Программа «Gray Wolf»: новый двигатель TDI-J85 для крылатых ракет откроет ВВС США новые возможности

Источник изображения: topwar.ru

В США протестировали первый в своем роде небольшой турбореактивный двигатель. Испытания проводились в рамках программы под символическим названием «Серый волк» («Gray Wolf»).

Главная задача программы, запущенной Военно-воздушными силами США, заключается в разработке технологий, которые могли бы значительно удешевить производство крылатых ракет. Но двигатель способен приводить в действие и другие воздушные системы, включая и беспилотные летательные аппараты, созданию которых в американской армии уделяется все большее внимание.

Двигатель TDI-J85 был представлен Technical Directions Inc. (TDI) – подразделением известного производителя беспилотных летательных аппаратов Kratos. За реализацию программы «Серый волк» отвечает Исследовательская лаборатория Военно-воздушных сил США. Именно она опубликовала фотографию истребителя F-16 Viper, несущего летательный аппарат с логотипом Griffon Aerospace.

О начале работ по реализации программы «Серый волк» впервые стало известно еще в 2017 году, когда Исследовательская лаборатория ВВС США заключила соглашение с корпорациями Northrop Grumman и Lockheed Martin. Затем Northrop Grumman приступила к совместной работе с Technical Directions Inc., результатом которой и стало тестирование двигателя.

Руководитель Управления по боеприпасам Исследовательской лаборатории ВВС США полковник Гарри Хаас считает, что успешное тестирование значительно повысит общую уверенность американских военных в эффективности и нового двигателя, и вооружения в целом. Несмотря на то, что разработка двигателя оказалась достаточно сложной, Исследовательская лаборатория ВВС, TDI и Northrop Grumman смогли наладить, по словам полковника, «выдающееся сотрудничество».

Источник изображения: topwar.ru

Итак, что же представляет собой TDI-J85? Это турбореактивный двигатель, вес которого составляет примерно 12,7 кг. К примеру, турбовентиляторный двигатель Williams F107, установленный на крылатой ракете воздушного базирования AGM-86B (ALCM), относится к классу тяги в 600 фунтов и весит около 67 фунтов, то есть в два раза больше предлагаемого двигателя.

В Исследовательской лаборатории ВВС США отмечают, что двигатель TDI-J85 прошел успешные испытания, кульминацией которых стала работа двигателя на большой высоте. Он оправдал ожидания разработчиков по характеристикам тяги и показал крайнюю эффективность в расходовании топлива.

Конструкция двигателя была ориентирована на доступность и технологичность, что позволяет увеличить производство. Результаты испытаний подтвердили работоспособность двигателя,

- заявил представитель Исследовательской лаборатории ВВС США.

Источник изображения: topwar.ru

Таким образом, у американских военных появился первый двигатель такого класса, способный успешно работать на высоте. Конечно, несомненным достоинством двигателя является и его ценовая категория. Он намного дешевле, чем другие двигатели, использовавшиеся в американской авиации. Пока в ВВС США не сообщают о стоимости одного двигателя TDI-J85. Но известно, что шесть лет назад, в 2014 году, двигатель F107 обходился в 190 тысяч долларов.

Между тем, именно стремление к удешевлению стоимости двигателя и явилась одним из основных факторов, повлиявших на запуск программы «Серый волк». Экономичность и недорогая цена двигателя позволяют снизить общую стоимость отдельных крылатых ракет воздушного базирования.

Высокая стоимость прежних двигателей делала использование крылатых ракет весьма дорогостоящей затеей. Поэтому в ВВС и задумались о необходимости снижения их стоимости. В свою очередь, более дешевые крылатые ракеты – это больше крылатых ракет, что позволит добиваться максимального эффекта во время массированных атак.

Еще одна важная причина – потребность в перспективном увеличении дальности действия оружия без необходимости увеличения количества используемого топлива. В новом двигателе топливная нагрузка уменьшается, а значит, что крылатая ракета может быть оснащена более крупной боеголовкой.

Если двигатели будут запущены в серийное производство, американские Военно-воздушные силы получат принципиально новые возможности, которые значительно усилят их боевую мощь.