Войти
Военное обозрение

Испытание для лоцманской и медицинской служб: авианосец «Теодор Рузвельт» с заражёнными моряками прибыл на Гуам

268
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Из США приходят сообщения о том, что командование военно-морскими силами страны приняло окончательное решение по поводу авианосца «Теодор Рузвельт». Напомним, что на авианосце ранее были выявлены 25 случаев заражения моряков коронавирусом нового типа, после чего в ВМС США начали обсуждать вопрос, как быть с боевым кораблём, находящемся на боевом задании в водах Тихого океана.

По последним сведениям, авианосец, на борту которого находится более 5 тысяч человек, прибыл на военно-морскую базу острова Гуам. При этом, когда у исполняющего обязанности министра ВМС США журналисты спросили, сколько конкретно моряков на данный момент заразились COVID-19, чиновник заявил, что не может точно ответить на этот вопрос.

Стало известно, что первые случаи заражения коронавирусом американских моряков на борту «Теодора Рузвельта» проявили себя спустя примерно две недели после захода корабля ВМС США во вьетнамский порт Дананг. Командование ВМС Соединённых Штатов утверждает, что «не видит прямой зависимости», добавляя следующее:

На момент захода USS Theodore Roosevelt в Дананг там было всего 16 заболевших.

Тем временем в Пентагоне сообщают, что после прибытия «Теодора Рузвельта» на базу ВМС США на острове Гуам, команда боевого корабля помещена на карантин, длительность которого составит «до месяца». Речь идёт о военно-морской базе Апра.

На этом фоне появились данные о сложностях, с которыми столкнулась лоцманская служба Апры-Харбор. Дело в том, что осадка авианосца составляет 11,3 м. При этом осадка кораблей, которые входят в так называемую внутреннюю гавань Апра-Харбор, не должна превышать 9,8 м. В Апра-Харбор есть и внешняя гавань, где глубины больше, однако и там для авианосца возникли проблемы в связи с наличием разбросанных по гавани рифов, а также мелководных участков.

Как отмечают эксперты, приход авианосца «Теодор Рузвельт» в Апру стал настоящим испытанием для лоцманской службы, не говоря уже о службе военных медиков. Медицинская служба занята выявлением всех, кто оказался заражён новым коронавирусом. Для этого на остров доставлены необходимые тест-системы - работа предстоит масштабная.

Вся проблема для ВМС США на данный момент состоит в том, что авианосец фактически выбыл из планового использования минимум на месяц. На Гуаме членов его экипажа ожидает длительный карантин, а сам корабль – «капитальная дезинфекция», для проведения которой собираются задействовать сотни военнослужащих ВМС США и других сил и служб. При этом всех их необходимо обеспечить специальными защитными средствами.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
США
Продукция
Arleigh Burke
Проекты
Nimitz
Авианосец
Медицина
Похожие новости
30.03.2020
Плавучая эпидемия: чем опасна вспышка COVID-19 на авианосце
06.03.2018
Во вьетнамский порт зашла авианосная группа ВМС США
02.11.2015
Японские корабли с 2016 года будут использовать Камрань в качестве базы обеспечения
11.11.2013
Российский флот уходит под воду
10.11.2010
Как в 2015 году США проиграли войну на море
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.03 10:50
  • 313
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 30.03 10:41
  • 1
«Кругом наши имена»: греки об обозначении российских вооружений
  • 30.03 09:58
  • 9
Сербские СМИ: как возродить ПВО на основе ЗРК «Печора»
  • 30.03 09:50
  • 24
Foreign Policy (США): Запад в панике, Путин наблюдает
  • 30.03 09:34
  • 13
Раскрыта недостаточная способность Су-57 обнаружить F-35
  • 30.03 06:51
  • 81
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 30.03 06:28
  • 27
Рогозин заявил о готовности России к запуску многоспутниковых орбитальных группировок
  • 30.03 06:05
  • 15
Sina (Китай): российский Су-57 против американского F-35 – чьи истребители пятого поколения лучше?
  • 30.03 03:24
  • 1
Не главный недостаток: нужны ли стелс-технологии Ту-160
  • 29.03 22:15
  • 12
Спецназ вооружили автоматами нового поколения АК-12
  • 29.03 20:14
  • 11
Строительство судна на воздушной подушке проекта «Хаска 10»
  • 29.03 19:32
  • 112
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 29.03 17:01
  • 6
Антонов заявил, что Россия готова помочь США в борьбе с коронавирусом
  • 29.03 16:57
  • 35
Мишустин призвал локализовать производство электронных компонентов
  • 29.03 16:45
  • 10
Российский «Циркон» оказался неточным