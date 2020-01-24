От F-35 до собак-роботов: как будет выглядеть система ВВС США

В США проверили свою передовую систему управления боевыми действиями

США провели первые полетные испытания экспериментальной усовершенствованной системы управления боевыми действиями своих ВВС. 26 из заявленных ранее 28 задач и функций показали себя вполне работоспособными, считают американские военные. Что представляет собой новая система, разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Испытания усовершенствованной системы управления боевыми действиями ВВС США (Advanced Battle Management System, ABMS) прошли еще в декабре, однако об их основных итогах американские военные рассказали лишь накануне, пишет издание C4ISR.

Несмотря на то, что не все задачи из поставленных перед новой системой были решены, заказчики и разработчики преисполнены амбиций и планируют на предстоящих в апреле учениях привлечь к демонстрации возможностей ABMS и космическую составляющую.

В этих целях будут задействованы необходимые силы и средства от Космического и Стратегического командований США, сказал помощник секретаря ВВС по закупкам, технологиям и логистике Уилл Ропер.

«Я рад сообщить, что 26 из 28 функций и задач работают в рамках этой системы. Это слишком высокий показатель успеха на данный момент. В то же время в ходе дальнейшей работы мы должны идти и на больший риск, чем на тот, который был продемонстрирован в ходе завершившихся мероприятий»,

- заявил Уилл Ропер журналистам в ходе "круглого стола".

Трехдневные учения проходили на авиабазе Эглин во Флориде и включали в себя потенциальную атаку крылатых ракет на Соединенные Штаты, имитируемую беспилотными летательными аппаратами типа QF-16. В ходе учений самолеты ВВС F-22, истребители ВВС и ВМС F-35, эсминец ВМС Thomas Hudner, подразделения и части сухопутных войск, оснащенные реактивной системой залпового огня на колесном шасси M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System), а также специальные операторы обменивались информацией в режиме реального времени самыми различными способами, что в настоящее время еще не достижимо на штатном оборудовании и соответствующей операционной среде.

«Новые беспилотные мишени QF-16, с помощью которых имитировался удар воздушного противника, по своим параметрам полностью соответствуют истребителям F-16, из которых они, собственно говоря, и сделаны», - пояснил «Газете.Ru» замдиректора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко. По его словам, QF-16 могут развивать скорость до 2,4 тыс. км/ч и выполнять полеты на высоте до 12,2 тыс. м. Аппаратура дистанционного управления позволяет беспилотным мишеням выполнять фигуры сложного пилотажа, включая бочку, переворот и боевой разворот.

Как в конечном итоге будет выглядеть ABMS?

Будущая конфигурация усовершенствованной системы управления боевыми действиями ВВС США все еще остается загадкой даже для ВВС США, которые хотят протестировать различные решения для соединения боевых и обеспечивающих платформ, обработки данных и отправки их в другие активы с целью в конечном итоге раскрыть то, что работает в рамках этой системы, и отказаться от того, что не работает.

«Мы поставили перед разработчиками следующие цели: собрать все, что вы сможете за оставшиеся три с половиной месяца, чтобы увидеть, как далеко мы можем зайти в рамках решения этой задачи, и как быстро мы можем достичь каких-либо целей», - сказал представитель заказчика от ВВС Престон Данлэп, служащий в канцелярии помощника министра ВВС США по закупкам, технологиям и логистике.

Краткое изложение некоторых заметных успехов, а также крупных неудач в создании и испытаниях системы ABMS, по информации издания C4ISR, выглядит следующим образом.

Несмотря на то что два самолета 5-го поколения F-35 и F-22 обладают расширенными возможностями «сенсорного синтеза», оба самых совершенных истребителя ВВС США пока не могут общаться друг с другом.

F-35 использует многофункциональный расширенный канал передачи данных, или MADL, для безопасного обмена конфиденциальной информацией с другими F-35, в то время как F-22 имеет собственный канал передачи данных или IFDL.

Иными словами, канал передачи данных самолета F-22 (IFDL) - гораздо более старая система, чем Tactical Link 16, используемая на новом истребителе F-35. И, хотя протокол IFDL F-22 позволяет получать данные от F-35 и других союзнических самолетов, он не может передавать большое количество собираемых им данных об остановке.

Даже использование открытого канала для обмена информацией имеет свои ограничения: в то время как F-35 может как передавать, так и получать данные через Tactical Link 16, который соответствует стандартам НАТО, то F-22 может только принимать данные.

Тем не менее, первый тест ABMS показал обнадеживающие признаки связи между истребителями 5-го поколения. В демонстрации участвовали радиосистемы, созданные генеральным подрядчиком F-35 Lockheed Martin и компанией Northrop Grumman, которая производит ключевые системы и блоки для этого самолета, включая MADL, заявил Престон Данлэп.

На учениях были также задействованы изготовленные Honeywell (американская корпорация, производящая электронные системы управления и автоматизации) антенны, предназначенные для связи как по MADL, так и по IFDL, добавил он.

По словам помощника секретаря ВВС по закупкам, технологиям и логистике Уилла Ропера, эти системы были интегрированы в установки, размещенные на земле, которые «выглядели как аппаратные средства с радиоприемниками». F-35 и F-22, пролетая над районом учений, в котором были развернуты элементы системы ABMS, обменивались данными с самыми разнообразными источниками и потребителями информации.

Данлэп отметил, что тест подтвердил - существующая технология может быть использована для преодоления трех возникших в ходе первых учений препятствий: перевод MADL F-35 на IFDL F-22, перемещение данных по разным частотам и обеспечение надежной связи.

Во время следующей демонстрации ABMS в апреле, ВВС США планируют расширить возможности системы, поместив ряд ее элементов в экспериментальный боевой беспилотный летательный аппарат Kratos XQ-58 Valkyrie.

«Я также предложил команде ABMS расширить объем информации, транслируемой между различными платформами, чтобы они могли использовать новую информацию на своих дисплеях», - сказал Данлэп.

На следующем учении будет задействована и AC-130 - летающая батарея непосредственной огневой поддержки подразделений сухопутных войск на поле боя. Предполагается, что она будет связана со спутниковой группировкой Starlink SpaceX.

Хотя Данлэп и не предоставил подробных сведений об этом элементе предстоящих учений, он подтвердил, что AC-130 может передавать информацию через совокупность небольших широкополосных коммерческих интернет-спутников.

Военно-воздушные силы США проявили интерес к подключению своих платформ к коммерческим широкополосным спутникам в рамках эксперимента Global Lightning. Демонстрация с участием Starlink и самолета-заправщика KC-135 продолжается, и ВВС США также планируют оценить возможность использования оборудования фирм Iridium (всемирный оператор спутниковой телефонной связи), OneWeb (телекоммуникационная компания, созданная с целью обеспечить сотни миллионов потенциальных пользователей широкополосным доступом в местах, где его нет) и L3Harris Technologies (новый аэрокосмический и оборонный гигант, образовавшийся от слияния Harris Corporation и L3 Technologies).

Помимо всего прочего, для управления боевыми действиями и контроля за их результатами ВВС США создали облачное приложение. Как правило, функции командования и управления осуществляются в центрах воздушных операций - зданиях, где аналитики сидят перед компьютерами со специализированным программным обеспечением, которое предоставляет данные из нескольких источников, сказал Данлэп. Изменения в программном обеспечении не обязательно происходят автоматически, и в этом случае может потребоваться помощь экспертов по информационным технологиям, добавил он.

Во время учений с ABMS ВВС США впервые продемонстрировали приложение для управления сражениями на основе облачных вычислений и ситуационной осведомленности. Военно-воздушные силы использовали систему CloudOne для хранения данных вплоть до секретного уровня, который будет формирующей системой, лежащей в основе ABMS, сказал Данлэп. В поддержке технологии CloudOne участвуют фирмы Amazon и Microsoft, но Ропер сказал, что ВВС могут сосредоточиться и на одной из них, если военно-воздушным силам будут предложены более выгодные условия.

На декабрьские учения с ABMS командование специальных операций ВС США доставило роботов, способных расширить возможности войск (сил) по разведке и наблюдению, но операторы так и не смогли понять, как соединить их с другими платформами, участвующими в учениях.

«У нас было несколько собак-роботов, которых можно использовать в качестве средств ведения разведки. Мы так и не смогли на данном этапе интегрировать их в систему передачи информации», - сказал Ропер.

Ропер не указал типа использованных в ходе учений собак-роботов, но вполне возможно, речь идет о BigDog.

«Это четвероногий робот, разработанный Boston Dynamics, при финансировании DARPA (агентство научно-исследовательских проектов, разрабатывающее новые технологии для использования в вооруженных силах США)», - пояснил «Газете.Ru» Константин Макиенко.

Как сказал собеседник издания, цель военных США - создать такого автономного робота, который будет способен двигаться по пересеченной местности лучше, чем существующие колесные и гусеничные роботы, способного передвигаться везде, где это возможно человеку или животному, двигаться на протяжении нескольких часов и переносить полезный груз. Наделенный искусственным интеллектом, робот способен передвигаться по местности при минимальном контроле и вмешательстве человека.

Однако есть надежда, что собаки-роботы станут частью ABMS в будущем. Ропер добавил, вполне возможно, что команда разработчиков АBMS попытается интегрировать собак-роботов в состав сил и средств, задействованных на учениях, которые запланировано провести в ближайшем будущем.

«Анализ этой информации показывает, что в области управления боевыми действиями и обмена информацией американцы уходят в безусловный отрыв. Требуется не допустить в сфере создания отечественных АСУ оружием и войсками существования отставания от передовых достижений»,

- заключил экс-замначальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Валерий Запаренко.

Михаил Ходаренок