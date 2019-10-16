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16.10.2019
Российская газета

На Дальнем Востоке началось масштабное военное учение

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Источник изображения: Михаил Патлис/РИА Новости

На трех полигонах Восточного военного округа в Приморье и Сахалинской области началось масштабное двустороннее тактическое учение по противодесантной обороне. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Военнослужащим Приморского объединения и армейского корпуса округа предстоит вступить в противостояние. Десант приморцев на своих полигонах высадится на побережье, а основная фаза учений пройдёт на полигоне Успеновский в островном регионе.

В тренировке задействуют мотострелковые и танковые подразделения с вооружением Т-80, БМП-2, расчеты минометов, гранатометов РПГ-7В, АГС-17 "Пламя", 152-миллиметровые самоходные пушки "Гиацинт", гаубицы "МСТА-С" и РСЗО "Град". Корректировать огонь будут с помощью беспилотников "Орлан-10".

С воздуха войска прикроют истребители Су-30СМ, штурмовики Су-25СМ, бомбардировщики Су-24М2 транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8АМТШ "Терминатор". Разведают обстановку Су-24МР.

Всего к учениям привлекут 8000 военнослужащих, более 3000 единиц вооружения и военной техники, до 50 самолетов и вертолетов.


Юлия Гарднер

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