Войти
ИноСМИ

Sohu (Китай): что же все-таки умеют российские С-400? Сможет ли Китай после их внедрения эффективно сдерживать США?

479
0
0
Новые расчеты С-400 заступили на первое боевое дежурство
Новые расчеты С-400 заступили на первое боевое дежурство.
Источник изображения: © Отдел информационного обеспечения Балтийского региона | Перейти в фотобанк

Многие страны хотят заполучить российские ЗРК С-400, и это справедливо, их характеристики действительно впечатляют. Для Китая наличие С-400 в своем арсенале тоже выгодно, даже несмотря на то, что у него есть собственные разработки, рассуждает интернет-пользователь «Соху».

Все знают, что тяжелая промышленность России хорошо развита, и многие страны хотят иметь в своем арсенале новые зенитные ракетные комплексы российской разработки. Недавно российский представитель заявил, что Китай уже приобрел у России несколько ЗРК С-400. Кроме Китая такие страны, как Индия, также активно покупают эти системы. Российские ЗРК С-400 были усовершенствованы, и их способ наведения может осуществляться активным радиолокационным наведением. Тем не менее сложно сказать, являются ли внедряемые в войска Китая С-400 усовершенствованными моделями.

Причина, по которой многие страны готовы вкладывать средства в приобретение С-400, заключается в том, что эти ЗРК обладают дальностью стрельбы до 400 километров, что не имеет аналогов среди мировых ракет класса "земля-воздух". К тому же, максимальная дальность перехвата баллистических ракет превосходит даже американские ракетные комплексы, а боевые возможности этой системы ПВО в будущем станут основой российской системы противовоздушной обороны.

Несмотря на то, что большая часть военных сил Китая уже оснащена китайскими системами серии Хунци-9 (HQ-9), их стоимость изготовления очень высокая. Поэтому, если Китай захочет полностью модернизировать вооружение армии, с точки зрения финансирования это станет сильной головной болью. Ранее большая часть китайских ВВС была оснащена С-300, С-400 является усовершенствованной версией С-300, только более практичной, а стоимость изготовления по сравнению с китайским ЗРК Хунци-9 намного ниже. Кроме того, внедрение иностранных зенитных ракетных комплексов может помочь Китаю перенять опыт других стран и изучить иностранные технологии, чтобы улучшить разработки и производить собственные системы ПВО.

Что касается С-400, многие эксперты сейчас полагают, что в реальном бою, если в первую очередь устранить самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и наведения, это будет иметь жизненно важное значение для успеха воздушных ударов, и в этом случае С-400 играют решающую роль. Причина, по которой Китай внедряет системы С-400, заключается в том, что их способности к обороне, мониторингу и контрнападению на сверхдальних дистанциях могут эффективно и всесторонне помочь защитить опасные периферийных районах вокруг Китая. Например, зона покрытия ЗРК может распространяться на острова Дяоюйдао. Зенитный ракетный комплекс может служить сдерживающим фактором для самолетов ДРЛО других стран и контролировать шпионаж иностранных государств в отношении страны за пределами зоны контроля Китая. Если у китайцев будут системы С-400, то ВВС Соединенных Штатов больше не осмелятся свободно кружить в воздушном пространстве Китая.


Новые обзоры вооружения и снаряжения (武器装备新视野)

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Россия
США
Продукция
HQ-9
С-300
С-400 Триумф
Проекты
ИТ
Похожие новости
06.03.2020
Baijiahao (Китай): новая российская система ПВО официально поступила на вооружение. Они не раскрывали все карты, когда продавали нам С-400
25.12.2019
На расширенном заседании Коллегии Минобороны выступил глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу
21.09.2016
Великий китайский арсенал
09.07.2012
В Жуковском было на что посмотреть
19.07.2010
Пекин занимает чужое место на мировом рынке ВВТ практически без боя
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.03 10:07
  • 15
В США вместо крупы жители сметают с полок оружие
  • 23.03 10:00
  • 2
Ближневосточный военный парадокс
  • 23.03 09:49
  • 1
НОАК приняла на вооружение бронированный автомобиль повышенной защищённости VP22
  • 23.03 09:45
  • 2
Перекрестное напыление: электроникой смогут оснастить все пластиковые поверхности
  • 23.03 09:34
  • 1
Неизвестная боевая платформа замечена в Китае
  • 23.03 09:33
  • 18
Названа доля зарубежной электроники в ГЛОНАСС
  • 23.03 09:28
  • 1
National Interest назвал главный недостаток бомбардировщика Ту-160
  • 23.03 09:19
  • 1
"Швабе" готовит к выпуску новый голографический прицел
  • 23.03 09:16
  • 2
Антропоморфный робот оказался нужнее на окололунной станции, чем на МКС
  • 23.03 08:33
  • 2
В США готовились к пандемии на учениях с участием коронавируса
  • 23.03 08:06
  • 1
Спецназ вооружили автоматами нового поколения АК-12
  • 23.03 08:00
  • 1
На юге РФ до конца года будут сформированы новые две ракетные бригады и мотострелковая дивизия - Шойгу
  • 23.03 07:55
  • 115
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 23.03 07:54
  • 1
Орбитальный аппарат «Луна-26» создаст 3D-карту спутника Земли
  • 23.03 07:51
  • 15
Источник: Россия развернет под Калининградом РЛС, способную следить за всей Европой