Плавучая эпидемия: чем опасна вспышка COVID-19 на авианосце

За двое суток число заболевшим коронавирусом на борту американского авианосца Theodore Roosevelt выросло в восемь раз: с 3 до 25 человек. Учитывая размер экипажа гигантского корабля и условия, в которых живут моряки, инфекция может распространяться со скоростью лесного пожара.

Авианосец прекратил боевое дежурство и пришел на военно-морскую базу Гуам в Тихом океане, где будет находиться на строгом карантине. Это лучший из нескольких плохих вариантов, пишет The Drive. Подавляющее большинство морских портов находятся в городах с высокой концентрацией населения. Гуам - исключение. Население острова сосредоточено в его центральной и северной части, тогда как военно-морская база США находится на южной оконечности. Более того - для авианосцев предназначен отдельный причал, расположенный в конце полуострова - к нему ведет единственная двухполосная дорога.

Возможно, Theodore Roosevelt не пустят даже к причалу - для обеспечения полной изоляции командование флота может оставить корабль на якоре посреди гавани. В этом случае грузы на авианосец могут доставляться на внешней подвеске вертолетов - так будет исключен контакт между моряками и персоналом порта, а также военными с расположенной всего в 30 километрах стратегической авиабазы Андерсон. Правда, этот способ позволит уберечь людей на берегу, но никак не поможет пяти тысячам членов экипажа огромного корабля.

Вспышка COVID-19 на борту авианосца представляет собой принципиально иную проблему, нежели распространение вируса в городах. Размер экипажа сравним с количеством людей на борту круизного лайнера - такого, как Diamond Princess. По данным ВОЗ, коронавирус там распространялся вчетверо быстрее, чем в очаге пандемии, в Ухане. И это при том, что у пассажиров лайнера гораздо больше личного пространства, чем у моряков в кубриках Theodore Roosevelt.

Хотя авианосец имеет хорошо оснащенный медблок, он не предназначен для борьбы с эпидемиями. Как только на борту корабля появляется носитель инфекции, защитить экипаж от нее становится очень трудно - это одна из причин, по которой военный флот так одержим чистотой. Основная задача медиков на корабле - сохранить жизнь пострадавшего до эвакуации его в береговую клинику. В нашем случае это невозможно. Лечение тяжелых форм коронавируса требует специфического оборудования - аппаратов ИВЛ, к примеру, - которых на авианосце нет.

Эпидемия на борту Theodore Roosevelt заставляет задуматься о других кораблях, чьи экипажи работают в крайне ограниченном пространстве и полной изоляции от внешнего мира. Это стратегические подводные лодки типа Ohio с баллистическими ракетами на борту. По данным из открытых источников, в любой момент как минимум две таких субмарины находятся на боевом дежурстве - то есть на протяжении месяцев не имеют контактов с внешним миром. Вспышка коронавируса на борту подводного ракетоносца заставит его прервать службу и раскрыть свое местоположение - в боевой обстановке это равносильно уничтожению подлодки.

Антон Валагин