирал Олег Криворог, находятся в составе постоянной корабельной группировки ВМФ в Средиземном море. Это «Адмирал Григорович», «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен», которыми командуют капитан 3-го ранга Константин Аксенов, капитаны 2-го ранга Антон Куприн, Александр Смирнов.

Недавно они провели учения по уничтожению отряда кораблей условного противника. Учениями руководил контр-адмирал Олег Криворог. Экипажи выполнили ракетные и артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям.

По сценарию учений корабли условного противника произвели ракетную атаку по кораблям Черноморского флота. В ответ расчеты противовоздушной обороны трех фрегатов с помощью зенитного ракетного комплекса «Штиль-1» сбили крылатые ракеты условного противника. Следом корабельная ударная группа флота вступила в морской бой, выпустив по «противнику» ракеты «Калибр». Пуски были электронными. Но действия расчетов экипажей – реальными.

“ На судостроительном заводе «Северная верфь» в конце марта состоялся спуск на воду корвета «Ретивый» проекта 20380. Корабль строится по заказу Министерства обороны РФ для Черноморского флота ”

И уже в завершение учений экипажи кораблей отработали элементы совместного плавания и боевого маневрирования. Это была насыщенная плановая боевая подготовка.

Примечательно, что действовали три экипажа под единым руководством, по общему сценарию, отрабатывая совместные действия. К этому добавим, что корабли дивизии не первый раз и не первый год проводят подобные учения в дальней морской зоне в составе постоянной корабельной группировки ВМФ в Средиземном море. Причем выпадают они именно на весеннее время. И участвуют в них не только экипажи кораблей, но и офицеры штаба соединения. Разбор учений провел контр-адмирал Олег Криворог.

А следом корабельная ударная группа (КУГ) в составе трех фрегатов провела учение по поиску и уничтожению подводной лодки (ПЛ) условного противника в акватории Средиземного моря.

В ходе учения моряки отработали тактические приемы по обнаружению и непрерывному преследованию подводной лодки с выполнением нормативов по условному применению торпедного оружия и реактивных бомб.

Совместный поиск ПЛ «противника» был проведен при поддержке с воздуха экипажем противолодочного вертолета Ка-27ПЛ из состава морской авиации и ПВО ЧФ. Согласованные действия экипажей фрегатов и вертолета по преследованию подводной лодки завершились ее условным уничтожением.

На завершающем этапе учения экипажи кораблей ЧФ отработали элементы совместного плавания и боевого маневрирования в составе КУГ, провели частные учения по связи и противовоздушной защите отряда кораблей на переходе морем. Учение прошло в соответствии с планом боевой подготовки сил постоянной корабельной группировки ВМФ в Средиземном море.

Три «брата-фрегата» со славными именами наших флотоводцев продолжают выполнять поставленные задачи в дальней морской зоне.

Жаркие полигоны Черного моря

К этому следует добавить, что свою 51-ю годовщину (31 марта) ведущее корабельное соединение флота встретило активной боевой подготовкой не только на дальних рубежах, в Средиземноморье, но и в Черном море.

«В Черном море в полигонах боевой подготовки с 23 марта отрабатывал поставленные задачи экипаж сторожевого корабля «Пытливый», которым командует капитан 2-го ранга Иван Фадеев, – сообщил начальник штаба дивизии надводных кораблей капитан 1-го ранга Дмитрий Добрынин. – День рождения родного соединения его моряки ознаменовали активной боевой подготовкой. Экипаж успешно сдал вторую курсовую задачу, показав высокую выучку».

В Книге рекордов Вооруженных Сил

Примечательно, что вместе с капитаном 2-го ранга Иваном Фадеевым на борту СКР «Пытливый» находился и командир СКР «Сметливый» капитан 2-го ранга Сергей Савченков, чей «поющий фрегат» готовится стать кораблем-музеем.

vpk-news.ru

Вот что он сказал: «Мне как командиру сторожевого корабля «Сметливый» особо приятно было узнать после возвращения с моря о том, что наш СКР включен в Книгу рекордов (достижений) Вооруженных сил Российской Федерации с формулировкой «50 лет в составе Военно-морского флота». Соответствующий сертификат о внесении корабля в перечень рекордов ВС РФ был вручен недавно командованию Черноморского флота. Главным достижением корабля стало двукратное превышение проектного срока службы. «Сметливый» – последний из серии «поющих фрегатов». В прошлом году нашему кораблю исполнилось 50 лет с момента подъема флага и включения в корабельный состав ВМФ. Горд тем, что последние годы выводил корабль в море, отрабатывал задачи как в полигонах Черного моря, так и в Средиземном море. Решение о внесении корабля в список рекордсменов было принято в конце декабря прошлого года на заседании коллегии Министерства обороны Российской Федерации в Москве. Сегодня на нашем корабле, по понятным причинам, уменьшенный экипаж, немногим более полторы сотни человек, но они поддерживают на нем общекорабельный порядок, несут дежурно-вахтенную службу, обеспечивают его непотопляемость, нормальное содержание, готовят корабль к постановке в док для конвертации».

Мне довелось быть на торжествах по случаю 50-летия подъема флага и включения его в корабельный состав ВМФ. Все было красиво и торжественно, с участием большого отряда ветеранов и под руководством контр-адмирала Олега Криворога. Более того, много раз бывал на этом славном корабле, выходил на нем в море, встречал его с боевых служб и знаком лично почти со всеми 18 командирами этого «поющего фрегата». Некоторые из них стали адмиралами. Например, вице-адмирал Александр Троян, контр-адмирал Игорь Смоляк.

Фото: kchf.ru

У меня особое отношение к последнему «поющему фрегату» (всего их было 20 в ВМФ), ведь мы в один год начали с ним военную службу – в 1969 году. Пару-тройку лет назад мне удалось сфотографировать на фоне корабля первого (капитан 1-го ранга Лев Макаров) и последнего командира СКРа капитана 2-го ранга Сергея Савченкова. Этот, теперь уже исторический, снимок сделал после возвращения корабля с боевой службы. Лев Александрович не так давно ушел из жизни, оставив о себе добрую память. Его эстафета в надежных руках – капитан 2-го ранга Сергей Савченков сегодня продолжает славные традиции и корабля, и дивизии, в которой служит.

Сформирован экипаж «Ретивого»

Примечательно, что на борту «Сметливого» сформирован и находится экипаж новейшего сторожевого корабля «Ретивый», который в этом году пополнит боевой строй Черноморского флота.

«И порядка 30 человек нового экипажа со сторожевого корабля «Сметливый», – не без гордости за «поющий фрегат» говорит Сергей Савченков, – в том числе и его командир капитан 2-го ранга Сергей Романенко, который прошел школу старшего помощника командира на «Сметливом». И старпомом на «Ретивом» тоже наш воспитанник – капитан 3-го ранга Александр Лаврентьев, который начинал у нас с должности командира ЗРБ-1».

Фото: патриотам.рф

Фото: патриотам.рфНапомним, что на судостроительном заводе «Северная верфь» (входит в ОСК) в конце марта состоялся спуск на воду корвета «Ретивый» проекта 20380. Корабль строится по заказу Министерства обороны Российской Федерации для Черноморского флота.

В торжественной церемонии приняли участие заместитель министра обороны России Алексей Криворучко, главнокомандующий ВМФ Российской Федерации адмирал Николай Евменов, президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, гендиректор ЦМКБ «Алмаз» Александр Шляхтенко, генеральный директор «Северной верфи» Игорь Пономарев.

Главком ВМФ Николай Евменов напомнил участникам церемонии о славной истории кораблей с именем «Ретивый» и поблагодарил корабелов за работу. «Ретивый» – это прекрасное название для корвета. В годы Великой Отечественной войны на Тихоокеанском флоте в 1941 году был заложен и пронес боевую славу, сопровождая конвои СКР с таким же названием. Потом с 1976 по 1995 год проект 1135, тоже сторожевой корабль «Ретивый», нес свою нелегкую морскую вахту. Имя и название продолжают наши славные традиции.

Начало швартовных испытаний запланировано на конец 2020 года. Ну а экипаж готовится пройти обучение в учебном центре в Санкт-Петербурге.

Многоцелевые корветы проекта 20380 предназначены для обнаружения и уничтожения подводных лодок и надводных кораблей противника, обеспечения высадки десанта, а также решения разнообразных задач в ближней морской зоне. На кораблях размещены артиллерийские, противоракетные, противолодочные, гидроакустические и радиолокационные комплексы. Проектом предусмотрен ангар для вертолета Ка-27.

Под присмотром «Пытливого»

Кроме сдачи второй курсовой задачи, сторожевик под командованием Ивана Фадеева успешно решил и другую важную задачу – осуществил слежение за боевыми кораблями Второй постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG-2) в акватории Черного моря.

Фото: mil.ru

Фото: mil.ruВ состав натовской группы вошли ее флагман – канадский фрегат HMCS Fredericton (FFH 337), итальянский фрегат Virginio Fasan (F 591), турецкий фрегат TCG Salihreis (F 246). Накануне, 22 марта из румынского порта Констанца в море вышел фрегат Regina Maria, который также присоединился к натовской группе. Об этом сообщил INTERFAX.RU.

По данным ВМС Румынии, кораблям предстояло выполнять задачи наблюдения за морской, воздушной и подводной обстановкой. Кроме того, они провели совместные учения с партнерами в регионе, в том числе отработают действия корабельных групп, авиации, средств радиоэлектронной борьбы, а также действия сил радиационной, химической, биологической защиты, чтобы повысить оперативную совместимость при проведении военных операций в Черном море.

«Всего в учениях участвовало пять иностранных кораблей, – говорит капитан 2-го ранга Иван Фадеев, – к уже названным следует добавить и корабль «Верный» ВМС Болгарии. Нашему экипажу была поставлена задача корабля непосредственного слежения за ними. И мы с ней успешно справились».

Командир по-военному краток. Но прямо скажем, сделать это было непросто. Названные корабли действовали и в западной, и в юго-восточной части Черного моря. Так что нашему далеко не новому СКР «Пытливый» пришлось изрядно «побегать» на обширной акватории Черного моря. Его стальное сердце стучало ровно, без сбоев, а «глаза и уши» видели и слышали все, что происходило в указанной акватории. Наше командование имело всю необходимую информацию. Учения находились под контролем. Заморские гости завершили свои мероприятия, «Пытливый» вернулся к родному причалу.

Фото: sevkor.ru

Фото: sevkor.ruК этому хочу добавить, что капитаны 2-го ранга Иван Фадеев и Сергей Савченков имеют богатый опыт выполнения подобных задач как в Черном, так и в Средиземном море.

СКР «Пытливый» отличается высокой наплаванностью. Так, в прошлом году он отмерил около 24 тысяч миль. На его борту находился командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов, выполнявший задачи в дальней морской зоне. Он высоко оценил подготовку экипажа. Вот и сегодня далеко не новый сторожевой корабль «Пытливый» не простаивает в базе, а ведет активную боевую подготовку. Высокий профессионализм показывают командир БЧ-2 капитан-лейтенант Андрей Басин, который служит на корабле с лейтенантов и является лучшим вахтенным офицером, командир БЧ-5 капитан 2-го ранга Виктор Чайка – знаток не только обширной материальной части, но и умелый воспитатель подчиненных самой многочисленной боевой части корабля.

В числе отличившихся Иван Фадеев назвал также командира БЧ-1 капитан-лейтенанта Александра Федорченко, командира турбомоторной группы старшего лейтенанта Ивана Ткачева, старшего мичмана РТБЧ Виктора Мокрецова, мичмана Владимира Гейду из той же БЧ, старшину команды артиллерийской батареи мичмана Андрея Кондакова, командира отделения рулевых главного старшину Николая Крупенко.

Корабли снова вводятся в строй

Восстанавливают свою техническую готовность флагман дивизии и флота ГРКР «Москва» под командованием гвардии капитана 1-го ранга Олега Князева и СКР «Ладный», где командиром капитан 2-го ранга Сергей Арешкин.

«Экипажу поставлена задача ввести корабль в строй к середине мая, – говорит Сергей Арешкин. – Времени осталось немного, так что экипаж трудится с полным напряжением сил, стараясь уложиться в отведенное время. И прежде всего специалисты БЧ-5. Из этой боевой части хочу отметить командира турбинно-моторной группы лейтенанта Александра Саблина, старшину команды электротехнической группы старшего мичмана Алексея Шабунина, старшину команды турбомоторной группы старшего мичмана Василия Петько, старшего машиниста старшего матроса контрактной службы Эдуарда Кадирова. В ходе восстановления технической готовности корабля моряки получают хорошую ремонтную подготовку, которая никогда не бывает лишней».

Владимир Пасякин

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 14 (827) за 14 апреля 2020 года