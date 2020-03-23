Sohu (Китай): что же все-таки умеют российские С-400? Сможет ли Китай после их внедрения эффективно сдерживать США?

Многие страны хотят заполучить российские ЗРК С-400, и это справедливо, их характеристики действительно впечатляют. Для Китая наличие С-400 в своем арсенале тоже выгодно, даже несмотря на то, что у него есть собственные разработки, рассуждает интернет-пользователь «Соху».

Все знают, что тяжелая промышленность России хорошо развита, и многие страны хотят иметь в своем арсенале новые зенитные ракетные комплексы российской разработки. Недавно российский представитель заявил, что Китай уже приобрел у России несколько ЗРК С-400. Кроме Китая такие страны, как Индия, также активно покупают эти системы. Российские ЗРК С-400 были усовершенствованы, и их способ наведения может осуществляться активным радиолокационным наведением. Тем не менее сложно сказать, являются ли внедряемые в войска Китая С-400 усовершенствованными моделями.

Причина, по которой многие страны готовы вкладывать средства в приобретение С-400, заключается в том, что эти ЗРК обладают дальностью стрельбы до 400 километров, что не имеет аналогов среди мировых ракет класса "земля-воздух". К тому же, максимальная дальность перехвата баллистических ракет превосходит даже американские ракетные комплексы, а боевые возможности этой системы ПВО в будущем станут основой российской системы противовоздушной обороны.

Несмотря на то, что большая часть военных сил Китая уже оснащена китайскими системами серии Хунци-9 (HQ-9), их стоимость изготовления очень высокая. Поэтому, если Китай захочет полностью модернизировать вооружение армии, с точки зрения финансирования это станет сильной головной болью. Ранее большая часть китайских ВВС была оснащена С-300, С-400 является усовершенствованной версией С-300, только более практичной, а стоимость изготовления по сравнению с китайским ЗРК Хунци-9 намного ниже. Кроме того, внедрение иностранных зенитных ракетных комплексов может помочь Китаю перенять опыт других стран и изучить иностранные технологии, чтобы улучшить разработки и производить собственные системы ПВО.

Что касается С-400, многие эксперты сейчас полагают, что в реальном бою, если в первую очередь устранить самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и наведения, это будет иметь жизненно важное значение для успеха воздушных ударов, и в этом случае С-400 играют решающую роль. Причина, по которой Китай внедряет системы С-400, заключается в том, что их способности к обороне, мониторингу и контрнападению на сверхдальних дистанциях могут эффективно и всесторонне помочь защитить опасные периферийных районах вокруг Китая. Например, зона покрытия ЗРК может распространяться на острова Дяоюйдао. Зенитный ракетный комплекс может служить сдерживающим фактором для самолетов ДРЛО других стран и контролировать шпионаж иностранных государств в отношении страны за пределами зоны контроля Китая. Если у китайцев будут системы С-400, то ВВС Соединенных Штатов больше не осмелятся свободно кружить в воздушном пространстве Китая.

Новые обзоры вооружения и снаряжения (武器装备新视野)