Испытание для лоцманской и медицинской служб: авианосец «Теодор Рузвельт» с заражёнными моряками прибыл на Гуам

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Из США приходят сообщения о том, что командование военно-морскими силами страны приняло окончательное решение по поводу авианосца «Теодор Рузвельт». Напомним, что на авианосце ранее были выявлены 25 случаев заражения моряков коронавирусом нового типа, после чего в ВМС США начали обсуждать вопрос, как быть с боевым кораблём, находящемся на боевом задании в водах Тихого океана.

По последним сведениям, авианосец, на борту которого находится более 5 тысяч человек, прибыл на военно-морскую базу острова Гуам. При этом, когда у исполняющего обязанности министра ВМС США журналисты спросили, сколько конкретно моряков на данный момент заразились COVID-19, чиновник заявил, что не может точно ответить на этот вопрос.

Стало известно, что первые случаи заражения коронавирусом американских моряков на борту «Теодора Рузвельта» проявили себя спустя примерно две недели после захода корабля ВМС США во вьетнамский порт Дананг. Командование ВМС Соединённых Штатов утверждает, что «не видит прямой зависимости», добавляя следующее:

На момент захода USS Theodore Roosevelt в Дананг там было всего 16 заболевших.

Тем временем в Пентагоне сообщают, что после прибытия «Теодора Рузвельта» на базу ВМС США на острове Гуам, команда боевого корабля помещена на карантин, длительность которого составит «до месяца». Речь идёт о военно-морской базе Апра.

На этом фоне появились данные о сложностях, с которыми столкнулась лоцманская служба Апры-Харбор. Дело в том, что осадка авианосца составляет 11,3 м. При этом осадка кораблей, которые входят в так называемую внутреннюю гавань Апра-Харбор, не должна превышать 9,8 м. В Апра-Харбор есть и внешняя гавань, где глубины больше, однако и там для авианосца возникли проблемы в связи с наличием разбросанных по гавани рифов, а также мелководных участков.

Как отмечают эксперты, приход авианосца «Теодор Рузвельт» в Апру стал настоящим испытанием для лоцманской службы, не говоря уже о службе военных медиков. Медицинская служба занята выявлением всех, кто оказался заражён новым коронавирусом. Для этого на остров доставлены необходимые тест-системы - работа предстоит масштабная.

Вся проблема для ВМС США на данный момент состоит в том, что авианосец фактически выбыл из планового использования минимум на месяц. На Гуаме членов его экипажа ожидает длительный карантин, а сам корабль – «капитальная дезинфекция», для проведения которой собираются задействовать сотни военнослужащих ВМС США и других сил и служб. При этом всех их необходимо обеспечить специальными защитными средствами.