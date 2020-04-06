"Утратил доверие": капитана зараженного авианосца уволили

Капитана зараженного коронавирусом авианосца США сняли с должности

Пентагон снял с должности Бретта Крозье - командира атомного авианосца Theodore Roosevelt, на борту которого зарегистрированы около 100 случаев заражения коронавирусом, пишут американские СМИ. Крозье уволили из-за того, что его письмо командованию с просьбой о помощи попало в руки журналистов. Его освободили с формулировкой «в связи с утратой доверия».

В ВМС США приняли решение освободить от должности командира атомного авианосца Theodore Roosevelt Бретта Крозье, чей рапорт о распространении коронавируса среди членов экипажа судна попал в руки СМИ, сообщило агентство Reuters.

Ранее оно писало, что Крозье в своем письме командованию призвал принять решительные меры, чтобы спасти моряков и остановить распространение вируса на корабле. В частности, он просил снять с авианосца более 4 тыс. военнослужащих и изолировать их.

«Мы не на войне. Морякам не нужно умирать. Если мы не будем действовать сейчас, мы не сможем должным образом позаботиться о нашем самом надежном активе - наших моряках», - писал Крозье.

Он уточнил, что перед выходом в очередной рейд авианосец не располагал достаточным количеством средств для карантина и изоляции. Капитан обратил внимание, что имеющиеся средства не могут остановить распространение коронавируса.

Исполняющий обязанности министра ВМС США Томас Модли 1 апреля на брифинге в Пентагоне отмечал, что написание рапорта по вертикали командования само по себе не должно повлечь за собой наказания, тогда как его передача прессе - это "нарушение принципов порядка и дисциплины".

Модли заявил, что капитан «проявил недальновидность» и не проследил за тем, чтобы письмо не попало в чужие руки. «Это напрасно подняло тревогу», - подчеркнул он. В то же время и.о. министра признал, что не знает, как письмо капитана попало к журналистам.

Он отметил, что появление в СМИ таких писем создает впечатление, что "в военно-морских силах царит паника и они не могут найти выход из ситуации, что неправда".

Модли решил, что ситуация с коронавирусом оказалась непосильной для капитана, он оказался "перегружен" ей, поэтому освобождение его от должности стало лучшим решением.

Увольнение Козье поддержал командующий военно-морскими операциями ВМС США адмирал Майкл Гилдэй. При этом он использовал формулировку "в связи с утратой доверия".

По информации Модли, коронавирус был выявлен у 93 членов экипажа авианосца. В то же время Reuters пишет, что положительными оказались анализы более 100 человек на борту авианосца. Для обеспечения дополнительных мест с корабля сошли около тысячи человек.

Несмотря на распространение инфекции среди членов экипажа, министр обороны США Марк Эспер решил, что на данный момент необходимости в эвакуации моряков нет. Как заявил Эспер в интервью телекомпании CBS 1 апреля, в распоряжении экипажа есть много медицинских принадлежностей и помощи. Он также заверил, что по мере необходимости на корабль направят медицинский персонал.

Глава Пентагона обратил внимание, что среди членов экипажа нет тех, кто был бы «серьезно болен». «В данный момент мы пытаемся обеспечить сдерживание [распространения] вируса», - заявил он. Эспер признал, что к тому моменту он не успел детально ознакомиться с письмом капитана Theodore Roosevelt.

Глава Тихоокеанского флота ВМС США адмирал Джон Аквилино заявил журналистам, что власти Соединенных Штатов планируют снять некоторых моряков с корабля, чтобы проверить и изолировать их. Затем авианосец продезинфицируют. Некоторые моряки будут находится в карантине и изоляции прямо на борту, уточнил он.

О первых инфицированных на Theodore Roosevelt стало известно на минувшей неделе. Тогда авианосец находился в Тихом океане.

После того, как были выявлены зараженные, корабль направили к острову Гуам, где расположена база ВМС США. Последним портом, куда заходил авианосец, был вьетнамский Дананг. Через 15 дней после этого был зарегистрирован первый случай заболевания коронавирусом среди команды.

Инфекцию обнаружили у нескольких человек на борту еще одного американского авианосца - Ronald Reagan. На данный момент он находится на базе в Японии, передавала телекомпания Fox News.

При этом Эспер заверил, что ни один из этих инцидентов не скажется на боеготовности американских ВМС.

«Нет, я не обеспокоен этим. У нас в распоряжении больше двух авианосцев. У нас есть отличная сеть союзников и партнеров, которые работают вместе с нами, чтобы сдерживать угрозы», - подчеркнул глава оборонного ведомства.

Лидия Мисник