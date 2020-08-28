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Российская газета

На Таймыре прошли крупные военные учения

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2С1 "Гвоздика"
Полковая самоходная гаубица 2С1 "Гвоздика" калибра 122 мм.
Источник изображения: Юрий Смитюк/ТАСС

Авиация, артиллерия и десантные подразделения были задействованы в межвидовых учениях на полуострове Таймыр. По сценарию командования эти маневры были связаны с обороной промышленного объекта от террористической атаки.

По данным штаба Северного флота, по легенде этих маневров туда проникли несколько диверсионных групп условного противника. Их обнаружили с помощью беспилотника "Орлан-10".

По условному противнику был нанесен авиационный и артиллерийский удар бомбардировщиками Су-24, вертолетам Ка-52 и Ми-8. В операции также была задействована батарея реактивных систем залпового огня "Град" и самоходные гаубицы "Гвоздика". В тыл условного противника оперативно перебросили группы десантников.

Затем в район ведения боевых действий выдвинулись подразделения морской пехоты Северного флота и группы "голубых беретов" из Воздушно-десантных войск на своей штатной технике. Это были подразделения бронетранспортеров БТР-82А, танков Т-80 БВМ, самоходных артиллерийских установок САУ 2С1 "Гвоздика", двухзвенных тягачей ДТ-10П "Витязь" и "Алеут", армейских квадроциклов АМ-1 и боевых машин десанта БМД-2, рассказали корреспонденту "РГ" в пресс-службе Северного флота.

В Министерстве обороны РФ добавили, что экипажи бомбардировщиков Су-24, выполнившие удары по условному противнику, преодолели расстояние свыше 1000 километров и отработали дозаправку топливом от двух самолетов Ил-78. Всего в учении было задействовано более сотни единиц военной техники и вооружения. За ходом маневров наблюдали заместители министра обороны Андрей Картаполов и Юнус-Бек Евкуров.


Юрий Гаврилов

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Страны
Россия
Продукция
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БТР-82
БТР-82А
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Ми-8
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