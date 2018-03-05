Во вьетнамский порт зашла авианосная группа ВМС США

Сегодня во вьетнамский порт Дананг прибыла с дружественным визитом американская ударная группа кораблей во главе с атомным авианосцем Carl Vinson, передает ТАСС.

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В состав группы входят также ракетный эсминец Wayne E. Meyer и ракетный крейсер Lake Champlain.

Первый со времен окончания войны заход во Вьетнам американского авианосца "осуществляется по договоренности, достигнутой высшими руководителями двух стран во время визита во Вьетнам президента США Дональда Трампа в ноябре 2017 года", сообщила представитель вьетнамского МИД Ле Тхи Тху Ханг.

Дружественный визит отряда кораблей ВМС США во Вьетнам направлен на дальнейшее укрепление взаимодействия между двумя странами в рамках отношений всеобъемлющего партнерства, что способствует поддержанию мира, стабильности, безопасности, сотрудничества и развития в регионе,

сказала она.

По словам дипломата, "в Дананге американские военнослужащие нанесут визиты вежливости руководству города и командованию 3-го военно-морского района Вьетнамской народной армии, примут участие в тематических семинарах, в благотворительных акциях, а также в спортивных и общественных мероприятиях".

На борту прибывших кораблей находятся около 6 тыс. военнослужащих – моряков, летчиков и технического персонала. По данным ВМС США, авианосная группа проводит Южно-Китайском море "рутинные операции".

Carl Vinson принят на вооружение ВМС в 1982 году и является третьим по счету авианосцем класса "Нимиц". Длина корабля – 333 м, водоизмещение – 97 тыс. тонн, оснащен двумя атомными силовыми установками. На авианосце базируются до 90 летательных аппаратов.