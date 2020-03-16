В ЕАО новые танки Т-80БВ прорвали оборону "противника" в ночном бою

В Еврейской автономной области на полигоне Биджан прошло двустороннее тактическое учение, во время которого отрабатывались новые принципы ведения современного боя. Основной ударной силой выступила танковая рота, состоящая из танков Т-80БВ, которые поступили на вооружение несколько месяцев назад.

Тактические группы действовали друг против друга на лесисто-болотистой местности. Мотострелки отработали маневренную оборону, заняв заранее подготовленные позиции. Противодействующее им танковое подразделение провело разведку при помощи беспилотных летательных аппаратов, выявив слабые стороны условного противника.

"Для захода с фланга танкисты в течение нескольких суток совершали скрытную передислокацию. На третьи сутки они нанесли мощный удар ночью, выбив "неприятеля" с указанного рубежа", - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

В общей сложности в учении задействовали более 500 военнослужащих, около 100 единиц бронетанковой, автомобильной и специальной военной техники, а также беспилотники "Орлан-10".

Справка "РГ"

Т-80БВ - одна из новейших модернизационных версий созданного в 80-е годы прошлого века танка Т-80. Это скоростная машина с газотурбинным двигателем, который позволяет тяжелому танку трогаться с места очень плавно и идти по глубокому снежному насту. Систему управления огнем танка эксперты называют одной из лучших в мире. В совокупности с уникальной ходовой частью и высокой плавностью хода она позволяют вести эффективный огонь на пересеченной местности при скорости до 35 км/час и любом положении башни. На такой скорости в движении прицельно стрелять не может ни один танк в мире.

Юлия Гарднер