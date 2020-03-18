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Независимое военное обозрение

Американцы начали отвод войск из удаленных районов Ирака в центр страны, но война продолжается

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Фото сайта defense.gov
Фото сайта defense.gov.

Похоже, ракетные обстрелы повлияли на решение американского командования - отвести войска из некоторых периферийных баз в Ираке в центр страны. Напоминаем, что за прошлую неделю место расположения военного контингента коалиции, возглавляемой США, в Аль-Таджи несколько раз подверглась обстрелам реактивными снарядами от БМ-13 («Катюша»). Один британский и два американских военнослужащих погибли, также были раненые.

Конечно же, в преддверии президентских выборов главнокомандующему Вооруженными силами США Дональду Трампу потери среди личного состава не к чему, тем более, что он собирается идти на второй срок. Решение на отход в данном контексте малодушием назвать сложно, это в чистом виде прагматизм. Со своей стороны замечу, – приятно осознавать, что американцы потихоньку начинают очищать от своего присутствия провинцию Ирака. Скорее всего, Тегеран дает положительную оценку происходящему и рассматривает сложившуюся ситуацию, как свой военный успех. С другой стороны , это действие все же стоит рассматривать, как перегруппировку сил. А это значит, что в дальнейшем военная активность США в данном регионе возрастет. К тому же, Пентагон выводит силы из Афганистана и размещает их в пределах ближневосточного кластера.

Согласно сообщениям, размещенным СМИ в Сети, войска США покидают несколько мелких военных баз вблизи пограничного города Аль-Каим а провинции Аль-Анбар. В настоящее время в этой местности действуют вооруженные формирования шиитского ополчения «Хашд аш-Шааби» и подразделения иракской пограничной службы. Кроме того, американцы уходят из баз в Ниневии (район Мосула) и покидают военный аэродром «K-1», расположенный близ Киркука.

Все войска США и коалиции, вероятно, будут сосредоточены в основных операционных центрах в Багдаде и его окрестности. В первую очередь - на территориях военных гарнизонов Аль-Таджи и Аль-Ассад. Военный источник на правах анонимности сообщил местной прессе, что Пентагон планирует на ближайшее время переброску в Ирак подразделений 101-ой воздушно-десантной дивизии. Весьма вероятно, что американское командование намерено прейти к рейдовой тактике в этом регионе.


Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО

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Страны
Афганистан
Великобритания
Ирак
Иран
США
Персоны
Трамп Дональд
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