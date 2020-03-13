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Интерфакс-АВН

Иностранцам на форуме "Армия-2020" покажут возможности российского оружия по уничтожению беспилотников

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Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-МЕ" разработки АО "КБП" в экспозиции IV Международного военно-технического форума "Армия-2018" в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Кубинке
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-МЕ" разработки АО "КБП" в экспозиции IV Международного военно-технического форума "Армия-2018" в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Кубинке.
Источник изображения: © РИА Новости, Виталий Белоусов

Кубинка (Московская область). 12 марта. ИНТЕРФАКС - Боевые возможности современных комплексов противовоздушной обороны (ПВО), которыми оснащены российские Вооружённые силы, будут продемонстрированы иностранным военным делегациям в рамках международного военно-технического форума "Армия-2020", который пройдёт в РФ 23-29 августа.

"Планируется, что на "Армии-2020" иностранным делегациям в режиме реального времени продемонстрируют эшелонированную оборону объектов с применением зенитных ракетно-пушечных комплексов ближнего действия "Панцирь-С", зенитных ракетных комплексов "Бук". А также - комплексов противодействия летательным аппаратам", - сообщил в четверг журналистам начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России генерал-майор Андрей Гончаров.

Видеотрансляция будет вестись с двух полигонов - "Алабино" (Московская область) и "Ашулук" (Астраханская область).

В Астраханской области будут проведены боевые стрельбы и пуски средств ПВО для уничтожения тактических и баллистических ракет, а также беспилотных летательных аппаратов (БЛА). На полигоне "Алабино" продемонстрируют эшелонированную оборону объектов с применением средств ПВО и уничтожением БЛА зенитно-пушечным вооружением и стрелковым оружием, а также с применением средств радиоэлектронной борьбы, информирует Минобороны.

По его данным, в показе будет задействовано вооружение, военная и специальная техника Вооружённых сил РФ, "а также ориентированные на экспорт образцы вооружения предприятий промышленности".

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Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX
БПЛА
Бук ЗРК
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