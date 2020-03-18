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Военное обозрение

В Индии: Создать гиперзвуковое оружие поможет технология Brahmos или кооперация с Японией

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Источник изображения: Twitter/Defence_XP

В Индии заявили о том, что их страна собирается в скором будущем войти в число имеющих технологии по созданию гиперзвукового оружия. В индийских СМИ отмечают, что наиболее передовые разработки по «гиперзвуку» сегодня сделаны Россией и США, третьей страной, которая готовится войти в число обладателей гиперзвуковых ракет, является Китай.

Индийский обозреватель Нитин Тику пишет о том, что Индия и Япония станут на нынешнем временном этапе последними из тех, кто получит собственные гиперзвуковые вооружения.

Из статьи Нитина Тику:

Россия первой развернула гиперзвуковое вооружение. Среди прочего – это стратегический гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард», который на определённом участке полёта развивает скорость до 20 М. Ещё один российский гиперзвуковой комплекс – «Кинжал», способный двигаться на скорости около 10 М. Нужно учитывать, что у России и Индии есть совместный проект. Это Brahmos («БраМос»). На его основе Индия может создать собственное гиперзвуковое оружие.

В прошлом году, как сообщается в индийской прессе, Индия провела тестирование демонстрационного образца с гиперзвуковыми технологиями, но испытания завершились неудачей.

Из статьи:

Объект был запущен на испытательном стенде с использованием ракетной платформы Agni-I, которая должна была поднять ее на предполагаемую высоту, где его скорость должна была составить 6 скоростей звука. Но во время испытания ракета не достигла необходимой высоты.

Далее отмечается, что Индия могла бы войти в кооперацию с Японией, чтобы создать гиперзвуковое оружие в относительно сжатые сроки.

Из этого материала следует, что Индия рассматривает исключительно кооперационные варианты: либо технологии российско-индийского проекта «БраМос», либо технологии, которые пытается воплотить Япония.

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Страны
Индия
Китай
Россия
США
Япония
Продукция
Agni БР
PJ-10 Brahmos
Авангард РК
Проекты
ГЗЛА
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