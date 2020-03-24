Около 100 российских военных специалистов находятся в Италии для борьбы с коронавирусом

Москва. 23 марта. ИНТЕРФАКС-АВН - Около 100 российских военных специалистов и оборудование переброшены военно-транспортной авиацией в Италию в рамках помощи в борьбе с коронавирусом, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.

"Девять самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с аэродрома "Чкаловский" (Московская обл.) в Итальянскую Республику доставили около 100 российских военных специалистов, технику и имущество для оказания помощи в борьбе с короновирусной инфекцией", - говорится в сообщении Минобороны РФ, поступившем в "Интерфакс".

Военные сообщили, что на базу ВВС Италии "Практик де Маре" под Римом также доставлены мобильные комплексы с оборудованием для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что после согласования с итальянской стороной районов применения российские военные медики и специалисты-вирусологи приступят к выполнению задач по оказанию помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Италия "лидирует" в Европе по числу заболевших коронавирусом.

Общее число скончавшихся от коронавируса в Италии, по данным на воскресенье, - около 5,5 тыс. Общее число заразившихся за все время - более 59 тыс. человек.

В России общее число официально зарегистрированных случаев коронавируса за сутки увеличилось до 438, сообщил в понедельник оперативный штаб.